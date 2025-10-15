ハリウッドを代表する演技コーチ、バーナード・ヒラーが来日決定

Frogmilk合同会社

Frogmilk合同会社（所在地：東京都練馬区、代表社員：ウォーターズ・グラント・アレキサンダー、以下「Frogmilk」）は、世界的に著名なハリウッドの演技コーチであり、多くの国際的スターを指導してきた バーナード・ヒラー（Bernard Hiller）氏 が、2025年11月1日から3日にかけて東京で開催する 「アクティング＆パフォーマンス・マスタークラス」 において、企画・制作協力会社として参画いたします。

映画、テレビ、舞台の第一線で活躍する俳優たちを育ててきたヒラー氏の来日は、日本および海外のパフォーマーにとって、彼の革新的なメソッドを直接体験できる貴重な機会となります。

ハリウッドと日本をつなぐ国際的イベント

本マスタークラスには、日本国内外から俳優やアーティストが集結し、創造力を解放し、表現力を高め、国際的なキャリアチャンスへとつなげるための集中プログラムが実施されます。

ハリウッドの現場で培われた指導法を、日本で直接体感できる希少な機会です。

コメント

「夢が大きければ大きいほど、人生はより素晴らしいものになる。」

- バーナード・ヒラー

「私自身もバーナードのクラスで学び、数々の素晴らしいキャリアがそこから始まるのを目の当たりにしました。

東京の美しく才能あふれるアーティストたちに同じチャンスを届けられることを心から楽しみにしています！」

- マライ・アニス（主催者・プロデューサー）

イベント概要

日程：

2025年10月30日（木）：ウェルカムパーティー＆VIPミート＆グリート

2025年11月1日（土）～11月3日（月・祝）：マスタークラス

主な特徴

- 動きのエクササイズ、感情表現・パフォーマンス指導、演技・成功コーチング、シーンワーク（選抜参加者対象）- 日英同時通訳あり- 全参加者対象ウェルカムパーティー（開講前に交流し、共に祝う機会）- 10月30日開催：VIPミート＆グリート（バーナード・ヒラー氏との特別交流イベント）- 国際的な業界関係者とのネットワーキングの機会

バーナード・ヒラー氏について

バーナード・ヒラー氏は、ハリウッドを代表する国際的な演技コーチ、スピーカー、作家です。

彼の指導を受けた生徒には、世界中の受賞俳優、歌手、パフォーマーが名を連ねます。

革新的な指導法で知られるヒラー氏は、これまで26か国以上で講師を務め、芸術性とキャリア戦略を融合させる独自のメソッドによって、多くの才能ある人材が世界で最も競争の激しいエンターテインメント市場に進出する手助けをしてきました。

バーナード・ヒラー氏

Frogmilk合同会社について

Frogmilk合同会社は、東京を拠点に、映画・テレビ・音楽・舞台など多分野における国際的な制作支援、キャスティング、イベント企画・運営を行うクリエイティブプロダクションです。

本イベントでは、企画・制作協力会社として、国内外のアーティストをつなぐプロジェクトを推進しています。

公式ウェブサイト：https://www.frogmilk.jp/

参加登録・報道関係お問い合わせ

参加登録、プレスパス、取材依頼に関するお問い合わせは以下までお願いいたします。

担当者：長倉

メール：keiri@frogmilk.jp

取材写真・素材提供について

バーナード・ヒラー氏およびイベントの写真素材は、報道機関向けにご提供可能です。ご希望の方は上記メールまでお問い合わせください。