小学生対象 「クセがある生きものたちを見てみよう！」参加者募集
マクセル株式会社(以下、マクセル)は、「マクセル アクアパーク品川の飼育スタッフがこっそり教える クセがある生きものたちを見てみよう！」を2025年11月1日(土)にアート&テクノロジー・ヴィレッジ京都のマクセル「クセがあるスタジオ」で開催します。
マクセルは、2017年12月よりネーミングライツを取得し、パートナーシップを組んでいる都市型水族館「マクセル アクアパーク品川」とコラボレーションイベントを行います。本イベントは、大山崎町商工会が主催する「大山崎やまフェス2025」にてマクセルが提供するプログラムで、マクセル「クセがあるスタジオ」にて水族館の人気スポットを生中継し、飼育スタッフによる解説を通じて、個性豊かなクセがある生きものたちの生態や普段見ることができない水族館のバックヤードなど、水族館の魅力を子どもたちが直接体感できる内容を予定しています。
参加方法につきましては、以下概要をご覧ください。
■マクセルの提供プログラム概要
名称：マクセル アクアパーク品川の飼育スタッフがこっそり教える
クセがある生きものたちを見てみよう！
日時：2025年11月1日(土)
第1部 10:30～、第2部 12:45～、第3部 14:30～ ※各回約1時間
会場：マクセル「クセがあるスタジオ」(アート&テクノロジー・ヴィレッジ京都内)
費用：無料
対象：小学生(全学年)
定員：各部20名(先着順)
主催：マクセル株式会社
申込詳細は、イベント募集Webページをご確認ください。
https://www.maxell.co.jp/event_schedule/
■「大山崎やまフェス2025」概要
日時：2025年11月1日(土) 10:00～15:30
会場：アート&テクノロジー・ヴィレッジ京都(ATVK)
費用：無料
主催：大山崎町商工会(大山崎やまフェス実行委員会)
■マクセル「クセがあるスタジオ」(アート＆テクノロジー・ヴィレッジ京都内)概要
URL：https://www.maxell.co.jp/corporate/kuse-ga-aru-studio.html
■「アート＆テクノロジー・ヴィレッジ京都」概要
場所：京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田30番地1
URL：https://atvk.kyoto/
■「マクセル アクアパーク品川」概要
URL：https://www.aqua-park.jp/aqua/
■商標
記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。
■本件に関するお問い合わせ先
マクセル株式会社 コーポレート・コミュニケーション本部
お問い合わせフォーム：https://maxell.tayori.com/f/tayori-07/
