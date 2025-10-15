ジューシーで甘酸っぱい旬の果実を堪能。希少な国産すもも『秋姫』を使った秋の贅沢クラフトレモネードが登場！

株式会社フレッシュネス

コロワイドグループの株式会社フレッシュネス(代表取締役社長：齋藤 健太朗／本社：神奈川県横浜市西区)は、2025年10月22日（水）より、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、人気のクラフトレモネードシリーズから、国産すももの『秋姫』を使用した「秋姫クラフトレモネードソーダ(ICE)」と「秋姫クラフトレモネード (HOT)」を期間限定で発売いたします。

■大玉で果肉たっぷり。華やかな甘酸っぱさを楽しむ、秋が旬の国産すもも『秋姫』が登場！

季節の果実を使い、手仕込みで仕上げることで人気を集めてきた“クラフトレモネード”シリーズ。今回新たに仲間入りするのは、秋に旬を迎える大玉の国産すもも『秋姫』を贅沢に使った「秋姫クラフトレモネード（ICE/HOT）」です。『秋姫』は、栽培量が少なく希少な国産すももで、フレッシュネスでは今回、長野県産を使用。すももの中でも特に大きく存在感のある果実で、果肉たっぷりのジューシーさと、高い糖度・穏やかな酸味のバランスが魅力。さらに、口に含んだ瞬間にふわりと広がる華やかな香りも特長です。

フレッシュネスでは、大ぶりにカットした『秋姫』を店内でじっくりとハチミツに漬け込むことで果実の甘酸っぱさにやさしいコクとまろやかさをプラスしました。アイスはレモネードソーダと合わせ、弾ける炭酸とともに爽快な甘酸っぱさを。ホットはレモネードと合わせ、やさしい甘みと香りがふんわりと広がる上品な一杯に仕上げています。秋のティータイムや食事のお供に、すっきりとした後味と果肉たっぷりの贅沢感を楽しめる、季節限定のクラフトドリンクです。

【商品概要】

・商品名・価格（税込）：

秋姫クラフトレモネードソーダ(ICE) 540円

秋姫クラフトレモネード (HOT) 540円

（プレミアムセットに＋100円で選択可能）

・販売期間：

2025年10月22日（水）～2025年11月18日（火）

・販売店舗：

全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売

※球場店舗・動物園店舗除く。

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がございます。 予めご了承ください。

【商品特長】

秋に旬を迎える希少品種の国産すもも『秋姫』。高い糖度と穏やかな酸味で上品な味わいが特徴です。店内でハチミツにじっくりと漬け込むことで、素材の風味を丁寧に引き出し、優しい甘みを中まで染み込ませました。同じくハチミツに漬け込んだレモンスライスを合わせる事で、爽やかさも同時に味わえます。

使用した『秋姫』の果肉は飲んだ後に、付属のフォークで食べても楽しむ事も。華やかな見た目と美味しさで、心も体もリフレッシュする事が出来る一杯です。

秋姫クラフトレモネードソーダ(ICE)秋姫クラフトレモネード (HOT)

■『神の海老』を贅沢に3尾使用したバーガーやディップポテトとご一緒に！

神の海老バーガー 柚子胡椒シュリンプ 890円

神の海老バーガー ガーリックシュリンプ 890円

プリッと弾む食感と濃厚な旨みを誇るブランド海老『神の海老』を使った限定バーガーが、この秋フレッシュネスに登場。大分特産の青柚子胡椒を効かせた和風仕立てと、ハワイの人気フードを再現したガーリック仕立ての2種類。海老好き必見の贅沢な一品です。

神の海老バーガー 柚子胡椒シュリンプ神の海老バーガー ガーリックシュリンプ

ディップポテト 生姜醬油マヨソース 390円

シャキシャキ食感の国産生姜のしょうゆ漬けとマヨネーズを合わせたディップソースを揚げたてアツアツ！北海道産の皮付きフライドポテトにたっぷりとディップしてお楽しみください。神の海老バーガーとの相性も抜群です。 ※北海道産フライドポテトＲのみ

ディップポテト 生姜醬油マヨソース

