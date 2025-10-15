全国47都道府県でベイブレードの熱戦が楽しめる！快活CLUBが『BEYBLADE X』の無料貸出サービスを全国344店舗に拡大

株式会社快活フロンティア

株式会社快活フロンティア（代表取締役社長：竹島 文明）が運営するシェアリングスペース快活CLUBは、現代版ベーゴマ『BEYBLADE X（ベイブレードエックス）』（発売元︓株式会社タカラトミー）の無料貸出サービスを、本年11月1日（土）から全国344店舗に拡大展開します。

※導入店舗など詳しい情報は、こちら(https://www.kaikatsu.jp/info/detail/beyblade_x.html)をご確認ください。

■ サービス拡大の背景と目的

快活CLUBでは、お客様の多様なニーズにお応えするため、従来のインターネットカフェの枠を超えたエンターテイメント体験の提供を推進しています。その一環として、ご家族やご友人と一緒に盛り上がれる『BEYBLADE X』の無料貸出サービスを、本年9月1日から一部店舗（40店舗）にて先行導入しました。

先行導入店舗では、特にお子様連れのご家族や若年層のお客様から「広々とした空間で熱中できる」とご好評をいただいたため、この度、全国のお客様に「遊べる場所」としての魅力を提供すべく、先行導入店舗と合わせて344店舗に拡大します。

■サービスの特長

（1）47都道府県すべてを網羅！全国どこでも体験可能に

今回の対象店舗拡大により、北は北海道から南は沖縄県まで、全国47都道府県の快活CLUBで『BEYBLADE X』の興奮度の高いバトルを気軽に体験していただける環境が整います。

（2）カラオケルーム・リビングルーム付帯店舗で集中バトル

サービスを導入する344店舗は、すべてカラオケルーム又はリビングルームを付帯しています。防音性と広さを兼ね備えた個室空間で、周囲を気にすることなく、白熱したベイブレードバトルに集中していただけます。

■学生・家族に嬉しい割引サービスとの相乗効果

快活CLUBでは、お客様に手軽で楽しい時間を提供するため、各種割引サービスを実施しています。特に学生グループ・ご家族でご利用のお客様は、『BEYBLADE X』の無料貸出サービスと以下の割引を組み合わせることで、さらに経済的かつ充実したエンターテイメント体験が可能です。

【学割】学生証のご提示で、席料金が20%割引になります。

【家族割】 保護者の方のご同伴により、小学生以下のお子様の席料金が無料になります。

※割引の詳細については、こちら(https://www.kaikatsu.jp/deals/)をご確認ください。

■『ベイブレード』について

『ベイブレード』（発売元︓株式会社タカラトミー）は1999年に誕生した、日本の伝承玩具であるベーゴマを現代風にアレンジした対戦玩具です。デザイン性が高く、パーツを組み替えて改造することができ、専用の発射装置「ランチャー」で誰でも簡単に回せることを特徴とした「改造ができるバトル専用コマ」です。これまでに第１世代『爆転シュート ベイブレード』（1999年～）、第2世代『メタルファイト ベイブレード』（2008年～）、第3世代『ベイブレードバースト』（2015年～）、第4世代『BEYBLADE X』（2023年～）の4つのシリーズを通して、世界80以上の国と地域で累計5.6億個以上（2025年9月時点）が出荷され、各シリーズ共に日本を含む世界各地域でブームを起こしてまいりました。最新の『BEYBLADE X』は、ベイブレード（コマ）の軸についている“ギヤ”とスタジアムの“レール”がかみ合うことで、超加速を生み出す新ギミック「X（エクストリーム）ダッシュ」を搭載した歴代最速の『ベイブレード』シリーズで、よりスポーツ性を増し、プレイヤーだけではなく観客をも魅了するGEAR SPORTS（ギアスポーツ）へと進化し、世界各地で熱いバトルが繰り広げられています。

『BEYBLADE X』公式ホームページ︓beyblade.takaratomy.co.jp/(https://beyblade.takaratomy.co.jp/)

著作権表記: (C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO (C) ＴＯＭＹ