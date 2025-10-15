脆弱性管理クラウド「yamory」、「第4回自治体サミット」出展および登壇のお知らせ

Visional

株式会社アシュアード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大森 厚志）が運営する、脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」（https://yamory.io/ 以下「yamory」）は、10月30日（木）にベルサール御成門タワーで開催される「第4回自治体サミット」に出展することをお知らせいたします。

自治体サミットは、市民のために働く職員の課題解決を支援することを目的とした出会いと学びの場です。実質的な政策執行の責任を担う副市長と、現場で業務改革やDXに取り組む実務担当者が、地域の枠を越えて一堂に会し、成功例や課題の共有・解決策の検討を行います。

yamoryは、政府機関や地方公共団体での導入も進んでおり、政府ガイドラインに準拠した計画的な脆弱性対策を支援しています。スポンサーセッションでは、『DX時代の脆弱性対策、リスクの「見える化」から』をテーマに、セキュリティとDX推進を両立させるための具体的な手法についてご説明します。

■開催概要

・名称 ：第4回自治体サミット

・会期 ：2025年10月30日（木）10:00～18:30

・会場：ベルサール御成門タワー（東京都港区芝公園1-1-1）

・主催：Eight （Sansan株式会社）

・参加費用：無料

・URL ：https://eight-event.8card.net/local-government-summit/

■講演概要

DX時代の脆弱性対策、リスクの「見える化」から

登壇者：株式会社アシュアード yamory事業部 事業開発部 部長 山本 洋平

DX時代の自治体には、政府ガイドラインに準拠した計画的な脆弱性対策が不可欠です。本講演では、まずリスクを「見える化」するyamoryの脆弱性管理アプローチをご紹介。セキュリティとDX推進を両立させるための具体的な手法を解説します。

・時間：16:25～16:35

【脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」について】

「yamory」は、ITシステムの脆弱性を自動で検知し、管理・対策ができるクラウドサービスです。クラウドからオンプレまでの脆弱性管理と、ソフトウェアのSBOM対応をオールインワンで実現します。世界中でサイバー攻撃とその被害が拡大し、セキュリティリスクが経営課題となる中、複雑化するITシステムの網羅的な脆弱性対策を効率化し、誰もが世界標準の対策ができるセキュリティの羅針盤を目指します。

URL：https://yamory.io/

X：https://twitter.com/yamory_sec

【株式会社アシュアードについて】

「信頼で、未知を拓く。」をミッションとし、企業のセキュリティ対策を支援するサービスを運営。産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開するVisionalグループにおいて、サイバーセキュリティ領域を担い、脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」、クラウドサービスのセキュリティ信用評価「Assured（アシュアード）」、取引先企業のセキュリティ信用評価「Assured企業評価」を展開。インターネットですべてが繋がる社会において、信頼から新たな繋がりを作り、新しい可能性を社会に生み出していくことを目指す。

URL：https://assured.inc

【Visionalについて】

「新しい可能性を、次々と。」をグループミッションとし、HR Tech領域を中心に、産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開。「ビズリーチ」をはじめとした採用プラットフォームや、社内スカウトで人材流出を防ぐ「社内版ビズリーチ」、人財活用プラットフォーム「HRMOS」シリーズを中心に、企業の人的資本データプラットフォームの構築を目指す。また、M&A、物流Tech、サイバーセキュリティの領域においても、新規事業を次々に立ち上げている。

URL：https://www.visional.inc/