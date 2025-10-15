ありんくりん コンビ“初”単独ライブ沖縄県内ツアー開催決定!!『でーじ感謝祭 結』10月20日（月）10:00より一般発売

吉本興業株式会社

よしもと沖縄所属のお笑いコンビ「ありんくりん」（ひがりゅうた、クリス）が、コンビとして“初”となる単独ライブツアー『でーじ感謝祭 結（ゆい）』を沖縄県内3カ所で開催します。ツアーは、2025年12月5日(金)の沖縄市民小劇場あしびなー（沖縄市）公演を皮切りに、2026年1月16日(金)名護市民会館中ホール(名護市)、同年3月1日(日)に石垣市民会館大ホール(石垣市)を巡ります。

ありんくりんは、アメリカ人の父を持つクリスと、三線を特技とするひがりゅうたによるコンビです。沖縄の文化や“あるある”を盛り込んだネタで人気を博し、県内のお笑い賞レース『O-1グランプリ(沖縄テレビ)』や『お笑いバイアスロン(琉球朝日放送)』では、ファイナリストの常連となるなど、テレビやラジオで幅広く活躍しています。今回のツアーは、「日頃から応援してくださっているファンのみなさまに、直接、感謝の気持ちを伝えたい」という、2人の強い思いから実現しました。

公演・チケット情報

ありんくりん 単独ライブ県内ツアー『でーじ感謝祭 結』

出演者：ありんくりん

料金：前売・当日3,500円（全席指定）

＜公演スケジュール＞

■2025年12月5日(金) 19:00開場 19:30開演

会場：沖縄市民小劇場あしびなー(沖縄県沖縄市)

■2026年1月16日(金) 19:00開場 19:30開演

会場：名護市民会館 中ホール(沖縄県名護市)

■2026年3月1日(日) 17:00開場 18:00開演

会場：石垣市民会館 大ホール(沖縄県石垣市)

<チケット券売スケジュール>

一般発売：2025年10月20日(月)10:00～

FANYチケット：https://r.ticket.fany.lol/arinkurin-tour

ありんくりん プロフィール・本人コメント

NSC沖縄3期生。アメリカ人の父を持つクリスと三線を特技とするひがりゅうたのコンビ。

ひがりゅうた（写真左）

1992年07月10日生まれ。沖縄県北中城村出身

趣味：三線、沖縄芸能

特技：三線（レパートリー15曲）沖縄伝統芸能（エイサー）、うちなーぐち（沖縄方言）、野球モノマネ

ハイサイ！ありんくりんひがです！

ドキドキワクワクの県内単独ツアー！！日頃応援してくださる全ての皆様へ！感謝のありんくりんお笑いを届けたいと思ってます！

ありがとうの気持ちを込めて！ゆたしくうにげーさびら！

クリス（写真右）

1993年03月19日生まれ。沖縄県 沖縄市出身

趣味：バスケットボール、オリジナル歌づくり、動物好き

特技：バスケットボール、テント張り

ありんくりんのクリスでーす！

全世界のありんくりんファンの皆様、お待たせいたしました！

みんなに感謝を伝える為の大感謝ライブをぜひ楽しんでください！