有吉弘行著「有吉メモ」本日発売！ 後輩芸人・マシンガンズからコメントも到着！
株式会社双葉社
2025年10月15日に、有吉弘行著『有吉メモ』が発売されました。本書は双葉社文芸総合サイト「COLORFUL」での連載を１冊にまとめたもの。日記のように有吉弘行が日々書き留めたメモがまとめて見ることができる。また、読者自身もメモできる余白スペースも。自身のメモと有吉氏のメモでオリジナルメモ帳が完成する。日記のように毎日使うもよし、持ち歩いて何か思いついたときに書き留めるもよし。あなただけのオリジナルの使い方をしてみてください。
いち早く本書を読んだ後輩芸人・マシンガンズからコメント！
有吉氏と長年交流があるマシンガンズがいち早く本書を読んだ感想を寄せてくれました。
西堀亮「僕が気になった有吉さんのメモはこちら。
『飛行機ビジネスクラスですごい偉そうなおじいさん引く』。
有吉さんって、いい意味でずっと貧乏くさいところありますよ。すべて手に入れてるのに値段とかめちゃめちゃ過敏なんですよ。『これ高いな』とか。そんな庶民感覚が出ていて有吉さんっぽいな、と（笑）。」
滝沢秀一「『ネットの調べ方が下手』
これは、どういうことなんだろう。何かをネットで調べようと思ったときの検索ワードの入れ方が気になったんですかね。そうやって有吉さんがメモした背景を想像しながら読むのも面白いです」
書誌情報
『有吉メモ』（双葉文庫）
発売日：10月15日
予価：690円＋税
判型：文庫判