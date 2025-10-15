ミラティブ、お笑い芸人のマユリカをMCに迎え「ミラティブグランプリTV」を配信！

株式会社ミラティブ

スマホゲーム配信者数で日本一※のゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ（ミラティブ）」を運営する株式会社ミラティブ（本社：東京都目黒区 代表取締役：赤川隼一）は、10月18日（土）18時より、大人気お笑い芸人の「マユリカ」のお二人をMCにお迎えした「ミラティブグランプリTV」を配信いたします。

「ミラティブグランプリTV」は、年間を通してMirrativ内の配信者からNo.1を決定する一大イベント「ミラティブ グランプリ」の各シーズン・各部門の1位通過者が出演する特別番組です。2ndシーズンとなる今回は、前回に引き続きマユリカがMCを担当。配信者たちの個性や魅力、そして配信者を応援する視聴者との熱いドラマをお届けします。是非、ご覧ください。

「ミラティブグランプリTV」特設ページ

https://mirrativ.wraptas.site/2728ce0b6ef280baa5e1f0d90cc0b0cf?source=copy_link

■出演者

ミラティブグランプリ2ndシーズン各部門の1位通過者

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33025/table/168_1_a21188f40d6b9f57a7d36c81d40e4da0.jpg?v=202510150127 ]

MC：マユリカ



■番組概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33025/table/168_2_f08bd62b73e0ce09afa680d3ef047b61.jpg?v=202510150127 ]

前回の配信はこちら

【ミラティブグランプリTV】2025年ミラティブグランプリ👑1stシーズン(https://www.youtube.com/live/cmUecsmngU4)



■ミラティブグランプリとは

ミラティブグランプリは、配信者が自らの魅力を最大限に発揮し、視聴者とともに盛り上がりながら絆を深めることができる、Mirrativならではの特別なイベントです。これまで「雑談配信」「エモカラ配信」「ゲーム配信」など、さまざまなジャンルのグランプリに加え、半年に一度「MIRRATIV GRANDPRIX」としてトップ配信者を決める大会を開催してきました。

2025年4月にこれらを統合し「年間を通じて頂点を目指すシーズン制」として進化。各シーズンで上位に入賞した配信者は次のシーズンへ進出し、最終的に年度末の「グランドファイナル」で年間チャンピオンが決定します。

単なる競い合いにとどまらず、配信者と視聴者が一体となって挑戦と応援を重ね、絆を深める過程そのものがミラティブグランプリの魅力です。さらに、入賞者には配信活動の幅を広げる豪華な賞品や露出機会が提供され、配信をキャリアとして築く大きなきっかけともなっています。



ミラティブグランプリ特設ページ

https://www.mirrativ.com/page/lp?path=/ranking/event_lp/gp/202503/renewal/index



■Mirrativとは

Mirrativは、スマホ1つで誰でも簡単にゲーム配信ができる、スマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォームです。子どものころ、友だちの家に集まってテレビを囲んでゲームを楽しんだような世界観をプラットフォーム内で再現しています。

スマホ1台で誰でも簡単にゲーム配信ができる手軽さが好評を博し、570万人以上の配信者を有する日本最大のスマホゲーム配信プラットフォームに成長しています。また、アクティブなユーザーに占める配信者の比率が約30%と、非常に高い水準でユーザー同士がお互いの配信を行き来する双方向性の高いコミュニティが形成されています。





iOS版 https://itunes.apple.com/jp/app/id1028944599(https://itunes.apple.com/jp/app/id1028944599)

Android版 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.mirrativ(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.mirrativ)

※当社調べ、類似アプリの配信者数と比較（2022年2月～3月）

株式会社ミラティブ概要

会社名：株式会社ミラティブ

所在地：東京都目黒区目黒2丁目10－11 目黒山手プレイス 8階

代表取締役：赤川隼一

設立：2018年2月9日

事業内容：ゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ(ミラティブ)」の開発・企画、ミラティブ広告事業、ライブゲーミング事業

URL：https://www.mirrativ.com/

コーポレートサイト：https://www.mirrativ.co.jp/

コーポレートX（旧Twitter）：https://x.com/Mirrativ_inc/highlights