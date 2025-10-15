【 釧路プリンスホテル】白銀の世界に舞う特別天然記念物「タンチョウ」を専門ガイドと共に楽しむ新プラン「送迎付きで安心！釧路湿原を巡る野生動物ウォッチングツアー」が登場

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

釧路プリンスホテル（所在地：北海道釧路市幸町7-1、総支配人：柳澤 義人）では、タンチョウの姿を専門ガイドの説明を受けながら楽しめる、冬にしか体験することの出来ないガイド付きツアー「タンチョウ観察ガイドツアー」を、2025年12月1日（月）から2026年3月20日（金）までの期間にて提供します。昨年も実施したタンチョウに出会うプライベートガイド付きツアーに加え、今年は新たに「送迎付きで安心！ひがし北海道を巡るガイドツアー」が新登場します。タンチョウの観察はもちろん、ひがし北海道の広大な自然や絶景も合わせて楽しめる約4時間のツアーです。お客さまは2つのツアーの中から、目的や予算、所要時間に合わせて選ぶことができます。

◼️ 実施の背景 例年11月中旬から3月中旬にかけて、釧路総合振興局管内をはじめとするひがし北海道・鶴居村に、給餌を求めタンチョウが飛来します。積雪期には最も多くのタンチョウが集まり、多い時には約200羽が舞い降り、幻想的で神秘的な光景を楽しむことができます。当ホテルでは、釧路の冬ならではの景色や体験をお客さまにお届けしたいという思いから、昨年よりもさらにプログラムの幅を広げて実施することを決定しました。

タンチョウイメージ

【タンチョウの特徴】

・特別天然記念物であるタンチョウは、一度は絶滅したと思われていた幻の瑞鳥のことを言います。白、黒、赤の美しいコントラストと気品に満ちた佇まいは、湿原の神とも呼ばれています。

・全長1.4m、翼を広げると2.4mもある日本最大級の野鳥です。

・頭頂部は赤く、全身は白い羽衣。また、眼先から頸部・翼の後ろにかけては黒い羽衣でおおわれています。

・真っ白な雪原に舞うタンチョウは冬の風物詩とされ、タンチョウの白は雪よりも白く美しいとされてます。

- ガイド付きツアー１. 送迎付きで安心！釧路湿原を巡る野生動物ウォッチングツアー

経験豊富なガイド付きで、温根内木道での自然散策や鶴見台・伊藤サンクチュアリでのタンチョウ観察など、地域ならではの魅力を凝縮して体験できます。途中には地元カフェでのティータイムもあり、半日ゆったりと楽しめるツアーです。移動中はワシやシカなど野生動物との出会いのチャンスもあり、湿原の奥深さを実感いただける内容となっています。ホテルまでの送迎付きなので、安心して参加できます。

＜グループツアー＞

複数グループで一緒に参加する形式です。プライベートツアーよりもお得な価格で参加できます。

気軽に本格的なガイドツアーを楽しむことができます。

＜プライベートツアー＞

専属ガイドが案内するプライベートツアー。ご希望に応じてスケジュール変更のご相談も可能です。

【期間】2025年12月1日（月）～2026年3月20日（金）

【料金】グループツアー \12,000（1名さま）／プライベートツアー\50,000（1組 1～6名さま）

【お問合せ】TEL 0154-31-1111 （受付時間 10:00A.M.～5:00P.M.）

【ガイド担当】ピッキオ知床

【ツアースケジュール】※混載ツアー・プライベートツアー同様

１.担当ガイドがホテルへお迎え

２.温根内木道散策：小鳥やシカ等を探します＝20分程

３.鶴見台もしくは伊藤サンクチュアリにてタンチョウ観察＝30分程

４.地元のカフェでティータイム＝30分程

５.湿原の中の道路を走りながら野生動物を探します。

エゾシカ・キタキツネが見れることもあります＝40分程

６.シラルトロ湖でワシや水鳥を探します＝15分程

７.ホテルまで送迎

【午前ツアー】

・8:00A.M.～12:00NOON ※12/1～1/20

・8:30A.M.～12:30P.M. ※1/21～3/20

【午後ツアー】

・1:00P.M.～5:00P.M. ※12/1～1/20

・1:30P.M.～5:30P.M. ※1/21～3/20

【ツアーには下記が含まれております】

送迎サービス、コーヒー、お茶菓子、双眼鏡 ※グループツアー・プライベートツアー共通

※お申込みは、ご利用日前日の3:00P.M.(プライベートガイドツアーは2日前)までとなります。

※お客さまのご事情によるキャンセルの場合、ツアー2日前よりキャンセル料がかかります。

※ツアールートは変更となる場合がございます。また、開始・終了時間が変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

- ガイド付きツアー２. 「タンチョウ」に出会うプライベートガイド付きツアー

ホテルからガイドが同行し、釧路駅前からバスで鶴見台へ移動します。

約30分間、ガイドの解説付きでタンチョウ観察を楽しむことができます。午前中で終了するコンパクトな行程です。また、ツアー参加者限定でオリジナルタンチョウ柄のタンブラーと、鶴居村のナチュラルチーズ「鶴居」シルバーラベルをプレゼントします。

【温かいドリンクを楽しめるタンチョウ柄タンブラー】

寒い屋外でのガイドとなるため、温かいドリンクと共に楽しめるよう、出発前にタンチョウの絵柄の

タンブラーにコーヒーまたはお茶を入れします。また、タンブラーは旅の思い出・記念として持ち

帰ることができます。

※タンブラーは、1組に1つです。2名以上のご利用の場合は、紙コップを合わせて渡します。

※タンブラーのデザインは変更になる場合があります。

【ナチュラルチーズ「鶴居」シルバーラベル】

鶴居村役場の協賛により、本ツアーご参加のお客さまへ、数々の賞に輝いたナチュラルチーズ鶴居を代表するシルバーラベルをプレゼントいたします。熟成期間2カ月以上でコクのある味わいと柔らかな食感が絶妙なナチュラルチーズ。タンチョウの舞う村として知られる鶴居の 魅力を“味”でも感じていただけます。

【期間】 2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）

【料金】 \15,000（1ガイドの料金）

※1ガイド、1～2名さままでとなります。

※移動に伴なう公共交通機関の費用(バス代)が別途かかります。

【お問合せ】 TEL 0154-31-1111 （受付時間 10:00A.M.～5:00P.M.）

【ツアースケジュール】

ホテル集合（徒歩）8：20A.M.→釧路駅前発（バス）8:45A.M.→鶴見台着9：41A.M.

→ガイド約30分→鶴見台発(バス)10：34A.M.→釧路駅前着11：35A.M.→解散

※車で移動予定の場合は、現地「鶴見台」集合

※2025/10/1現在のバス時刻です。時刻の変更・運休の場合もございますので予めご了承ください。

※バス時刻が変更・運休となった場合、ガイドツアーの時間変更・中止となる場合がございます。

※お申込みは、ご利用日7日前までとなります。

※ホテルロビーから、ガイドツアー担当者がご案内します。

※釧路駅前～鶴見台間のバス代は、直接バス降車時にお支払いください。

※お車で移動されるお客さまは、鶴見台集合・解散となります（集合時間：9：41A.M.）

※お客さまのご事情によるキャンセルの場合、ツアー前日よりキャンセル料がかかります