大阪・枚方市樟葉に「勝男 くずは応援団」オープン！

株式会社GALA

驚安の生ビールと大分中津からあげが自慢の「勝男」そして炭火焼鳥が自慢の「口八町」等居酒屋を中心に飲食店を12業態100店舗以上を運営しております株式会社GALA（本社：大阪市）は、2025年10月16日（木）大阪・枚方市に「くずは応援団 勝男」をオープン致します。お店の場所は京阪本線「樟葉駅」すぐ、くずはモールの北側という今回も利便性の高い場所に勝男をオープン致します。

勝男といえば大阪を中心に既に65店舗以上運営、大阪府内だけでも50店舗以上展開しており弊社の基盤となる業態です。自慢の驚安生ビールをはじめリーズナブルな価格帯と気軽に立ち寄れる大衆居酒屋として特に週末や繁忙期等は入店をお待ちいただく程の人気業態です。これまで勝男各店多くのお客様にご支持・ご愛顧いただきながら今日まで皆様とともに成長させていただきました。わたしたちは大阪の街を元気にしたいという一心で、まだ勝男を利用したことが無い方の為にも大阪での出店攻勢をこれからも続けてまいります！

今回オープンの「くずは応援団」も今年オープンした勝男から始まりました明るく清潔感のある店内作りを継承した店舗で、若い方から年配の方まで様々な年代のお客様に楽しんでいただける雰囲気の店内となっております。

勝男は大阪を元気に！そして枚方・樟葉周辺の皆様に愛されるお店になるよう、より一層これからも精進してまいりますので是非皆様のご来店・ご利用を心からお待ちしております。

■オープン店舗概要

●店名：大分からあげと鉄板焼くずは応援団 勝男

●オープン日：2025年10月16日（木）

●住所：大阪府枚方市町楠葉1-2-17

●電話：072-807-7708

●営業時間：17：00～翌3:00 金・土・祝前日は～翌5:00

●席数：全75席

●アクセス：京阪本線樟葉駅徒歩3分

■内装を一新！新しい勝男3店舗目です。

今回オープンのくずは応援団も、今年夏以降オープンしました東通り応援団勝男別館・関目応援団と同じく、従来の黒を基調としていた内装から明るい基調に一新した店舗です。店内が明るくなるよう壁やクロス・照明・テーブル、そして建具等の外装まで変更し、今までの勝男とは一線を画す店内となっております。明るい店内で仲の良い者同士、楽しく笑い声が似合う店内、きっと美味しいお酒となることでしょう。

従来の勝男店内新しい勝男店内

■「驚安生ビール居酒屋」の元祖

勝男は何といっても破格のお値段で提供してきた生ビール＆ハイボールが自慢です。一号店がオープンしてから約15年、生ビールの価格が創業時から今日までずっと一杯180円（税別）！ハイボールも一杯150円（税別）を守り続けており、これまで一切値上げしておりません。もちろん何杯飲んだって一杯の価格は180円（税別）です！しかも2019年からはビールの銘柄を「ザ・モルツ」から「ザ・プレミアムモルツ」に変更し、お客様から喜びの声を頂戴しております。

約15年ほど前の勝男創業時は、まだ生ビールやハイボールを安く提供するお店がほぼ無かった状況でしたが、勝男はお仕事帰りの方々を応援したいという思いから、「毎日気軽に寄れるお店」・「何時でもお財布に優しいお店」を目指し企業努力でこの価格を守り続けております。

昨今は生ビールの低価格を謳う居酒屋が増えてきましたが、十数年続けてきた勝男は低価格居酒屋のパイオニアとして自負しており、今後も「お客様目線」という初心を忘れず努力を重ねてまいります。

■大分中津からあげについて

驚安のドリンクの他に勝男の看板メニューと言えば、大分県中津市のご当地グルメ「中津からあげ」です。来店したお客様のほとんどがこの唐揚げを注文していただいており、この唐揚げを目当てにご来店くださる方も多くいらっしゃいます。

このからあげは中津市にある有名⽼舗唐揚げ店で修業をした弊社常務がさらに改良した秘伝の漬けダレを使用しています。醤油とにんにくがしっかりと効かせたこの漬けダレにひと晩以上鶏肉を漬け込み、注文を受けてからカラっと揚げる唐揚げはどこの唐揚げにも負けない自信を持っています。もも唐揚げについては、定番のノーマル唐揚げの他に5種類の味変フレーバーもありお客様に大変好評です。他にも砂ずりやせせり、チューリップ等も中津からあげとしてご用意しております。

「後世に残せるからあげを作ろう」を合言葉に時間をかけて開発したこの唐揚げはいつでもどこでも若い人からご年配の方までみんなが美味しく食べられ、お酒にもご飯にも合う唐揚げとなっています。

勝男の中津からあげは店内でお召し上がりになるのはもちろん、テイクアウトも可能です。まだ食べた事がない方には是非この機会に味わっていただきたいと思っております。

誰が食べても美味しい唐揚げです

■勝男 その他の自慢メニュー

勝男は中津からあげだけではありません。他にも美味しいメニューを数多く取り揃えております。大人気メニューであるまぐろのぶつに、自慢の馬刺しはいつでも新鮮。その他の鉄板焼や数々の一品料理も弊社開発陣が考案した幅広い渾身のメニューを取り揃えており、食べていただくと普通の居酒屋料理ではないと思っていただけるのではないかと確信しております。

■運営会社 株式会社GALAについて

「店のあかりを街のあかりへ」 我々はお店を作るにあたり、その街とそこで働く人に合わせたお店づくりを心がけています。人材だけでなくお店もその街に合わせて業態を作り上げ、飲食店から街を明るく変えていきたいという思いと、従業員が活き活きと活躍できるようなお店を作っていくことを企業理念としています。

社名：株式会社GALA

本社所在地：大阪府大阪市北区浮田２丁目1番8号

事業内容：全国約100店舗以上の飲食店経営（本部運営・経営企画・開発・広報企画・FC事業部）

設立：平成17年（2005年）4月1日

HP：http://www.gala-japan.com/