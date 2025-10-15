三浦大知が表紙のサンレコ12月号は「ヘッドホン」がメインテーマ！ 音楽のプロ20組以上が使用モデルを語る50ページ大特集
インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『サウンド＆レコーディング・マガジン 2025年12月号』を、2025年10月24日に発売します。
■書誌情報
書名：サウンド＆レコーディング・マガジン 2025年12月号
著者：サウンド＆レコーディング・マガジン編集部
定価：1,760円（本体1,600円＋税10%）
発売：2025年10月24日
発行：リットーミュージック
商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/magazine/detail/3125121007/
CONTENTS
■表紙／巻頭インタビュー
三浦大知
ヘッドホンだから見える世界
サンレコ今号のメイン・テーマはモニター・ヘッドホン。巻頭インタビューでは、三浦大知が愛用モデルのSONY MDR-MV1とBOWERS & WILKINS PX8について語る。シンガー／ダンサーとして屈指の実力を持つ彼は、この２つの機種の何に引かれているのか？ 独自の視点と撮り下ろし写真で送る全８ページ。
■総力特集
モニター・ヘッドホン、プロの選択肢
音楽制作やライブ・パフォーマンスのみならず、今やリスニングにも活用されるモニター・ヘッドホン。多くの選択肢がある中で、ミュージシャンやエンジニアはどのようなモデルを選び、使っているのか。
この特集では、プロ諸氏に愛用ヘッドホンについてインタビューし、仕事での有用性を語っていただく。さらに、各社の注目製品のインプレッション記事も掲載。巻頭インタビューと合わせて、50ページにわたりモニター・ヘッドホンのトレンド感を探っていく。
【登場人物】
ホリエアツシ（ストレイテナー）
モリシー（Awesome City Club）
マツリ（花冷え。）
ラブリーサマーちゃん
Y.K.C（coldrain）
二家本亮介
江崎文武（WONK）
ウ山あまね
peko（梅田サイファー／黒衣）
Mayumikiller
XLII
o.j.o
岡ナオキ
D.O.I.
高宮永徹
中村公輔
小森雅仁
照内紀雄
murozo
諏訪桂輔
神戸円
and more!
■SPECIAL REPORT
『SILENT HILL f』
1960年代の日本で紡がれる
美しいがゆえに、おぞましいサウンド
KONAMIが展開する“サイコロジカルホラー”のゲーム・シリーズ『SILENT HILL』。その最新作『SILENT HILL f』のサウンド制作について、本作のオーディオ・ディレクターに話を聞く。
■特別企画1
SHURE、100年の革新
～テクノロジーの進化と未来～
1925年の創業以来、100年間にわたって音響機器のシーンをけん引してきたSHURE。そのヒストリーを振り返りつつ、近年の製品のユーザー・インプレッションや最新テクノロジーの解説も展開し、ブランドとしての功績と力をあらためて紹介する。
■特別企画2
Abletonスタイル・ブック
Abletonのハードウェア＝MoveやPush 3の活用方法を著名クリエイター３組が紹介。各者の使い方を分かりやすく伝える写真中心の構成でお送りする。
【登場人物】
tofubeats
LAUSBUB
真鍋大度
■INTERVIEW
◎TESTSET
◎竹村延和
◎エイドリアン・シャーウッド
◎篠田ミル
■COLUMN
◎横川理彦のグルーヴ・アカデミー
◎ターンテーブリストへの道 DJ IZOH
◎ポストプロダクションを聴く 岡田拓郎
◎新世代エンジニア名鑑 豊田実希
◎音楽と録音の歴史ものがたり 高橋健太郎
■REPORT
◎SONOLOGIC DESIGN
◎JAZZ NOT ONLY JAZZ II ～WOWOW新音声中継車とd&b Soundscapeが描く、次世代ライブ音響のワークフロー
◎音響設備ファイル「エスエスピー（Alcons Audio LR15）」
◎私の推しWavesプラグイン 米津裕二郎
◎Rock oN Monthly Recommend VICTOR STUDIO MST-VS1
◎サンレコフェス2025
■NEW PRODUCTS
◎PREVIEW
◎GRACE DESIGN M701
◎MOTU 848
◎ROYER LABS R-12
◎WARM AUDIO WA-87JR SE
◎IK MULTIMEDIA iLoud Precision MKII
◎POSITIVE GRID Bias X
◎RELAB DEVELOPMENT Relab 176
◎TOONTRACK SDX - Real to Reel
■LIBRARY
◎TONE KITCHN RnB Soulfood
◎Black Octopus Melodic Handpans by CallumCantSleep
■DAW Avenue
◎steinberg Cubase Pro 14 新井大樹
◎MOTU Digital Performer 影虎。
◎Image-Line Software FL Studio HiRAPARK
◎Ableton Live PARKGOLF
◎Avid Pro Tools DJ Mitsu the Beats
◎PreSonus Studio One 桶狭間ありさ
◎BITWIG Bitwig Studio Nagie
■Review
◎Engineers' Recommend
◎News
※目次は制作中のものです。企画タイトルや一部内容に変更が生じる可能性がございます。
【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/
『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。新しく誕生した多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。
【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/
株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。
【本件に関するお問合せ先】
株式会社リットーミュージック 広報担当
E-mail: pr@rittor-music.co.jp
https://prtimes.jp/a/?f=d5875-6924-803150d310fd761301efa307849e74b5.pdf