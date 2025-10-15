【ams OSRAMプレスリリース】ams OSRAM、初の高出力マルチダイレーザーパッケージを発表、プロジェクションアプリケーションのオールインワンサプライヤーに
※本プレスリリースは、2025年9月10日にオーストリア・プレムシュテッテンおよびドイツ・ミュンヘンで発表したプレスリリースの抄訳版です。
没入型のホームシアター体験、自動車のヘッドアップディスプレイ、あるいは産業用マシンビジョンを問わず、プロジェクターの人気が高まっています。これらのアプリケーション向けに、ams OSRAMは高出力レーザーダイオードの新しいVegalas（TM） Powerシリーズから初の製品を発表します。ams OSRAMは現在、多様な色と出力クラスの光源からセンサまで、プロジェクションに必要なフルレンジのオプトエレクトロニクスコンポーネントを提供しています。この新しいレーザーダイオードは、プロジェクションだけでなく、雑草防除や舞台照明など、その他のアプリケーション領域にも恩恵をもたらします。
LEDは、コンシューマー、自動車、産業などの分野で、さまざまなプロジェクションアプリケーションにおける光源としてよく利用されています。しかし、高出力のアプリケーションにおいては、今日販売されているプロジェクターの3分の1以上がいまだに高圧放電白熱灯などの従来型ランプに依存しています。より効率的かつ持続可能なリソースの使用をサポートするレーザー光源は、これら従来型ソリューションのパフォーマンスを上回っています。第一に、レーザーベースのプロジェクターは、同じ消費電力でランプベースのモデルよりも最大50%高い光出力を達成することができます。第二に、寿命が少なくとも20,000時間以上で、最大10倍長くなっています。これにより、明るさ、ひいては優れた画質が長期間維持されるため、定期的なランプ交換が不要になります。加えて、レーザーベースのプロジェクターは、低騒音でもあります。
ams OSRAMは、長年にわたりプロジェクター用LED光源を最前線でリードしてきました。そしてこの度、Vegalas（TM） Power PLPM7_455QAを投入します。シングルモジュールに複数のパワーレーザーを組み込んだこの新しいレーザーは、短パルスで42Wの光出力を達成し、電力変換効率（WPE）は約45%となっています。この新しい高性能レーザー光源シリーズのデビューにふさわしい性能です。これにより、ams OSRAMは、LEDとレーザー、センサの3本柱を擁するプロジェクションアプリケーション向けエミッタとセンサのワンストップショップのプロバイダーとなります。
ams OSRAMは、効率的な放熱に最適化した多様な色のLEDを表面実装技術（SMT）やメタルコア基板（MCB）パッケージで提供しています。センサ製品は、測距用のダイレクトタイムオブフライト（dToF: direct Time-of-Flight）モジュールから光検出器まで幅広く取り揃えています。ams OSRAMの新しいレーザーセグメントは現在、可視光波長域の高出力GaNレーザーテクノロジーを活用しています。製品は、シングルダイ、マルチダイの両パッケージで提供されています。
ams OSRAMはその包括的なポートフォリオで、大画面での視聴体験向けに設計されたプロフェッショナル用と家庭用プロジェクターを含む次世代プロジェクションアプリケーションの開発に必要なすべてを提供しています。LCDやOLEDと比較して投影面あたりのコストを65～75%削減できる、これら最先端のプロジェクターは、従来のフラットパネルディスプレイに取って代わるものとなります。また、自動車分野（*1）におけるプロジェクションアプリケーション向けには、特別に認定を受けたLEDのバリエーションを用意しています。
