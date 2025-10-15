【創立22周年】アイレット、15種の AI 統合ソリューション群「gaipack」を提供開始

アイレット株式会社

アイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩永充正、以下 アイレット）は、創立22周年という記念すべき2025年10月15日、企業の生成 AI 導入・活用における包括的な課題をワンストップで解決する15種類の AI 統合ソリューション群「gaipack（Generative AI Pack：ジーエーアイパック）」を発表・提供開始します。「gaipack」は、新規システム開発から既存システムモダナイゼーション、セキュリティ確保、収益化支援までを網羅し、エンタープライズ企業が抱える AI 導入の停滞、技術負債、高コストといった課題を解消します。



特設サイト：https://www.gaipack.ai/(https://www.gaipack.ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251015pr)

■開発背景

2003年に創業したアイレットは、これまで長年にわたりクラウド構築・運用の実績を積み重ね、これまでの導入実績数は2,500社以上、年間プロジェクト数は4,300以上と、お客様のビジネス成長を IT インフラ面やシステム開発・運用面など、多方面から支えてまいりました。また、アイレットでは、お客様の大切な情報を取り扱う IT 企業の最重要テーマとして、国際的なセキュリティ認証（SOC2、ISO/IEC 27001など）の要求事項への厳格な準拠と、第三者認証機関による認証の取得に注力することで、お客様のビジネスを支える IT インフラとシステム開発・運用の両面で高いセキュリティ水準を継続的に担保しています。

国内 AI 市場が拡大の一途をたどる中、多くの企業はシステム老朽化による高コスト維持、人材不足、技術負債の蓄積といった課題に直面しています。競合との技術格差が鮮明になる今、AI への戦略的投資は企業の持続的な競争優位性を確立する絶対条件です。この意思決定こそが、今後の成長を大きく左右します。

こうした背景を受け、この度アイレットは AI 活用による新規事業の機会創出という持続的競争優位性の獲得を支援するため、当社の持つ技術とノウハウを統合した AI 統合ソリューション群を開発し、創立22周年という記念すべき2025年10月15日より提供開始する運びとなりました。本サービス群は、開発・運用・教育・保守を一気通貫でサポートし 、企業の喫緊の課題を解決へ導きます。



来月以降には、新たな AI セキュリティサービスの立ち上げも計画しています。AI ソリューションのポートフォリオを継続的に拡大し、最先端の AI 技術と長年のクラウド実績を融合させ、お客様の DX 推進と持続的な企業価値向上に貢献してまいります。

■ 「gaipack」ソリューション概要

「gaipack」は、開発、効率、セキュリティ、ビジネス推進といった企業の多様なニーズに対応する15のサービスで構成されており、特定のサービスのみを選択して導入することも可能です。

◼︎アイレットにおけるマルチクラウド対応実績と強固なセキュリティ基盤の信頼性

15の AI 統合ソリューション群「gaipack」全ラインナップ[表: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/415_1_dfd21ee457718af4516dc723802fc9c6.jpg?v=202510151258 ]

アイレットは、長年のクラウドインテグレーション実績と高水準のセキュリティ認定により、「gaipack」の実効性と安全性を担保します。

- マルチクラウド対応：「gaipack」の全てのソリューションは、お客様のニーズに応じて AWS、Google Cloud、OCI（Oracle Cloud Infrastructure）といった主要なマルチクラウド環境に対応可能です。アイレットは、AWS プレミアティアサービスパートナー認定、 Google Cloud Partner Advantage プログラムにおいて、Google Cloud のプレミア パートナー - Sell および Service エンゲージメント モデル の認定取得、また Oracle PartnerNetwork における Cloud Sell Track に加入するエキスパートとして、お客様のマルチクラウド戦略を技術的に保証します。- 国家機関レベルのセキュリティ認定：アイレットは、日本の AWS パートナー企業として初めて「AWS Trusted Secure Enclaves Vetted Partner Program（AWS TSE-VPP）」認定を取得(https://www.iret.co.jp/news/20251006.html)しました。これにより、国家機関レベルの機密データ保護技術である TSE 対応ソリューションを提供できることが国際的に証明されています。- AI における 技術力：「2025 Google Cloud Partner Award of the Year」において「Artificial Intelligence - Japan」を含む2部門を同時受賞(https://www.iret.co.jp/news/20250409.html)した他、AWS と生成 AI の活用加速に向けた戦略的協業契約を締結(https://www.iret.co.jp/news/20250624-2.html)し、生成 AI における高度な技術力を第三者より認めらています。- RAG 技術の内製実績： 従業員1,300人超を対象に Google Agentspace を全社導入(https://www.iret.co.jp/news/20251002.html)し、社内ナレッジ検索時間を「数時間から数十秒」に短縮した実績（PoC実施者の声）があります。

■代表取締役社長 岩永 充正によるコメント

本日、アイレットは創立22周年を迎えました。長年にわたりクラウドの最前線を走り続けてこられたのは、ひとえにアイレットを信頼し、共に挑戦してくださったお客様、そして高い熱意をもって技術を追求し続ける全社員の賜物です。心より感謝申し上げます。



私たちが22年間で培ったクラウドインフラの知識と、数々の DX を成功させてきた実績は、今回の「gaipack」という形で結実しました。



国内市場が AI で劇的に変わる今、私たちは立ち止まるわけにはいきません。老朽化、人材不足、技術負債といった、お客様が抱える「重い鎖」を断ち切り、最大60%のコスト削減、開発スピード2倍以上という圧倒的な成果を、この生成 AI ソリューション群で実現します。これは単なるツール提供ではありません。AI を基盤とした「企業の体質そのものの変革」だと私は考えています。



アイレットはこれからも、日本の、そして世界の企業の成長を、AI×クラウドという両輪で牽引し続けてまいります。



以上



【アイレット株式会社 会社概要】

会社名：アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー7階・24階（7階受付）

代表者：代表取締役社長 岩永充正

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容：

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用

・UI/UX デザイン制作

・クラウド設計・構築、運用保守からセキュリティまでサポートする自社サービス「cloudpack」

の提供

・KDDIグループと連携したDX・クラウド開発推進

※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。