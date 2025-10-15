総勢3,300名以上が来場！「ご自愛市2025」にmarinessが初出展！お風呂と眠りの専門家・小林麻利子先生による“ぐっすり眠るためのご自愛トークショー”も満席御礼！

P2C Studio株式会社

ウェルネスブランド「mariness(マリネス)」は、2025年9月27日(土)・28日(日)に原宿・WITH HARAJUKUで開催された、主婦の友社主催の体験型イベント「ご自愛市2025」に初出展しました。

本イベントは「長く続く人生を無理せずゆっくりと歩んでいくために。少し立ち止まって、自分と向き合って、あなただけの“ごゆるり”を見つけてみませんか？」をテーマに、心とからだを整える“ご自愛時間”を提案するフェスティバルです。

会場には2日間で3,300名以上が来場し、marinessのブースにも多くの来場者が訪れるなど、終日賑わいを見せました。

marinessブースは終日大盛況！睡眠・腸活をテーマに“ご自愛時間”を提案

「自分を労わる時間」をテーマに、睡眠・腸活・ウェルネスを軸とした展示を展開しました。

ネムリカパジャマの柔らかな質感を実際に触って体感したり、チャコール青汁を試飲したりと、五感で“ご自愛”を感じられるブース構成に多くの来場者が足を止めました。

ブースを訪れた人からは「寝る時間が楽しみになりそう」「青汁がこんなに飲みやすいなんて」といった声が多数寄せられました。

『ネムリカパジャマ』監修者である小林麻利子さんによる「眠りのお悩み相談室」は満席御礼

イベント会場では、「mariness presents 今日からぐっすり、眠りのお悩み相談室」を開催。

お風呂と睡眠の専門家・小林麻利子先生が登壇し、日々の睡眠環境を整えるための具体的なポイントや、体温コントロール・入浴法など、“ぐっすり眠るためのコツ”を紹介しました。

参加者からは「今日から実践したい」「寝具やパジャマを見直したい」といった感想も寄せられ、トーク終了後にはネムリカパジャマを「実際に触ってみたい」「見てみたい」という声も相次ぎました。

さらに今回は、参加者の皆様へサプライズとして「ネムリカパジャマ」をプレゼントし、思いがけない贈り物に会場は温かな笑顔と拍手に包まれ、イベントは大盛況のうちに幕を閉じました。

ネムリカパジャマとは

「ネムリカパジャマ」は、睡眠に着目したリカバリーウェアです。

独自の遠赤外線素材「NEMUREC Core(R)︎」を搭載し、素材・裁縫・機能までにこだわった「心地良い睡眠環境をサポートするパジャマ」です。

商品名:マリネス ネムリカパジャマ

販売価格:23,800円(税込)

カラー展開:ピンク、ネイビー

楽天市場:https://item.rakuten.co.jp/mariness/p0000070986/?l-id=shoptop_widget_in_shop_ranking&s-id=shoptop_in_shop_ranking(https://item.rakuten.co.jp/mariness/p0000070986/?l-id=shoptop_widget_in_shop_ranking&s-id=shoptop_in_shop_ranking)

チャコール青汁とは

毎日続けられるように、とにかく飲みやすさにこだわりました。

菌活×チャコールで腸活*ができる高機能青汁です。

商品名:チャコール青汁

内容量:90g(3g×30包)

価格:3,980円(税込)

楽天市場:https://item.rakuten.co.jp/mariness/p0000068640/?l-id=shoptop_widget_in_shop_ranking&s-id=shoptop_in_shop_ranking(https://item.rakuten.co.jp/mariness/p0000068640/?l-id=shoptop_widget_in_shop_ranking&s-id=shoptop_in_shop_ranking)

*1回摂取量約5gあたり

*腸の健康のための食生活

監修者の紹介

プロフィール

小林麻利子先生/お風呂と眠りの専門家

<肩書き>

SleepLIVE株式会社 代表取締役

公認心理師(登録番号：第35879号)

日本睡眠環境学会 正会員

日本睡眠改善協議会 正会員

日本睡眠改善協議会認定睡眠改善インストラクター

JCSP日本睡眠改善カウンセリング 主宰

<経歴>

13年以上にわたり、最新の研究を基にした「睡眠改善力ウンセリング」を行い、これまでに4,000人以上の睡眠の悩みを解決してきた実績を持つ。

科学的な根拠に基づいたアプローチと、日常生活に取り入れやすい実践的な指導が好評で、マンションやホテルなどの睡眠空間のコンサルティングや実証実験なども多数手がけている。テレビ番組『ホンマでっか！？TV』や『あさイチ』をはじめ、雑誌・ラジオなど多くのメディアにも出演。著書は7冊にのぼり、眠りとお風呂の専門家として幅広く活動している。

マリネスとは

mariness (マリネス)は、『健康をもっと身近に。』をコンセプトに掲げるウェルネスブランドです。

「運動」「食事」「休息」の3つの健康軸から、毎日の生活に自然と溶け込むアイテムを展開。

生活動線上に健康機会をFITさせ、健康習慣のきっかけを提供し続けています。

特別な時間や準備がなくても、いつもの生活を“marinessに置き換える”ことで、無理なく健康な生活の一歩を後押しします。

人気No.1商品「マリネスプロテイン」は楽天「ショップ・オブ・ザ・イヤー」を2年連続受賞。

ブランド全体での累計販売数は150万個を突破するなど、多くの共感を集めています。

P2C Studio株式会社

P2C StudioはP2C (Person to Consumer, PtoC)領域において「ヒトを起点としたブランドづくり、モノづくり」を実現するプロフェッショナルカンパニー。ブランド、グッズ、ライセンス、デジタルコンテンツ等の多様なモノづくりと、クリエイターの情報発信力を最大化する統合マーケティングコミュニケーション及びEC・店舗販売等を戦略的に展開。

設立 :2021年6月

代表者 :代表取締役社長 妹尾 眞治 / 代表取締役副社長 大道 友樹

所在地 :東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー28階

株主 :UUUM株式会社 (100%出資連結子会社)

事業内容 :P2C事業、オリジナルグッズ事業、ライセンス事業、EC運営事業

HP :https://p2cstudio.com/