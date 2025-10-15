知財を“未来資産”に─リーガルテック社、次世代型ナレッジAI「AI IPGenius on IDX」プロジェクトを始動

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木隆仁）は、知的財産（IP）を「守るための権利」から「未来を創る経営資産」へと昇華させる次世代型ナレッジAI「AI IPGenius on IDX」プロジェクトを始動した。

本システムは、生成AIとRAG（Retrieval-Augmented Generation）技術を融合し、発明創出から知財戦略立案、価値分析、ナレッジ継承までを一貫して支援するものである。

知財を企業のコアバリューとして活かす“IP経営時代”に向け、新たなインフラを提供する。

導入背景

日本企業では長らく、知的財産が「出願・権利化を目的とした防御資産」として扱われてきた。

しかし現在、グローバル市場では知財が企業価値・技術競争力・投資判断の基軸として位置づけられつつある。

特許・商標・著作権などの知的資産を経営に活かし、事業戦略やM&A、資本政策に統合する“知財資産経営”への転換が求められている。

リーガルテック社はこの変化を背景に、AIを用いて知財ナレッジを企業全体で共有・分析できるプラットフォームとして「AI IPGenius on IDX」を開発した。

知財の潜在価値をデータとして“見える化”し、未来志向の経営判断に活用することを目指す。

「AI IPGenius on IDX」の特徴

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42056/table/338_1_a1e5d88c6945dbee86440896d8ea5617.jpg?v=202510150127 ]

これらの機能により、企業は知財を単なる法的権利ではなく、「収益を生む無形資産」として活用できるようになる。

対象と活用シーン

「AI IPGenius on IDX」は、特に中堅・大手企業の経営戦略層および知財部門に最適化されている。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42056/table/338_2_61b2f63a3f6957aac2253f8ae5c7b388.jpg?v=202510150127 ]

また、本システムは特許庁・知財金融機関との連携にも対応し、知財金融・M&A評価などの高度な分析支援を可能とする。

開発者コメント

「知財は、未来の売上を生む“無形の事業資産”である。本システムは、単に出願を支援するAIではなく、“知財を使って未来を設計する”ための経営支援インフラである。」 ― リーガルテック株式会社 代表取締役社長 佐々木 隆仁

今後の展望

リーガルテック社は、今後「AI IPGenius on IDX」を基盤として以下の開発を進める。

・特許価値スコア・SEP評価・IP金融スコアとの連携による定量評価の高度化

・ESG・統合報告対応の「IP価値指標ダッシュボード」の提供

・ベンチャー・IPO準備企業向け「IP Pitch Pack（知財×投資提案資料）」の展開

これらを通じて、知的財産を中心とした「知財価値ベース経営（IP Value-Based Management）」の普及を目指す。

リーガルテック社は、知財を未来の企業価値へと変換するAIプラットフォーマーとして、日本発の“知財資本主義”を牽引していく。

製品ページ：https://www.legaltech.co.jp/ipgenius/

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億8,000万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供