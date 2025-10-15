ベーカリー監修 よつ葉北海道十勝ミルクスライスシリーズを使ったオリジナルパンレシピ公開のお知らせ

よつ葉乳業株式会社

よつ葉乳業株式会社（代表取締役社長井出元郎）は、ベーカリーブランド2社とコラボレーションし、今秋発売する新商品「よつ葉 北海道十勝ミルクスライス」シリーズを使ったオリジナルパンレシピを

展開します。ミルクスライスのおいしさを、できたてのパンとともにお楽しみください。以下に概要をお知らせします。

１．監修先

（１）ＴＨＥ ＣＩＴＹ ＢＡＫＥＲＹ（株式会社フォンス）

ニューヨーク発祥。素材本来の風味を活かす誠実なパン作りで日本各地で「街のベーカリー」として

親しまれるブランド。

（２）パンとエスプレッソと（株式会社日と々と）

素材と製法にこだわったパンとコーヒーで、全国中にムーブメントを巻き起こしているベーカリー

カフェ。

２．実施目的

素材の個性を深く理解する２つのベーカリーが、ミルクのおいしさを楽しめるミルクスライスに着目し、コラボレーションが実現。一日一日の食卓に寄り添う7日間のアレンジレシピで気軽にお楽しみいただくことを企図した、共同プロジェクトです。

３．レシピメニュー

作り方は以下ＵＲＬよりご覧いただけます。ぜひご家庭でお試しください。

【よつ葉乳業オンラインショップ＞７Daysチーズ＆パンアレンジレシピ】

https://www.yotsuba-shop.com/Page/Feature/FeaturePage008.aspx

（１）ＴＨＥＣＩＴＹＢＡＫＥＲＹ

ベーコンフレンチトースト/ フォカッチャサンド/ ジャーマンポテトクロワッサン/ クロックムッシュ/ハムチーズオニオンベーグルサンド/エッグマフィン/ 全粒粉食パンのステーキサンド/ ソーセージドッグ

（２）パンとエスプレッソと

メープルナッツチーズトースト/ ムーポッドチーズカリー/ ジャガイモのガレットタルティーヌ/

サーモンチーズペーストのアボカドタルティーヌ/ ツナアボカドサンド/ ムーポッドコーンクリーム/

チーズクリームのフルーツサンド

４．実店舗販売期間

レシピメニューの一部は、監修ベーカリーの実店舗（販売対象店）でも限定販売いたします。

2025年10月15日（水）～販売数量がなくなり次第終了

∟ ＴＨＥＣＩＴＹＢＡＫＥＲＹ ： 2025年10月15日（水）～※対象店舗限定

∟ パンとエスプレッソと ： 2025年11月1日（土）～※対象店舗限定

※各販売店舗は、ベーカリー公式ホームページ等で後日発表いたします。

【会社概要】

＜よつ葉乳業株式会社＞

・本社所在地：北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番地

・代表者：代表取締役社長井出元郎

・コーポレートサイトＵＲＬ. https://www.yotsuba.co.jp/

＜株式会社フォンス [ ＴＨＥＣＩＴＹＢＡＫＥＲＹ ］＞

・本社所在地：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1075-47

・代表者：代表取締役社長小山正/ 吉井拓也

・店舗数：国内45店舗

・ベーカリーサイトＵＲＬ. https://thecitybakery.jp/

＜株式会社日と々と：パンとエスプレッソと＞

・本社所在地：東京都渋谷区神宮前3-9-3-202

・代表者：代表取締役山本拓三

・店舗数：直営店国内31店舗※他ＦＣのれん分け16店舗

・ベーカリーサイトＵＲＬ.https://bread-espresso.jp/index.html

＊取材・画像素材の提供のご依頼も承ります。

【備考】

・記載の仕様・販売期間は予告なく変更となる場合があります。

・画像はイメージです。実際の提供商品と一部異なる場合があります。

・記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

以上