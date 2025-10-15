宮城県の中小製造業の未来を拓く！「Mirai DX カンファレンス」を11月5日に仙台で開催

宮城県中小製造業DX推進セミナー 運営事務局

宮城県では、2025年11月5日（水）宮城県中小製造業DX推進イベント『Mirai DX カンファレンス』を仙台国際センターで開催いたします。

参加申込はこちら :https://site2.convention.co.jp/7miyagi-dx/

デジタル化やDX（デジタルトランスフォーメーション）は、今や中小製造業にとって不可欠な経営革新のカギ。でも、「うちには関係ない」「難しそう」と感じている企業も少なくありません。

そこで、Mirai DX カンファレンスでは、現場から始めるDXを、見て・聞いて・触れて・相談できる実践型の体験イベントとして開催します。

すぐにでも取り入れられるDXのヒントやアイデアが満載！

あなたの会社にぴったりのDXを見つけ、実行への第一歩を踏み出しましょう。ぜひお気軽にご参加ください。

おすすめポイント

▼世界の潮流と現場のリアル、両方から学べるDXの実践知

基調講演では、“勉強不足”から脱却するための視点と行動のヒントを。事例紹介では、現場で実践されたリアルなDXの取り組みを、実践者が直接語ります。グローバルな視点で今何が起きているのかを知り、現場で実際に動いている人の声から、すぐに活かせるヒントを得られる絶好の機会です。

▼見て・聞いて・触れて・相談できる、DXの “今” を体感

カンファレンス後半では、出展企業による5分間ピッチリレーを開催。会場には、DXの最前線で活躍する企業が多数出展。その場で専門家に相談できる絶好のチャンスです。さらに、軽食＆ドリンク付きの交流タイムも同時開催！気になる企業の担当者や参加者同士で、リラックスした雰囲気の中、ネットワーキングをお楽しみいただけます。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151498/table/5_1_27dd03d0d82a20a7c2e675ac6f70a96c.jpg?v=202510150127 ]

プログラム・内容

◇Time Table

15:00 主催者からのご挨拶

15:05 基調講演

16:00 DX課題解決事例紹介

17:00 出展企業によるピッチリレー＆交流タイム（軽食・ドリンク付き）

◇基調講演

「儲かるけどやらないDX 日本の経営者は本当に勉強不足」

ものづくり太郎 氏

株式会社ブーステック 代表取締役／PLMコンサルタント／SEMICON Japan Ambassador／ものづくり系YouTuber

◇DX課題解決事例紹介

事例紹介１

「東北大学における全方位DXの現在地」

藤本 一之 氏

国立大学法人東北大学 経営戦略本部 企画室主任経営企画スタッフ

事例紹介２

「DXを活用し、不可能と思われていた交代勤務の解消を実現しました」

浅野 謙一郎 氏

プラスエンジニアリング株式会社 取締役 仙台事業所長

事例紹介３

「製造業から街づくり会社へー創業77年ミヤックスの事業成長DXの挑戦」

高橋 蔵人 氏

株式会社ミヤックス 代表取締役 社長執行役員／東北大学 特任准教授（客員）

参加方法

- Mirai DX カンファレンスは、事前申し込みが必要です。公式ホームページ(https://site2.convention.co.jp/7miyagi-dx/)からお申し込みください。- 参加締切日：2025年11月4日（火）正午 ※定員になり次第締め切ります。

OFFICIAL no+e

イベント予告のほか、DXに実際に取り組んでいる県内企業の取り組み内容などを随時更新し、御紹介します。

公式ホームページ(https://site2.convention.co.jp/7miyagi-dx/)右上の[OFFICIAL no+e]ボタンより、ぜひご覧ください。

こちらからチラシPDF版をダウンロードできます。

https://prtimes.jp/a/?f=d151498-5-b81c557de28d38afd96e357ebf18d6ac.pdf