大阪府警察と連携し、特殊詐欺等被害から地域社会の安全を支える取組を開始

株式会社ルネサンス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長執行役員：望月 美佐緒、以下「当社」）は、近年深刻化する特殊詐欺等被害の防止に向け、大阪府警察と連携し、当社が運営するオンラインフィットネスサービス「ルネサンス オンラインライブ ストリーム(R)」(以下「ROL」)を活用した啓発活動を開始いたします。

■取組の背景：深刻化する特殊詐欺と地域社会の安全課題

近年、ニセ警察詐欺やＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺による被害は増加傾向にあり、その手口が巧妙化し、社会課題となっています※。

当社は、スポーツクラブの運営や自治体連携による健康増進事業（フレイル予防等）を通じて、地域社会の活力維持に貢献してまいりました。この度、生活の安全を守るという共通の目的のもと、大阪府警察と連携し、地域住民の安全を支える取組を強化してまいります。

※警視庁・SOS47特殊詐欺対策ページ引用

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/circumstances/statistics/

■「ルネサンス オンラインライブ ストリーム(R)」を通じた啓発活動

ROLは、パソコンやスマートフォンから気軽に運動や健康７づくりを行えるオンラインフィットネスサービスで、契約者は７者を含む多くの利用者が、自宅という安心できる環境で利用している点が特徴です。特殊詐欺の約8割は「自宅」で発生しており、ROLの利用環境と防犯啓発の親和性は非常に高いと考えられます。

今回、ROLの公式ホームページ上に大阪府警察が公開している特殊詐欺等防止動画を掲載し、レッスン前の告知物や関連するメールマガジン、SNSにて動画視聴を推進することで、利用者が健康情報とともに防犯情報にも自然に触れられる機会を創出し、防犯意識の継続的な醸成を図ります。

■ 地域の健康と安全を支えるソリューションカンパニーとして

当社は企業理念に掲げる「生きがい創造企業」及び長期ビジョンである「人生100年時代を豊かにする健康のソリューションカンパニー」のもと、人々の健康づくりに継続的に取り組んでまいりました。昨今の社会環境の変化を踏まえ、当社は人生100年時代を真に豊かに生きるためには、身体的な健康のみならず、経済的・精神的な安定を含む「生活の安全」が確保されていることが重要であると認識しております。今回の大阪府警察との連携をモデルケースとして、今後は他の地域や多様な団体との連携を推進してまいります。

また、当社は、スポーツクラブやオンラインサービスを「地域の健康と安全を支えるソリューション拠点」として位置づけ、特殊詐欺対策をはじめとする地域社会の課題解決に積極的に取り組み、全てのお客様の安心・安全な生活を継続的に支援してまいります。

＜ご参考＞

大阪府警察 特殊詐欺等防止動画ページ

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/tokusyusagi/video/index.html

ROLホームページ内 特殊詐欺防止動画

https://rol.s-re.jp/rol_posts/VZ2co0dQ

■会社概要

株式会社ルネサンス

本社所在地：〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア3F

代表者：代表取締役社長執行役員 最高健康責任者 望月 美佐緒

設立：1982年8月13日

▶ホームページ：https://www.s-renaissance.co.jp/