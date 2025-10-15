Acronis True Image 2026：パッチ管理を搭載した初の個人ユーザーおよび個人事業主・SOHO向けサイバーセキュリティおよびバックアップツール
～ 新しいバージョンでは、セキュリティを強化し、高まる個人ユーザーのサイバー保護需要に対応 ～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331811&id=bodyimage1】
サイバーセキュリティとデータ保護のグローバルリーダーであるAcronisの日本法人であるアクロニス・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：川崎 哲郎、以下アクロニス）は、本日、個人ユーザー および個人事業主・SOHO 向けの、バックアップとセキュリティ機能が統合されたAcronis True Image 2026の発売開始を発表しました。
https://www.acronis.com/ja/products/true-image/
最新バージョンでは、Windows向けのパッチ管理が新たに搭載され、AIベースの脅威検出、ランサムウェア対策、マルウェアスキャンのセキュリティエンジンが強化されています。
Acronis True Image 2026は、複雑な保護機能を1つの使いやすいアプリケーションに統合しています。個人ユーザー向けソフトウェアとして初めて、新たなサイバー脅威からのプロアクティブな保護、高速バックアップ、簡単なリカバリ、高度なサイバー保護をオールインワンで提供します。最大5台のPCと20台のモバイルデバイスに対し、信頼性の高いセキュリティと安心を提供し、簡単かつ効率的なセットアップを実現します。
データ、デバイス、個人情報など、重要なものをすべて保護
ランサムウェアや個人情報の盗難の増加およびサイバーリスクの進化に伴い、バックアップだけにとどまらない保護が必要とされています。新しくリリースされたAcronis True Image 2026では、このニーズに応えるため以下が導入されています。
● アップデートの簡素化：Windowsユーザーであれば、完全に自動化されたバックグラウンド更新によって更新プログラムを自動的に適用したり、主要アプリの更新プログラムを手動でインストールするためのアラートを受け取ったりできます。どちらも、既知の脆弱性を修正します。
● 高度なサイバーセキュリティ機能：DLLハイジャック、管理者権限でのコード実行、APIキーの悪用など、巧妙な攻撃手法から保護します。
● 継続的な保護：アクロニス独自のサイバーセキュリティ技術により、Acronis True Imageを搭載したすべてのデバイスを最新の状態に保ち、サイバー脅威から保護します。
● シームレスな互換性：最新のWindowsおよびmacOSに対応し、さまざまなデバイスを保護します。
アクロニスのプレジデント、ガイダー・マグダヌロフ（Gaidar Magdanurov）は、次のように述べています。「Acronis True Image 2026は、デジタルセキュリティに時間を割くことが難しい個人ユーザーのために開発されました。多くのユーザーにとって、バックアップやセキュリティについて深く考えることは本意ではなく、安全性が確保されているという確信こそが求められています。そのため、Acronis True Image 2026では、保護機能を自動化しました。また、2つのアプリケーションを個別に購入したり、複数のサブスクリプションを管理したりする代わりに、1つのツールに集約することで、ユーザーは平均して最大55%のコスト削減を実現できます。」
Acronis True Image 2026は、現在のサイバーセキュリティに不可欠な要素であるサイバー保護とパッチ管理を統合した唯一のツールであり、他の個人ユーザー向けセキュリティおよびバックアップソフトウェアとは一線を画しています。パッチ管理は、脆弱性の解消と攻撃への防御において重要な役割を果たしており、アクロニスが、ますます高度化する現代のサイバー脅威に対して、自社ソリューションを継続的に強化していることを示しています。
