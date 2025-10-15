【初コラボ対談】弘道おにいさん×さわだスポーツクラブ｜子どもの「やりたい！」を育む″運動あそび″の原点を語る

有限会社さわだスポーツクラブ

この度、子どもたちの健やかな成長を願い都内50か所の保育園・幼稚園での運動あそびを展開する、有限会社さわだスポーツクラブ（本社：東京都練馬、取締役社長：澤田 康徳、以下さわだSC）は、育児情報誌・WEBメディア「MIRAKUU（ミラクー）」にて、“体操のお兄さん”として知られる弘道お兄さんとの特別対談を実施しました。

「子どもが自ら体を動かすきっかけづくり」をテーマに、世代を超えて共感を呼ぶ内容となっています。

■対談テーマ：「やらせる」から「やりたい！」へ

MIRAKUU(ミラクー)特集はこちら :https://mirakuu.jp/series/exercise-play/exercise-play02

本対談では、子どもの主体性を育てる“運動あそび”の大切さに焦点を当てました。

「失敗を恐れず挑戦する力」「仲間と協力する力」「身体を通して感情を表現する力」など、運動がもたらす多面的な成長について、実践現場と教育現場の双方から深く掘り下げています。

■MIRAKUU誌・WEBメディアでの特集概要

掲載媒体：育児情報誌・WEB「MIRAKUU（ミラクー）」

掲載内容：佐藤弘道(ひろみちおにいさん)×さわだスポーツクラブ 特別対談

掲載時期：2025年10月（誌面・WEB公開）

対談出演：弘道お兄さん、有限会社さわだスポーツクラブ 代表取締役 澤田康徳

テーマ：「運動あそび対談 体を動かすって、楽しい！」

WEBページ：https://mirakuu.jp/series/exercise-play/exercise-play02

■プロフィール

佐藤 弘道 氏

体操インストラクター、タレント、医学博士

弘前大学大学院医学研究科博士課程修了

NHK『おかあさんといっしょ』の第10代体操のおにいさん。

愛称は「ひろみちおにいさん」

趣味はゴルフ、ドライブ、水泳、スキー（SAJ1級）、スキューバダイビング等



（一社）スポーツテックイノベーターズコンソーシアム 代表理事

スポーツ科学者／アスレティックトレーナーとして、Jリーグやなでしこジャパンなどのトップアスリートから、特性を持つ子どもたちまで幅広い対象への運動支援を行う。研究テーマは「動きと人との協調」。すべての子どもがスポーツを通じて幸せになる社会の実現を目指す

■澤田 康徳（さわだ やすよし）

有限会社さわだスポーツクラブ 取締役社長

（一社）WSSA-JAPAN 理事長

幼児体育指導の第一人者として、年間1,000人以上の子どもと関わる。「運動嫌いをゼロにする」ことを使命に、行政・大学・民間と連携した育成活動や講師研修、研究事業などにも積極的に取り組む。今後は「100年先の子どもの未来づくり」を目標に掲げ、次世代育成へ本格着手中。

■さわだスポーツクラブ

さわだスポーツクラブは、理論と研究に基づくプログラムを提供する幼児体育指導の会社です。

1975年の創業以来、あそびによる成長を重視した指導を大切に子どもの「こころ」と「からだ」の教育に携わってきました。

脳を含む「からだ」、自信や礼儀といった「こころ」、どちらにおいても、幼児期の体験がその後の成長を大きく左右します。私たちは子どもの体育指導を「子どもの未来づくり」と捉えて取り組んでいます。

■ 50年続く理由。現場主義と子どもたちへの真摯な向き合い

2025年、さわだスポーツクラブは創業50周年という大きな節目を迎えました。企業の約半数が10年以内に廃業するとされるなか、50年にわたり事業を継続できた背景には、常に「現場第一」で変化に対応し続けた柔軟性と、子どもたち一人ひとりに真摯に向き合ってきた姿勢があります。園や家庭、地域社会との信頼を礎に、単なる運動指導を超えた「人生に残る体験」を提供してきました。

【会社概要】

商号：有限会社さわだスポーツクラブ

代表取締役：澤田 幸男

所在地：東京都練馬区下石神井4-28-13 塩谷ビル1F

設立：1975年4月1日

事業内容：スポーツ教育産業社会体育（幼児体育～児童サッカー・体操・新体操・空手・チアダンス・キッズダンス）の指導と企画

登録：公益財団法人 日本スポーツクラブ協会＆NPO法人スポーツクラブネットワーク

公式HP：https://www.1975sawada-sc.com/