ローコード開発プラットフォーム「SPIRAL ver.1」が「ITreview Grid Award 2025 Fall」の2部門で17期連続の最高位「LEADER」を受賞

デジタルで未来最適をリードするスパイラル株式会社（東京都港区、代表取締役グループCEO 佐谷 宣昭）は、「ITreview Grid Award 2025 Fall」にて、主力製品のローコード開発プラットフォーム「SPIRAL ver.1」が、『ローコード開発ツール』『ノーコードWebデータベース』の2部門にて最高位の「LEADER」を17期連続で受賞しましたので、お知らせいたします。

「SPIRAL ver.1」は、さまざまな業界において、会員向けサイトやWeb申請受付、お問い合わせ管理などのWeb上での顧客接点強化や業務効率化に幅広くご活用いただいております。

当社は、今後もお客様の顧客接点DXの強化を実現するための高セキュリティなデータ利活用環境を追求し、業務効率化、開発生産性向上に寄与できる安全・安心な開発プラットフォームの提供と、お客様に寄り添った課題解決型サービスの提供に努めてまいります。

- 「ITreview Grid Award」とはアイティクラウド株式会社が運営するIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム 「ITreview」に投稿されたレビューをもとに、四半期に一度「ITreview Grid Award」として、ユーザーに支持された製品を表彰するものです。今回は、2025年9月までに掲載されたレビューの集計結果をもとに、掲載された製品のなかから顧客満足度と市場認知度の双方が高い製品を「LEADER」として表彰しています。URL： https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html「SPIRAL ver.1」の受賞カテゴリーローコード開発ツール：https://www.itreview.jp/categories/low-code-developmentノーコードWebデータベース：https://www.itreview.jp/categories/web-database- 「SPIRAL ver.1」に対するITreviewユーザー評価 ※一部抜粋このたび頂戴したユーザーコメントでは、「SPIRAL ver.1で作成したアプリケーションは社内外でも利用しやすく、また他社システムとの連携のしやすさも魅力的」、「フォームの作成・編集が比較的簡単で、入塾希望者向けのWeb申込ページの作成も社内だけで完結」、「社内DX人材と社外お客様への非対面チャネル拡充を行うためにSPIRALを導入。SPIRALで内製開発するからこそ、人材が育つ」など、社内での内製化のしやすさを通じたDX人材育成やDX推進への寄与に対するご評価をいただきました。

「SPIRAL ver.1」のレビューページ

URL： https://www.itreview.jp/products/spiral/reviews

- 「SPIRAL ver.1」とは「SPIRAL ver.1」は、官公庁、金融、医療、不動産、教育機関など、のべ14,000社以上（2025年4月末時点）の幅広い業種・業態のお客様にご利用いただいている国内最大規模のローコード開発プラットフォームです。販売促進やCRMにおける顧客情報から、給与明細のような従業員情報まで、重要情報資産をクラウド上で安全に管理し、情報活用のためのWebアプリケーションを手軽に開発できます。URL： https://www.spiral-platform.co.jp/service/spiralv1/- スパイラル株式会社 概要【会社名】 スパイラル株式会社【所在地】 東京都港区赤坂2-9-11 オリックス赤坂2丁目ビル【代表者】 代表取締役グループCEO 佐谷 宣昭【事業内容】 ローコード開発プラットフォーム事業、クラウドSI事業、オンサイト事業、Enabler事業、SaaS事業、行政・自治体向けDX事業、ECソリューション事業、美容業界向けDX事業、タウンマネジメントのDX推進事業、メディア事業【Webサイト】https://www.spiral-platform.co.jp/※「SPIRAL」はスパイラル株式会社の登録商標です。※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。