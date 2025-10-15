「My Wine Club」通販国内売上高17年連続No.1獲得！国際コンクール金賞受賞ワインを含む豪華ワインセットが登場

株式会社ベルーナ

株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市／代表：安野 清）が展開するワイン専門通販「My Wine Club（マイワインクラブ）」は、東京商工リサーチの「国内ワイン通販市場シェアに関する調査」で、通販国内売上高17年連続No.1を獲得しました。また、17年連続No.1を記念して、 10月15日（水）より豪華ワインセットを新発売します。

公式WEBサイト… https://mywineclub.com/

日頃「My Wine Club」をご愛顧いただいている皆様への感謝と、この度のNo.1獲得を記念して「17年連続ワイン通販国内売上高No.1特別感謝セール」を開催します。今回は、特におすすめの2つのセットをご紹介します。

１.【17年連続No.1記念】格上サンテミリオン当たり年入り！世界選りすぐり赤白泡16本セット

世界を代表するワイン生産国から厳選した、赤・白・スパークリング計16本の豪華セットです。

中でも注目は、ボルドー右岸サンテミリオン地区の格付けワイン「シャトー・ベルリエール’10」。

ブドウの出来が特に優れた“当たり年”の逸品をお楽しみいただけます。

２.30セットに1セット銘柄シャンパン当たる！瓶内二次発酵製法＆シャンパン入り泡10本セット

きめ細やかな泡立ちと豊かな味わいが特長の瓶内二次発酵製法で仕上げたスパークリング10本セット。

さらに、30セットに1セットの割合で銘柄シャンパンが当たる特別企画も実施します。

どちらのセットにも、国際コンクール金賞受賞ワインを多数ラインアップ。秋の味覚とともに、「My Wine Club」ならではの贅沢なワインをぜひご堪能ください。

■キャンペーン概要

キャンペーン名：17年連続ワイン通販国内売上高No.1特別感謝セール

販売開始日 ：2025年10月15日（水）10:00～

URL ：https://mywineclub.com/pg/17years_no1sales.html

■商品概要【17年連続No.1記念】格上サンテミリオン当たり年入り！世界選りすぐり赤白泡16本セット

■URL：https://mywineclub.com/products/detail.html?prod_id=NE300-W04899-0-0

■容量：750ml×16本

■価格：15,000円 送料無料

■特長：世界の代表的な産地と品種を味わえる、赤白泡計16本が入った豪華ワインセット。フランス、イタリア、スペイン、チリなど世界を代表するワイン生産国の銘柄を厳選しました。フランス南西部・ボルドー地方右岸にある赤ワイン生産地「サンテミリオン」地区で、格付けでも高い評価を受け、ブドウの出来が特にすぐれた「当たり年」につくられたワインもセットに含まれます。力強くコクのある赤ワインから、爽やかな白、華やかな発泡まで、幅広い味わいを飲み比べながらお楽しみいただけます。

30セットに1セット銘柄シャンパン当たる!瓶内2次発酵製法＆シャンパン入り泡10本セット

■URL：https://mywineclub.com/products/detail.html?prod_id=NE300-7767477-0-0

■容量：750ml×10本

■価格：12,100円 送料無料

■特長：きめ細やかで繊細な泡立ちと旨味豊かな味わいが特長の「瓶内二次発酵製法」で仕上げた、シャンパン・スパークリングワインの10本セット。本キャンペーンでは、30セットに1セットの割合で「当たり」として、通常お届けしている「シャンパーニュ・ガストン・ヴェルヴィーニュ・ブリュット」を銘柄シャンパンに変更してお届けいたします。特別な「当たりセット」が届くかどうかは、商品到着までのお楽しみです。その他、フランスの「ジョージ・１５世」やイタリアの「コスタ・ブル・スプマンテ・ブリュット」、スペインの「パソス・デ・オロ・カバ・ブリュット・ナチュレ」など、国際コンクールにて金賞を受賞したスパークリングワインも多数ご用意しました。

■調査概要

調査対象 ：ワインの小売販売を主とする企業において、2024年度の最終消費者向け通信販売

（カタログおよびインターネット等）によるワインの売上高が1億円を超える企業

調査期間 ：2024年4月～2025年3月

企業回答数 ：6社

調査実施会社名：株式会社東京商工リサーチ

ホームページ ：http://www.tsr-net.co.jp/

事業内容 ：国内・海外の企業情報およびデータベース・ソリューションの提供

■My Wine Club（マイワインクラブ）について

創刊 ：1999年

取扱商品数 ：約 3,000（コ―ス・単品含む）

カタログ発行 ：年 3 回（季刊）

WEBサイト ：https://mywineclub.com/

ご注文受付窓口 ：0120-559-950 ＜受付時間 9：00～21：00＞

インスタグラム ：https://www.instagram.com/mywineclub_official/

■ベルーナ会社概要

ベルーナグループでは、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、今後も専属ソムリエとスタッフで世界17ヵ国から厳選した美味しいワインをお客様へお手頃価格で提供し続けてまいります。

会社名 ：株式会社ベルーナ（コード番号9997 東証プライム市場）

代表 ：代表取締役社長 安野 清

所在地 ：埼玉県上尾市宮元町4番2号

企業サイト：https://www.belluna.co.jp/

事業内容 ：プロパティ・ホテル事業/化粧品健康食品事業/グルメ事業/ナース関連事業/呉服関連事業/アパレル・雑貨事業/その他の事業/データベース活用事業