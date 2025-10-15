自動車用ドライブシャフトの世界市場2025年、グローバル市場規模（全輪駆動式、電動駆動式）・分析レポートを発表
2025年10月15日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動車用ドライブシャフトの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、自動車用ドライブシャフトのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の自動車用ドライブシャフト市場は2023年に数百百万ドル規模で評価され、2030年にはさらに拡大する見込みです。予測期間においては安定した成長率を示すと考えられています。本市場は自動車産業の発展に強く依存しており、特に自動車の生産と販売動向が市場成長の主要因となっています。
2017年には世界の自動車生産台数が9,730万台、販売台数が9,589万台に達し過去10年でのピークを迎えました。しかし2018年以降、世界経済の減速により市場は縮小し、2022年には8,160万台に減少しました。世界の自動車の90%以上はアジア、欧州、北米に集中しており、アジアが56%、欧州が20%、北米が16%を占めています。中国は世界最大の自動車生産国であり、世界全体の約32%を占め、日本は世界最大の自動車輸出国として2022年に350万台以上を輸出しました。
________________________________________
市場構造と対象分野
本レポートは自動車用ドライブシャフト産業のサプライチェーン全体を概観し、乗用車（AWD、E-Drives）、SUV（AWD、E-Drives）、オフロード車両などにおける市場状況を詳細に分析しています。さらに、先端技術や特許動向、注目される応用分野、市場トレンドも対象としています。
地域別分析では、北米と欧州は政府施策や消費者意識の高まりにより安定成長を続けています。一方、アジア太平洋地域、特に中国は強力な国内需要、政策支援、製造基盤に支えられ世界市場を主導しています。
________________________________________
レポートの特徴と分析内容
本調査は市場の包括的理解を目的とし、以下の観点から分析を行っています。
● 市場規模とセグメンテーション：販売数量、収益、タイプ別市場シェアを整理。
● 産業分析：政策、技術革新、消費者嗜好、市場ダイナミクスを踏まえ成長要因と課題を解明。
● 地域分析：インセンティブ、インフラ発展、経済状況、消費者行動を要素とし、地域別の差異と機会を抽出。
● 市場予測：成長率や需要予測、新たな市場トレンドを提示。
加えて、以下の視点が含まれます。
● 企業分析：主要メーカーの財務状況、市場ポジション、製品戦略、提携関係を調査。
● 消費者分析：用途別に消費者の行動や嗜好を調査し、レビューやフィードバックを収集。
● 技術分析：現在の技術水準や将来的な開発可能性を評価。
● 競争環境：市場シェアや差別化要素を比較し、企業の競争優位性を明確化。
● 市場検証：調査結果をアンケートやインタビューで裏付け。
________________________________________
市場セグメント
自動車用ドライブシャフト市場は以下のように区分されます。
● タイプ別：AWD、E-Drives、その他
● 用途別：乗用車、SUV、オフロード車、その他
________________________________________
主要企業
本市場において重要な役割を担う企業は以下の通りです。
● GKN
● Dana
● AAM
● Magna
● BorgWarner
● Nexteer
● Neapco
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動車用ドライブシャフトの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、自動車用ドライブシャフトのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の自動車用ドライブシャフト市場は2023年に数百百万ドル規模で評価され、2030年にはさらに拡大する見込みです。予測期間においては安定した成長率を示すと考えられています。本市場は自動車産業の発展に強く依存しており、特に自動車の生産と販売動向が市場成長の主要因となっています。
2017年には世界の自動車生産台数が9,730万台、販売台数が9,589万台に達し過去10年でのピークを迎えました。しかし2018年以降、世界経済の減速により市場は縮小し、2022年には8,160万台に減少しました。世界の自動車の90%以上はアジア、欧州、北米に集中しており、アジアが56%、欧州が20%、北米が16%を占めています。中国は世界最大の自動車生産国であり、世界全体の約32%を占め、日本は世界最大の自動車輸出国として2022年に350万台以上を輸出しました。
________________________________________
市場構造と対象分野
本レポートは自動車用ドライブシャフト産業のサプライチェーン全体を概観し、乗用車（AWD、E-Drives）、SUV（AWD、E-Drives）、オフロード車両などにおける市場状況を詳細に分析しています。さらに、先端技術や特許動向、注目される応用分野、市場トレンドも対象としています。
地域別分析では、北米と欧州は政府施策や消費者意識の高まりにより安定成長を続けています。一方、アジア太平洋地域、特に中国は強力な国内需要、政策支援、製造基盤に支えられ世界市場を主導しています。
________________________________________
レポートの特徴と分析内容
本調査は市場の包括的理解を目的とし、以下の観点から分析を行っています。
● 市場規模とセグメンテーション：販売数量、収益、タイプ別市場シェアを整理。
● 産業分析：政策、技術革新、消費者嗜好、市場ダイナミクスを踏まえ成長要因と課題を解明。
● 地域分析：インセンティブ、インフラ発展、経済状況、消費者行動を要素とし、地域別の差異と機会を抽出。
● 市場予測：成長率や需要予測、新たな市場トレンドを提示。
加えて、以下の視点が含まれます。
● 企業分析：主要メーカーの財務状況、市場ポジション、製品戦略、提携関係を調査。
● 消費者分析：用途別に消費者の行動や嗜好を調査し、レビューやフィードバックを収集。
● 技術分析：現在の技術水準や将来的な開発可能性を評価。
● 競争環境：市場シェアや差別化要素を比較し、企業の競争優位性を明確化。
● 市場検証：調査結果をアンケートやインタビューで裏付け。
________________________________________
市場セグメント
自動車用ドライブシャフト市場は以下のように区分されます。
● タイプ別：AWD、E-Drives、その他
● 用途別：乗用車、SUV、オフロード車、その他
________________________________________
主要企業
本市場において重要な役割を担う企業は以下の通りです。
● GKN
● Dana
● AAM
● Magna
● BorgWarner
● Nexteer
● Neapco