アジアNo.1を目指す、新サッカーメディア「Wonder FOOTBALL」が始動！

WonderAgent株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：池田日向）は、2025年9月2日(火)より新たなサッカーメディア「Wonder FOOTBALL（ワンダーフットボール）(https://wonder-football.jp/)」を始動いたしました。

本メディアは「サッカーをもっと身近に、もっと自由に楽しむ」をコンセプトに、国内外での選手とのタイアップやイベント、チケット購入情報など、これまでにない切り口でフットボールの魅力をお届けしてまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=573CHk-JJpE ][表: https://prtimes.jp/data/corp/104136/table/63_1_e4bf8ae2b33446160270beeaac36ea83.jpg?v=202510150127 ]

■WonderAgent株式会社について

世界で通用するクリエイティブを追い求め、世界のあらゆる人材を私たちを通して繋げていきます。

ワクワクにビジネスを掛け合わせ、利潤を最大化していく。責任を持ってすべてのリソースを使って企業や事業を成功へ導く。それがワンダーエージェントの存在価値です。

本社所在地：東京都品川区西五反田1丁目28-4 3F

事業内容：タレントマネジメント・キャスティング、映像制作、イベント企画運営、ビジネスマッチング

ホームページ：https://wonder-agent.co.jp/



