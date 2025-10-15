TOTO・DAIKEN・YKK AP共同インフォメーションTDY大阪コラボレーションショールーム15周年

YKK AP株式会社

TOTO、DAIKEN、YKK AP（以下、TDY）の3社が2010年7月にオープンした「TDY大阪コラボレーションショールーム」が、今年の7月で15周年を迎えました。当ショールームは、2004年に初の「TDYコラボレーションショールーム」として開設した広島に続く、全国で2か所目に開設したショールームとなります。

TDY大阪コラボレーションショールームでは、TDYの商品をワンストップでご確認いただける他、3社の商材を使ってあこがれの“住まい”や“暮らし”をかなえるライフスタイル提案“十人十家（じゅうにんといえ）※1”の空間展示スペースを設け、リモデル※2によって実現したい暮らしのイメージを提案しています。3社連携によるコンサルティング機能の充実や、複数の路線が集まる梅田の中心部という立地により、多くのお客様にご利用いただき、15年間で来館数は累計約109万組となりました。

この度、15周年の感謝の意を込めて「TDYコラボレーションショールームフェア2025」を開催し、節水機能や高断熱性能の省エネ商品、お掃除やお手入れが簡単で家事が楽になる商品など、TDYのおすすめ商品をご紹介します。併せて、期間中はミニドーナツづくりによるキッチン体験会や、防音室体験会、窓のお手入れセミナーなどのイベントを通じて、自宅で快適に過ごせるヒントをご提案いたします。その他にも週末限定のコーヒーセミナー（予約制※3）、ハンドマッサージなどのお楽しみイベントもご用意しています。

また、フェア開催中にショールームで対象商品を新規お見積りされた方に、全国百貨店共通商品券を最大3,000円分※4プレゼントします。さらに、ご来場者様には、来場者プレゼント※5をご用意しています。

※1：「実現したいライフスタイルは人それぞれで、10 人いれば 10 通りのくらしの想いがある」 との考え方から、世代、家族構成、趣味、ニーズなどに合わせたあこがれの“住まい”や“暮らし”をかなえるライフスタイル提案です。

※2：リフォームを通して新しいライフスタイルを約束すること。それが、TDYの提案する「リモデル」です。単なる「増改築」や「リフォーム」から一歩前進させ、お客様の期待以上の新しいライフスタイルをお約束します。

※3:イベントの予約は【フェア及びTDY大阪コラボレーションショールーム概要】記載の二次元バーコードからご予約下さい。※4：1社あたり最大1,000円分。3社の対象商品お見積りで最大3,000円分となります。

※5：スタンドメモ帳を数量限定でプレゼント。1世帯1個に限らせていただきます。

【TDY大阪コラボレーションショールーム 空間展示～十人十家 くらしのヒント発見空間～】

あこがれの暮らしを理想のカタチにする「十人十家」を再現した空間展示です。実際に見て触れて、あこがれの暮らしを体験いただけます。

みんなで料理を楽しみたい自然を身近に感じたい

【フェア及びTDY大阪コラボレーションショールーム概要】

フェア開催期間：10月23日（木）～10月28日（火）

フェア概要チラシ：https://re-model.jp/showroom/srfair2025/SRfair2025_osaka.pdf

予約方法：

※ショールームはご予約なしでも自由にご来場・ご見学いただけます。

所在地：〒530-0017 大阪市北区角田町8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース20階

開館時間：10：00～17：00

休館日：毎週水曜日（但し、祝日の水曜日は開館）、夏期休暇、年末年始

電話番号：

TOTO 0120-43-1010

DAIKEN 06-6367-3950

YKK AP 0120-62-4134

交通案内：

阪急「梅田」駅より徒歩約3分

阪神「梅田」駅より徒歩約3分

JR「大阪」駅より徒歩約4分

地下鉄御堂筋線「梅田」駅より徒歩約2分

地下鉄谷町線「東梅田」駅より徒歩約2分

地下鉄四つ橋線「西梅田」駅より徒歩約6分

JR東西線「北新地」駅より徒歩約8分

＊阪急百貨店１階ナビオ側入口向かいのオフィスタワー入口より専用エレベーターをご利用ください。

＊最寄りの駐車場は阪急グランドビルになります（有料）

TDYアライアンスについて

TDYアライアンスは、 各分野での専門領域をリードするTOTO（水まわり）、DAIKEN（床材・内装ドア・収納）、YKK AP（窓・玄関ドア・エクステリア） の3社が、お客様の暮らしの価値向上を目指し、 2002年からリモデル分野で連携する取り組みです。リフォーム検討から実施までお客様に寄り添い、 暮らしの中に笑顔が生まれるリモデル実現をお手伝いします。

健康・快適、安全・安心、環境に配慮した「グリーンリモデル」の考え方をベースに、さまざまなくらしの想いをかなえるライフスタイル提案「十人十家」を発信しています。各社の専門性を活かしたリモデルに役立つ情報提供や、全国で「TDYコラボレーションショールーム」 を展開するなど、快適な住まいづくりをサポートしています。