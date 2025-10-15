ピスタチオスイーツ専門店【PISTA & TOKYO】銀座三越にて10月29日より、期間限定出店いたします。

株式会社ケイシイシイ

株式会社ケイシイシイ(本社: 北海道千歲市)は、2025年10月29日(水)～2025年11月4日(火)、銀座三越にて東京発のピスタチオスイーツ専門店「PISTA & TOKYO（ﾋﾟ ｽﾀ ｱﾝﾄ゛ ﾄｰｷｮｰ）」を期間限定出店いたします。

幅広い世代が訪れる銀座三越の催事では、ピスタチオ専門店ならではの緑鮮やかなスイーツをご用意いたします。

出店概要

■ 出店期間：2025 年 10月29日（水）～11月4日（火） 10:00-20:00

■ 開催場所：銀座三越 B2 GINZA ステージ

■ 取扱商品：濃厚ピスタチオと華やかなフランボワーズ、彩り豊かな2種のサンドが楽しめる「ピスタチオアソート」

「PISTA & TOKYO（ピスタ アンド トーキョー）」とは

「PISTA & TOKYO」は、東京に2店舗を展開するピスタチオスイーツ専門店です。

ピスタチオのコク深く芳醇な味わいを存分に感じていただけるスイーツや、素材の組み合わせを楽しめるスイーツを通じて、その魅力を最大限に引き出しています。

“ナッツの女王”とも称されるピスタチオ。その豊かなコクと鮮やかな緑は、お菓子を華やかに彩り、日常のひとときを贅沢に引き立てます。私たちは、この類をみない魅惑の味わいを東京から発信し、洗練されたスイーツを通じて「東京土産の新定番」を目指しています。

特別な5層仕立てのラングドシャ『ピスタチオサンド』

『ピスタチオサンド』は、ピスタチオを練り込んだラングドシャクッキーと、ピスタチオチョコレートを5 層に重ね合わせた、専門店ならではのスイーツです。

ピスタチオづくしに仕上げた『ピスタチオ＆ピスタチオ』と、爽やかなフランボワーズチョコレートで酸味をプラスした『ピスタチオ＆フランボワーズ』の 2種をお持ち運びしやすい個包装でご用意しております。

取扱商品 概要

ピスタチオサンドピスタチオサンド アソート 10枚入

“彩りよく、2種類のピスタチオサンド”

ピスタチオ風味のチョコレートとピスタチオクッキーのサンド「ピスタチオ&ピスタチオ」と、フランボワーズチョコレートをプラスした「ピスタチオ&フランボワーズ」のアソートセットです。

【内容量】10枚入り

（ピスタチオ&ピスタチオ 5枚、ピスタチオ&フランボワーズ5枚）

【価 格】2,484 円（税込）

会社概要

会 社 名：株式会社ケイシイシイ

代 表 者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢 1007 番地 90

創 業：1996 年 4 月

資 本 金：8,000 万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファ ンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。