ラコステを代表するポロシャツからインスパイアされたコレクション「ラコステ L.12.12」にペアフレグランスが新登場

ラコステの象徴ともいえるポロシャツから着想したフレグランスコレクション「L.12.12」。

新たに仲間入りした「L.12.12 シルバー グレイ」と「L.12.12 シルバー ローズ」は、象徴的なクロコダイルの刺繍をあしらったガラス製ボトル。伝説的なポロシャツのプティピケコットンの織り目を再現したデザインに加え、メンズのオードパルファムはメタリックなグレイ、ウィメンズフレグランスは繊細なピンクのメタリックな輝きが特徴的です。

このメタリックシルバーの仕上げは偶然の産物ではありません。数々のタイトルを手にしたフランスの名テニスプレイヤーにして、創業者のルネ・ラコステの伝説を築いた力強いストロークと不屈の精神、そしてこの革新的な天才が長年の研究と5つ以上の特許を経て完成させた史上初の金属製テニスラケットの発明を象徴しています。

香りの真髄を再解釈

ラコステ L.12.12 シルバーグレイ オードパルファム

香りの世界において偉大なクラシックであるフゼアの香調は、スポーツやシティウェアにおけるラコステのポロシャツと同じように、メンズフレグランスに欠かせないもの。新作フレグランスでは、ラベンダー、ブルボンゼラニウム、ハイチ産ベチバーという完璧にバランスの取れたブレンドを、爽やかなマンダリンがインセンスを昇華させています。さらに、シダーウッドとアンブロクサンが加わり、力強くウッディなシヤージュを残します。

「フゼア調の伝統的なノートであるラベンダーを、インセンスのピュアで高貴な香りとブレンドすることで、フゼア調を再解釈したいと考えました。この組み合わせは、象徴的なメンズの香りに新たな解釈をもたらし、官能的なウッディベースによって豊かさが増し、フレグランスのフレッシュさとエネルギーを際立たせています。」ブルーノ・ジョバノビッチ（フィルメニッヒ社 調香師）

ラコステ L.12.12 シルバーローズ オードパルファム

女性用フレグランスを象徴するようなフルーティ ウッディ フローラルの魅力を再解釈し、モダンにアレンジ。ローズが香りの中心となり、フリージアとアーモンドの花々が織りなすブレンドに溶け込んでいきます。春の訪れを思わせるみずみずしいこのブーケは、ブラッドオレンジ、ピンクグレイプフルーツ、そしてジューシーな洋ナシがきらめくフルーティなトップノートから華やかに香り立ちます。心惹かれる香りのハーモニーは、燃えるようなカシュメランのウッディベースの上で豊かに広がり、フレグランスに奥行きをもたらします。

「私たちは、洗い立てのL.12.12ポロシャツが持つ『清潔感』と流れるような『しなやかさ』を表す、

きわめて現代的なローズリキッドをつくりたかったのです。そこで、完璧なローズの清々しさと輝きを引き出すローズインフュージョンを採用しました」アマンディーヌ・クレール＝マリー & マリー・サラマーニュ（フィルメニッヒ社 調香師）

2025年10月15日(水)発売

ラコステ L.12.12 シルバー グレイ オードパルファム

ラコステ L.12.12 シルバー ローズ オードパルファム

50mL 12,980円/ 100mL 18,810円(全て税込)

「L.12.12」～ラコステの象徴的な存在「ポロシャツ」のコードネーム

ラコステのポロシャツは、単なる衣服を超えた象徴的な存在です。多様なカットと色彩、そしてもちろん胸元に刺繍されたおなじみのワニのロゴ。柔らかなコットンジャージー素材で作られたこの定番スタイルは、あらゆる世代の人々を魅了し続けています。

そのコードネームは「L.12.12」。Lは「Lacoste」を、最初の「1」はプティピケコットン生地を、続く「2」は半袖を、そして最後の「12」は理想的なモデルを完成させるために試作されたプロトタイプの数をそれぞれ表しています。

まさにクラシックの中のクラシックといえるL.12.12ポロシャツは、常に進化を遂げてきました。今や都会的なワードローブに欠かせないアイテムであるだけでなく、現代的なシルエット、グラフィカルなライン、そして大胆な色彩を特徴とする、現在のラコステコレクションの先進的な精神にもインスピレーションを与え続けています。



【購入特典】

ラコステ フレグランス製品を税込12,650円以上お買い上げの方に、ラコステ オリジナル オードパルファム 4.5mLをプレゼント（数量限定、なくなり次第終了）。

