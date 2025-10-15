24X National ExchangeがSEC承認の初の23/5証券取引所として取引開始

歴史ある取引所が、世界中の投資家に米国株の取引時間延長を提供開始

コネチカット州スタンフォード, 2025年10月15日 /PRNewswire/ -- 金融業界にとって歴史的な節目となる24 Exchangeは本日、24X National Exchange（「同取引所」）での取引が正式に開始されたと発表しました。24X National Exchangeは、米国証券取引委員会（SEC）により完全な規制監視の下で米国株の週5日、一日23時間（23/5）取引を提供する承認を受けた初の全国証券取引所です。

24X National Exchangeは、平日の午前4時から午後8時（東部標準時）まで米国株のライブ取引を提供しており、SEC認可を受けたこの取引所の会員であるブローカー・ディーラーを通じて、世界中の機関投資家と個人投資家に米国株市場への前例のないアクセスを提供しています。

24X National Exchangeは、特にタイムゾーンの関係で従来の米国市場時間へのアクセスが難しいアジアやその他の地域の世界中の投資家の間で高まる時間外取引の需要に対応しています。同取引所は、早朝（米国市場前）および夜間の取引時間を設けているため、取引戦略の柔軟性が高まり、流動性が改善され、米国取引所の標準営業時間外に世界経済、企業、または政策のニュースに対応する機会が増えます。

同取引所は、SECの監視の下、取引時間の延長を通じて完全に規制された国内証券取引所として運営されており、他のすべてのSEC認可国内取引所と同様の投資家保護と市場健全性保障を提供しています。24X National Exchangeは、MEMX Technologiesを搭載した実績のある最先端テクノロジー・プラットフォーム上に構築されており、シームレスで回復力があり、コスト効率に優れた取引エクスペリエンスを保証します。24X National Exchangeの非上場取引特権（UTP）データ・フィード交換コードは「G」です。

24X National ExchangeのCEO兼創設者であるDmitri Galinov氏は次のように述べています。「私たちのサービス開始は、米国株式市場の24時間取引への進化における画期的な出来事です。24X National Exchangeが、コストを削減しながら、アクセス、透明性、スピード、そして今日の経済のグローバルな性質との整合性を向上させるこの道を切り開いたことをうれしく思います。」

同取引所は、株式データ計画に必要な変更を実施し、証券取引法に準拠していることを確認する規則をその後提出することを条件に、2024年11月にSECから23/5の取引時間の運用の承認を受けました。

24X National Exchangeは現在、最終承認と市場インフラの調整を待って、2026年後半に23/5取引を開始する予定です。このフェーズでは、取引所は日曜日の東部標準時午後8時から金曜日の東部標準時午後8時まで稼働し、運用メンテナンスのため毎日1時間の停止があります。

「今回のサービス開始は、より都合の良い時間に米国株式市場にアクセスしたいと考えている世界のトレーダーにとって変革の瞬間です」とGalinov氏は付け加えています。「長年のイノベーションと規制当局との協力を経て、私たちは世界中の投資家に終日取引を提供するという約束を果たすことができて誇りに思います。24X National Exchangeの立ち上げはほんの始まりに過ぎません。世界中で米国株の平日23時間取引を実現することに大きく近づきました。」

24 Exchangeについて

24X Bermuda Holdings LLC（「24 Exchange」）は、2つの主要な事業子会社を持つ非公開企業です。24X Bermuda Limitedは、シームレスでコスト効率の高い通貨エクスポージャーの交換を可能にします。また、24X National Exchange LLCは、SECによって承認され、平日23時間営業する初の全国証券取引所です。24 Exchangeの使命は、24時間体制で、ますます増え続ける資産クラスにわたってコスト効率の高い取引を可能にすることです。24 Exchangeは、グローバル市場でのアセット交換のコストを削減しながら、各アセット・クラスに対応した創造的でユニークなワークフローを提供しています。詳細については、https://24exchange.com/ をご覧ください。24X National Exchangeにより、世界中の個人および機関投資家の顧客は、承認された会員であるブローカー・ディーラーを通じて米国株を取引できるようになります。24X National Exchangeの詳細については、https://equities.24exchange.com/homeをご覧ください。

メディア関連問い合わせ先：

Eric Andrus、KARV

24Xmedia@karv.global

電話番号：+1 (212) 333-0275

