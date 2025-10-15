【Belkin】Magsafe対応クリアケース、Apple Store取扱の保護フィルムなど　iPhone 17シリーズ対応アクセサリを販売

ベルキン株式会社

米カリフォルニア発、洗練されたデザインと快適なライフスタイル体験を提案し、グローバルで絶大な人気と市場シェアを誇るスマートフォン・PC関連製品ブランド「Belkin」の日本法人、ベルキン株式会社（以下Belkin、所在地：東京都中央区京橋）は、最新のiPhone 17シリーズに対応するアクセサリーを発表いたしました。各製品は、9月19日よりAmazon.co.jpおよび各種取り扱い販売店にて順次発売を開始しております。

■Belkin SheerForce iPhoneクリアケース

本製品は最新iPhone 17シリーズに対応したクリアケースです。MagSafe/Qi2 25Wワイヤレス充電対応で、ケースを装着したままでも急速充電が可能となります。

高い透明度を誇り、スタイリッシュで高級感あふれるデザインのiPhone 17シリーズの美しいカラーを損なう事なく使用いただけます。また、厚さわずか2.0mmでiPhone17シリーズ本来のスリムなデザインとなっているほか、純正ケースに近いタッチ感覚のカメラボタンで、スムーズな操作感となっております。

柔軟性が高く着脱が簡単で変形しにくいTPU素材を採用し、ベタつかず適度な柔らかさで触り心地もよく、さらに傷がつきにくいため、大切なデバイスをきれいに保ちます。また、ナノ安定剤＋UV防護コーティング仕様により、ケースの透明感を長期間維持することができ、黄ばみにくい設計となっております。

4メートル落下テストをクリアした落下衝撃吸収設計で、大切なデバイスを全面保護いたします。

≪製品概要≫

製品名：Belkin SheerForce 磁気スマートフォン保護ケース

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLJW5YPT/ref=ast_sto_dp_puis?th=1

型番：MSA030、MSA031、MSA032、MSA033

価格：2,990円（税込）

発売日：9月19日

対応モデル：iPhone 17, Air, Pro, Pro Max

■Belkin SheerForce Grip Series ケース

本製品は最新iPhone 17シリーズに対応した３色のバリエーションのあるケースです。半透明仕様でAppleロゴが浮かび上がるデザインとなっております。滑り止め加工を施したサイドアクセントが安定したグリップ感を生み、反応の良いボタンにより快適な操作を実現します。MagSafe/Qi2 25Wワイヤレス充電対応で、ケースを装着したままでも急速充電が可能となります。また、純正ケースに近いタッチ感覚のカメラボタンで、スムーズな操作感となっております。

さらに、2メートル落下テストをクリアした落下衝撃吸収設計で、大切なデバイスを全面保護いたします。

≪製品概要≫

製品名：Belkin SheerForce 磁気スマートフォン保護ケース

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLJXVBTP?th=1

型番：MSA034、MSA035、MSA036、MSA037

価格：2,990円（税込）

発売日：9月19日

対応モデル：iPhone 17, Air, Pro, Pro Max

カラー：ネイビー、ピンク、ブラック

■Belkin SheerForce Protect Series

本製品は、最新のiPhoneシリーズに対応した、あらゆる衝撃から守り抜くiPhoneケースです。洗練されたラインとモダンなフォルムが、ミニマルでありながら外出先でもスタイリッシュな印象を演出します。触感に優れた光沢のあるボタンが心地よいクリック感を生み、音量調整からカメラコントロールまで、すべての機能を快適に操作可能です。また、MagSafe/Qi2 25Wワイヤレス充電対応で、ケースを装着したままでも急速充電が可能となります。

さらに、一般的な保護ケースを凌駕する二重構造設計により、最大4メートルという驚異的な高さからの落下衝撃を吸収。予期せぬアクシデントから、大切なデバイスを徹底的に保護します。

≪製品概要≫

製品名：Belkin SheerForce Protect Series

型番：MSA038、MSA039、MSA040、MSA041

価格：5,390円（税込）

発売日：近日発売

対応モデル：iPhone 17,Air, Pro, Pro Max

カラー：ブラック

■Belkin ScreenForce UltraGlass 2保護フィルム

本製品はiPhone 17シリーズ対応の保護フィルムです。UltraGlass2はBelkin史上最高強度の製品で、硬度を9Hの高硬度かつ特殊コーティングで高い耐久性を実現しながら、わずか0.29mm の薄さによる精密なタッチ感度を実現しています。Appleに認められた高品質素材のため、純正のようなタッチ感覚を実現し、指紋防止加工で画面の汚れも防ぎ、変色防止抗菌コーティングを採用しております。2.2メートルの落下試験をクリアしており、大切なデバイスを保護します。なお、取付ガイド「Eazyトレイ」が付属しており、誰でも簡単に気泡のない美しい仕上がりで貼り付けを行うことができます。

≪製品概要≫

製品名：Belkin ScreenForce Ultra Glass 2保護フィルム

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLJW3K53/ref=ast_sto_dp_puis?th=1

型番：OVA192、OVA193、OVA194

価格：2,990円（税込）

発売日：9月19日

■Belkin ScreenForce InvisiGlassリサイクルガラス保護フィルム

本製品はiPhone 17シリーズ対応の環境保護と高性能を両立した次世代の保護フィルムです。Belkin InvisiGlassは、環境に配慮したグローバルリサイクル基準GRS（Global Recycled Standard）の認証を取得したガラス材料を60%以上使用し、製造過程でのCO2排出量を60%削減しております。1.8メートルの落下試験をクリアしており、大切なデバイスを保護します。なお、取付ガイド「Eazyトレイ」が付属しており、誰でも簡単に気泡のない美しい仕上がりで貼り付けを行うことができます。

≪製品概要≫

製品名：Belkin ScreenForce InvisiGlassリサイクルガラス保護フィルム

販売サイト： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLJVRXCZ/ref=ast_sto_dp_puis?th=1

型番：OVA021、OVA202、OVA203

価格：1,890円（税込）

発売日：9月19日

■Belkin ScreenForce InvisiGlass覗き見防止保護フィルム

本製品はiPhone 17シリーズ対応リサイクルガラスを60％以上使用した覗き見防止保護フィルムです。横からの覗き見を防ぎ、正面90度からクリアなままで画面操作が可能、左右30度の覗き込みを防止します。

センサー周辺のガラスを透明にした設計により、ダイナミックアイランド、FaceID、インカメラに干渉することなく使用することができます。

また、Belkin InvisiGlassは、環境に配慮したグローバルリサイクル基準GRS（Global Recycled Standard）の認証を取得したガラス材料を60%以上使用し、製造過程でのCO2排出量を60%削減しております。

1.8メートルの落下試験をクリアしており、大切なデバイスを保護します。なお、取付ガイド「Eazyトレイ」が付属しており、誰でも簡単に気泡のない美しい仕上がりで貼り付けを行うことができます。

≪製品概要≫

製品名：Belkin ScreenForce InvisiGlass覗き見防止保護フィルム

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLJT295Q/ref=ast_sto_dp_puis?th=1

型番：OVA212、OVA213、OVA214

価格：2,490円（税込）

発売日：9月19日



■Belkin ScreenForce InvisiGlass ブルーライトカット保護フィルム

本製品はiPhone 17シリーズ対応リサイクルガラスを60％以上使用したブルーライトカット保護フィルムです。ブルーライト低減技術を採用し、60%のブルーライトをカット。ゲームや動画視聴、SNSなど、より快適な使用をサポートします。

センサー周辺のガラスを透明にした設計により、ダイナミックアイランド、FaceID、インカメラに干渉することなく使用することができます。

また、Belkin InvisiGlassは、環境に配慮したグローバルリサイクル基準GRS（Global Recycled Standard）の認証を取得したガラス材料を60%以上使用し、製造過程でのCO2排出量を60%削減しております。

1.8メートルの落下試験をクリアしており、大切なデバイスを保護します。なお、取付ガイド「Eazyトレイ」が付属しており、誰でも簡単に気泡のない美しい仕上がりで貼り付けを行うことができます。

≪製品概要≫

製品名：Belkin ScreenForce InvisiGlass ブルーライトカット保護フィルム

販売サイト：https://www.belkin.com/jp/p/invisiglass-blue-light-filter-screen-protector-for-iphone-17-pro/OVA210fq.html

型番：OVA208、OVA209、OVA210、OVA211

価格：2,490円（税込）

発売日：9月19日

※本製品はAmazon.comでの販売はございません。

■Belkin ScreenForce強化ガラス 保護フィルム

本製品は、強化ガラスを使用したiPhoen 17シリーズ専用の保護フィルムです。従来のガラスフィルムより最大15倍の強度を実現し、約1.8mからの落下試験を実施、高品質のガラス製で衝撃を吸収し傷を防ぎます。また、わずか0.33mmの薄さで、タッチスクリーンの感度を損なうことなく、まるで保護フィルムがないかのような自然な操作感を実現しました。なお、取付ガイド「Eazyトレイ」が付属しており、誰でも簡単に気泡のない美しい仕上がりで貼り付けを行うことができます。

≪製品概要≫

製品名：Belkin ScreenForce強化ガラス 保護フィルム

販売サイト： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLJXJKDH/ref=ast_sto_dp_puis?th=1

型番：OVA219、OVA220、OVA221

価格：1,590円（税込）

発売日：9月19日

製品名：Belkin ScreenForce強化ガラス 保護フィルム（2枚入り）

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLJTR3Z4/ref=ast_sto_dp_puis?ufe=app_do%3Aamzn1.fos.d8e7ee72-073f-4b97-8ec0-59c18d6dfebe&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLJTR3Z4/ref=ast_sto_dp_puis?ufe=app_do%3Aamzn1.fos.d8e7ee72-073f-4b97-8ec0-59c18d6dfebe&th=1)

型番：OVA225、OVA226、OVA227

価格：1,290円（税込）

発売日：9月19日

≪iPhone17シリーズに最適なBelkin充電ソリューション≫

iPhone17シリーズのワイヤレス充電性能を最大限に発揮！世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション

■Belkin UltraCharge 3-in-1 Foldable Magnetic Charger

本製品は、次世代のワイヤレス充電規格「Qi2」認証モジュールを搭載し、最大25Wというワイヤレスながら圧倒的な急速充電を実現した3-in-1ワイヤレス充電器です。MagSafeと互換性のある強力なマグネットを搭載しており、位置がずれて充電できないといった心配なく、常に最適なポジションで充電を開始します。最新のQi2テクノロジーにより、わずか190gの軽量な折りたたみ式デザインながら、iPhoneをわずか29分で50%まで充電するパワフルな性能を発揮。iPhoneとApple Watch、AirPodsの同時充電など、最大3台のデバイスの充電をこれ一つで省スペースに実現します。

■ Belkin Cubic Charger 45W

本製品は、最新の充電規格であるPPSおよびUSB PD 3.1認証を取得し、幅広いデバイスへ最適な電力供給を行う超小型急速充電器です。独自の安全設計により、高出力充電中に発生しがちな発熱を効果的に抑制し、安定したパフォーマンスを実現しています。最新テクノロジーにより、ポケットにも収まる超小型サイズながら、最大45Wの高出力を発揮。最新のiPhone 17シリーズへの急速充電はもちろん、iPadやMacBook Airの充電まで、これ一つでパワフルにこなします。