三浦大知が表紙のサンレコ12月号は「ヘッドホン」がメインテーマ！ 音楽のプロ20組以上が使用モデルを語る50ページ大特集

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『サウンド＆レコーディング・マガジン 2025年12月号』を、2025年10月24日に発売します。



■書誌情報


書名：サウンド＆レコーディング・マガジン 2025年12月号


著者：サウンド＆レコーディング・マガジン編集部


定価：1,760円（本体1,600円＋税10%）


発売：2025年10月24日


発行：リットーミュージック


商品情報ページ　https://www.rittor-music.co.jp/magazine/detail/3125121007/



CONTENTS


■表紙／巻頭インタビュー


三浦大知


ヘッドホンだから見える世界



サンレコ今号のメイン・テーマはモニター・ヘッドホン。巻頭インタビューでは、三浦大知が愛用モデルのSONY MDR-MV1とBOWERS & WILKINS PX8について語る。シンガー／ダンサーとして屈指の実力を持つ彼は、この２つの機種の何に引かれているのか？　独自の視点と撮り下ろし写真で送る全８ページ。



■総力特集


モニター・ヘッドホン、プロの選択肢



音楽制作やライブ・パフォーマンスのみならず、今やリスニングにも活用されるモニター・ヘッドホン。多くの選択肢がある中で、ミュージシャンやエンジニアはどのようなモデルを選び、使っているのか。



この特集では、プロ諸氏に愛用ヘッドホンについてインタビューし、仕事での有用性を語っていただく。さらに、各社の注目製品のインプレッション記事も掲載。巻頭インタビューと合わせて、50ページにわたりモニター・ヘッドホンのトレンド感を探っていく。



【登場人物】


ホリエアツシ（ストレイテナー）


モリシー（Awesome City Club）


マツリ（花冷え。）


ラブリーサマーちゃん


Y.K.C（coldrain）


二家本亮介


江崎文武（WONK）


ウ山あまね


peko（梅田サイファー／黒衣）


Mayumikiller


XLII


o.j.o


岡ナオキ


D.O.I.


高宮永徹


中村公輔


小森雅仁


照内紀雄


murozo


諏訪桂輔


神戸円


and more!



■SPECIAL REPORT


『SILENT HILL f』


1960年代の日本で紡がれる


美しいがゆえに、おぞましいサウンド



KONAMIが展開する“サイコロジカルホラー”のゲーム・シリーズ『SILENT HILL』。その最新作『SILENT HILL f』のサウンド制作について、本作のオーディオ・ディレクターに話を聞く。



■特別企画1


SHURE、100年の革新


～テクノロジーの進化と未来～



1925年の創業以来、100年間にわたって音響機器のシーンをけん引してきたSHURE。そのヒストリーを振り返りつつ、近年の製品のユーザー・インプレッションや最新テクノロジーの解説も展開し、ブランドとしての功績と力をあらためて紹介する。



■特別企画2


Abletonスタイル・ブック



Abletonのハードウェア＝MoveやPush 3の活用方法を著名クリエイター３組が紹介。各者の使い方を分かりやすく伝える写真中心の構成でお送りする。



【登場人物】


tofubeats


LAUSBUB


真鍋大度



■INTERVIEW


◎TESTSET


◎竹村延和


◎エイドリアン・シャーウッド


◎篠田ミル



■COLUMN


◎横川理彦のグルーヴ・アカデミー


◎ターンテーブリストへの道　DJ IZOH


◎ポストプロダクションを聴く　岡田拓郎


◎新世代エンジニア名鑑　豊田実希


◎音楽と録音の歴史ものがたり　高橋健太郎



■REPORT


◎SONOLOGIC DESIGN


◎JAZZ NOT ONLY JAZZ II ～WOWOW新音声中継車とd&b Soundscapeが描く、次世代ライブ音響のワークフロー


◎音響設備ファイル「エスエスピー（Alcons Audio LR15）」


◎私の推しWavesプラグイン　米津裕二郎


◎Rock oN Monthly Recommend　VICTOR STUDIO MST-VS1


◎サンレコフェス2025



■NEW PRODUCTS


◎PREVIEW


◎GRACE DESIGN M701


◎MOTU 848


◎ROYER LABS R-12


◎WARM AUDIO WA-87JR SE


◎IK MULTIMEDIA iLoud Precision MKII


◎POSITIVE GRID Bias X


◎RELAB DEVELOPMENT Relab 176


◎TOONTRACK SDX - Real to Reel



■LIBRARY


◎TONE KITCHN RnB Soulfood


◎Black Octopus Melodic Handpans by CallumCantSleep



■DAW Avenue


◎steinberg Cubase Pro 14　新井大樹


◎MOTU Digital Performer　影虎。


◎Image-Line Software FL Studio　HiRAPARK


◎Ableton Live　PARKGOLF


◎Avid Pro Tools　DJ Mitsu the Beats


◎PreSonus Studio One　桶狭間ありさ


◎BITWIG Bitwig Studio　Nagie



■Review


◎Engineers' Recommend


◎News



