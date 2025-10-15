世界無線周波数光ファイバー（RFOF）市場調査：2031年までCAGR14.1%で成長予測
YH Research株式会社（東京都中央区）は、最新の調査レポート「グローバル無線周波数光ファイバー（RFOF）のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」を、2025年10月15日に発行しました。無線周波数光ファイバー（RFOF）市場の現状と構造を多角的に捉え、製品定義や分類、用途、産業チェーンを起点に、業界の技術進化やコスト構造、規制動向までを網羅的に分析しています。
加えて、世界各地域の供給・需要動向、主要企業の事業展開、消費者動向の変化など、将来の市場を左右する重要な要素にも焦点を当てています。企業が新規参入戦略を立てる上でのインサイトを提供するとともに、既存の参入者の競争優位性強化に貢献することを目的としています。
レポートの無料サンプルをご希望の方は、以下のリンクより詳細をご確認ください：https://www.yhresearch.co.jp/reports/812561/rf-over-fiber--rfof
グローバル無線周波数光ファイバー（RFOF）市場の成長予測
YH Researchの調査では、2025年から2031年にかけて、無線周波数光ファイバー（RFOF）の世界市場は年平均成長率（CAGR）14.1%％で拡大を続けると予測されています。2024年には約586百万米ドルだった市場規模は、2025年には665百万米ドルに達し、2031年には1462百万米ドル規模に成長する見込みです。この成長は、技術革新や需要の高まり、産業構造の変化といった要因に後押しされています。
1．無線周波数光ファイバー（RFOF）紹介
RF-over-Fiber（RFoF）とは、無線周波数（RF）信号を光ファイバー信号（FO信号）に変換し、その後再びRF信号に戻す技術を指します。RF-over-Fiberのアーキテクチャでは、高周波（通常10GHz以上）のデータを運ぶRF信号が光波信号に重畳され、光リンクを介して伝送されます。
その結果、無線信号は光によって高周波のまま基地局まで分配され、基地局で光信号から電気信号に変換された後、増幅されてアンテナから放射されます。したがって、各基地局での周波数変換（アップコンバージョン／ダウンコンバージョン）は不要となり、基地局側では構成がシンプルでコスト効率の高い実装が可能になります。
2．市場のセグメンテーションと分析フレーム
本レポートでは、以下の4つの軸に基づき市場を詳細に分析しています：
【企業別分析】
Finisar、 HUBER + SUHNER、 Emcore、 APIC Corporation、 Syntonics LLC、 DEV Systemtechnik、 Global Foxcom、 ViaLite （BAE Systems）、 RF Optic、 Optical Zonu、 Pharad、 Fibertower、 Intelibs、 Swedish Microwave AB、 RFspin s.r.o. （FiberArch）、 ETL Systems、 Glenair、 ROVER Laboratories、 Microwave Photonic Systems、 Octane Wireless、 Quintech Electronics & Communications
・売上高、販売量、市場シェアを比較しながら、各社の競争ポジションや戦略の特徴を明らかに。
・企業別に地域展開・製品ポートフォリオ・研究開発動向なども掲載。
【製品別分析】
Below 3GHz、 3 GHz、 6 GHz、 8 GHz、 15 GHz、 20 GHz、 40 GHz、 Others
・製品カテゴリ別に、市場規模・価格動向・販売数量を精緻に分析。
・高成長が見込まれる製品タイプに関する洞察も提供。
【用途別分析】
Civil Application、 Military Application
・用途ごとの市場規模や利用トレンド、成長率を可視化。
・各アプリケーション分野での導入課題や今後の拡張可能性も併せて検討。
【地域別分析】
対象地域：
加えて、世界各地域の供給・需要動向、主要企業の事業展開、消費者動向の変化など、将来の市場を左右する重要な要素にも焦点を当てています。企業が新規参入戦略を立てる上でのインサイトを提供するとともに、既存の参入者の競争優位性強化に貢献することを目的としています。
レポートの無料サンプルをご希望の方は、以下のリンクより詳細をご確認ください：https://www.yhresearch.co.jp/reports/812561/rf-over-fiber--rfof
グローバル無線周波数光ファイバー（RFOF）市場の成長予測
YH Researchの調査では、2025年から2031年にかけて、無線周波数光ファイバー（RFOF）の世界市場は年平均成長率（CAGR）14.1%％で拡大を続けると予測されています。2024年には約586百万米ドルだった市場規模は、2025年には665百万米ドルに達し、2031年には1462百万米ドル規模に成長する見込みです。この成長は、技術革新や需要の高まり、産業構造の変化といった要因に後押しされています。
1．無線周波数光ファイバー（RFOF）紹介
RF-over-Fiber（RFoF）とは、無線周波数（RF）信号を光ファイバー信号（FO信号）に変換し、その後再びRF信号に戻す技術を指します。RF-over-Fiberのアーキテクチャでは、高周波（通常10GHz以上）のデータを運ぶRF信号が光波信号に重畳され、光リンクを介して伝送されます。
その結果、無線信号は光によって高周波のまま基地局まで分配され、基地局で光信号から電気信号に変換された後、増幅されてアンテナから放射されます。したがって、各基地局での周波数変換（アップコンバージョン／ダウンコンバージョン）は不要となり、基地局側では構成がシンプルでコスト効率の高い実装が可能になります。
2．市場のセグメンテーションと分析フレーム
本レポートでは、以下の4つの軸に基づき市場を詳細に分析しています：
【企業別分析】
Finisar、 HUBER + SUHNER、 Emcore、 APIC Corporation、 Syntonics LLC、 DEV Systemtechnik、 Global Foxcom、 ViaLite （BAE Systems）、 RF Optic、 Optical Zonu、 Pharad、 Fibertower、 Intelibs、 Swedish Microwave AB、 RFspin s.r.o. （FiberArch）、 ETL Systems、 Glenair、 ROVER Laboratories、 Microwave Photonic Systems、 Octane Wireless、 Quintech Electronics & Communications
・売上高、販売量、市場シェアを比較しながら、各社の競争ポジションや戦略の特徴を明らかに。
・企業別に地域展開・製品ポートフォリオ・研究開発動向なども掲載。
【製品別分析】
Below 3GHz、 3 GHz、 6 GHz、 8 GHz、 15 GHz、 20 GHz、 40 GHz、 Others
・製品カテゴリ別に、市場規模・価格動向・販売数量を精緻に分析。
・高成長が見込まれる製品タイプに関する洞察も提供。
【用途別分析】
Civil Application、 Military Application
・用途ごとの市場規模や利用トレンド、成長率を可視化。
・各アプリケーション分野での導入課題や今後の拡張可能性も併せて検討。
【地域別分析】
対象地域：