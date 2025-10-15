ベーカリー監修 よつ葉北海道十勝ミルクスライスシリーズを使ったオリジナルパンレシピ公開のお知らせ
よつ葉乳業株式会社（代表取締役社長井出元郎）は、ベーカリーブランド2社とコラボレーションし、今秋発売する新商品「よつ葉 北海道十勝ミルクスライス」シリーズを使ったオリジナルパンレシピを
展開します。ミルクスライスのおいしさを、できたてのパンとともにお楽しみください。以下に概要をお知らせします。
１．監修先（１）ＴＨＥ ＣＩＴＹ ＢＡＫＥＲＹ（株式会社フォンス）
ニューヨーク発祥。素材本来の風味を活かす誠実なパン作りで日本各地で「街のベーカリー」として
親しまれるブランド。
（２）パンとエスプレッソと（株式会社日と々と）
素材と製法にこだわったパンとコーヒーで、全国中にムーブメントを巻き起こしているベーカリー
カフェ。
２．実施目的
素材の個性を深く理解する２つのベーカリーが、ミルクのおいしさを楽しめるミルクスライスに着目し、コラボレーションが実現。一日一日の食卓に寄り添う7日間のアレンジレシピで気軽にお楽しみいただくことを企図した、共同プロジェクトです。
３．レシピメニュー
作り方は以下ＵＲＬよりご覧いただけます。ぜひご家庭でお試しください。
【よつ葉乳業オンラインショップ＞７Daysチーズ＆パンアレンジレシピ】
https://www.yotsuba-shop.com/Page/Feature/FeaturePage008.aspx
（１）ＴＨＥＣＩＴＹＢＡＫＥＲＹ
ベーコンフレンチトースト/ フォカッチャサンド/ ジャーマンポテトクロワッサン/ クロックムッシュ/ハムチーズオニオンベーグルサンド/エッグマフィン/ 全粒粉食パンのステーキサンド/ ソーセージドッグ
（２）パンとエスプレッソと
メープルナッツチーズトースト/ ムーポッドチーズカリー/ ジャガイモのガレットタルティーヌ/
サーモンチーズペーストのアボカドタルティーヌ/ ツナアボカドサンド/ ムーポッドコーンクリーム/
チーズクリームのフルーツサンド
４．実店舗販売期間
レシピメニューの一部は、監修ベーカリーの実店舗（販売対象店）でも限定販売いたします。
2025年10月15日（水）～販売数量がなくなり次第終了
∟ ＴＨＥＣＩＴＹＢＡＫＥＲＹ ： 2025年10月15日（水）～※対象店舗限定
∟ パンとエスプレッソと ： 2025年11月1日（土）～※対象店舗限定
※各販売店舗は、ベーカリー公式ホームページ等で後日発表いたします。
【会社概要】
＜よつ葉乳業株式会社＞
・本社所在地：北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番地
・代表者：代表取締役社長井出元郎
・コーポレートサイトＵＲＬ. https://www.yotsuba.co.jp/
＜株式会社フォンス [ ＴＨＥＣＩＴＹＢＡＫＥＲＹ ］＞
・本社所在地：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1075-47
・代表者：代表取締役社長小山正/ 吉井拓也
・店舗数：国内45店舗
・ベーカリーサイトＵＲＬ. https://thecitybakery.jp/
＜株式会社日と々と：パンとエスプレッソと＞
・本社所在地：東京都渋谷区神宮前3-9-3-202
・代表者：代表取締役山本拓三
・店舗数：直営店国内31店舗※他ＦＣのれん分け16店舗
・ベーカリーサイトＵＲＬ.https://bread-espresso.jp/index.html
＊取材・画像素材の提供のご依頼も承ります。
【備考】
・記載の仕様・販売期間は予告なく変更となる場合があります。
・画像はイメージです。実際の提供商品と一部異なる場合があります。
・記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
以上