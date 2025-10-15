【九州地方限定】九州各県の麺とだしにこだわったご当地麺が毎月登場！「九州麺めぐりフェア」を開催！第2弾は「海老と野菜の皿うどん」と「こだわりだしの肉ごぼう天うどん」の2種類を10月14日（火）より発売

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介、以下ファミリーマート）は、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「もっと美味しく」の一環として、「九州麺めぐりフェア」を開催しております。

第2弾は、長崎に馴染み深い皿うどんから、「海老と野菜の皿うどん」554円（税込598円）と、福岡では定番メニューの肉ごぼう天うどんをイメージした、「こだわりだしの肉ごぼう天うどん」554円（税込598円）の2種類を、2025年10月14日（火）から九州地方（福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県）と山口県（一部店舗）のファミリーマート1,500店にて発売いたします。

■お近くのファミマで「麺活」！第2弾は麺と具材やだしにこだわった2種類の商品が登場！

ファミリーマートでは9月より、九州の多彩な麺文化をテーマにした「九州麺めぐりフェア」を開催中です。

本フェアでは、毎月2品ずつ、各県の特色あふれる麺商品を順次発売いたします。

さらに、九州各県のメディアや南九州ファミリーマートとの連携により、九州全体でイベントを盛り上げ、その魅力を最大限に発信していきます。

第2弾として、長崎県で馴染み深い皿うどんより、パリパリの食感が特徴の麺と、鶏白湯と魚介だし、ウスターソースの旨みが溶け込んだ特製あんにこだわった「海老と野菜の皿うどん」と、福岡県では定番メニューの肉ごぼう天うどんより、麺の食感や味わいとだし感をアップさせた「こだわりだしの肉ごぼう天うどん」を発売いたします。

地元で愛されるあの味や、旅行気分が味わえるご当地麺を、お近くのファミリーマートでお楽しみください。

【商品詳細】

【商品名】海老と野菜の皿うどん

【価格】554円（税込598円）

【発売日】2025年10月14日（火）

【発売地域】九州地方（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）、山口県（一部店舗を除く）

【内容】パリパリの食感が特長の皿うどんです。鶏白湯をベースに魚介だしやウスターソースを加えた旨みのある餡に、あさり、海老、野菜炒めを盛りつけました。

【商品名】こだわりだしの肉ごぼう天うどん

【価格】554円（税込598円）

【発売日】2025年10月14日（火）

【発売地域】九州地方（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）、山口県（一部店舗を除く）

【内容】九州産小麦を使用した外はふんわり、中はもちっと感のある麺をあわせました。さば節・昆布などを配合した九州オリジナルのつゆです。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

■期間限定！対象の飲料をセットで購入すると、ファミマポイント100円相当を還元！

期間中、「九州麺めぐりフェア」対象の調理麺とアサヒ飲料 「ウィルキンソン タンサン580ml、ウィルキンソン タンサン500ml」をファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、セットでご購入いただくと、ファミマポイント100円相当を還元いたします。

キャンペーン期間：2025年10月14日（火）～11月10日（月）

対象商品：アサヒ ウィルキンソン タンサン580mlまたは、ウィルキンソン タンサン500ml

※店舗により一部商品を取り扱っていない場合、または品切れの場合があります。

※キャンペーンは予告なく内容を変更または中止する場合があります。

■九州地方限定でオリジナル動画をファミリーマート店内で放映！

ファミリーマートは、2020年からファミリーマート店舗内に大画面のデジタルサイネージ「FamiyMartVision」を設置し、商品・サービスの広告や、エンタメ情報、アート、ニュースなど、様々な魅力あふれる映像コンテンツを配信しております。

このたび、「九州麺めぐりフェア」に合わせて、「商品の特長」や「キャンペーン情報」を、より多くの方に知っていただくために、九州地方全県(沖縄県を除く)でオリジナル啓発動画（15秒）を配信いたします。

＜取り組み詳細＞

放映期間 ：2025年10月14日（火）～10月27日（月）の

11:00～17:59、18:00～23:59

動画秒数 ：15秒（上記期間、1時間に6回放映）

放映店舗 ：九州地方(沖縄県を除く)のデジタルサイネージ設置店舗約1,064店

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上

＜参考情報＞

【九州地方限定】九州各県の特色のある麺が毎月登場！「九州麺めぐりフェア」を開催！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001928.000046210.html