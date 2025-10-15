秋の暮らしを整える【昭和西川】特選寝具フェア開催！10月16日（木）～ 20日（月）まるひろ川越店 6階＝ギャラリーにて

写真拡大 (全8枚)

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川惠）は、10月16日（木）から20日（月）まで、まるひろ川越店6階ギャラリーにて特選寝具フェアを開催します。またMuAtsu（ムアツ）ふとん・桐らくね体感フェアも同時開催。希少なアイスランド産アイダーダック羽毛ふとんやオーストラリア産の良質ムートンをはじめ、進化を続けるMuAtsu（ムアツ）シリーズまで多彩な寝具を取り揃えてお待ちしております。




夜の静けさが心地よく感じられるこの季節。眠りの時間を、もっと豊かに整えるための寝具をご紹介します。素材の風合いや寝心地を、実際に触れて確かめながらお選びいただけます。上質な眠りにそっと寄り添う寝具との出会いを、どうぞ会場でお確かめください。



羽毛ふとん





ムートン





＜配送特典＞



期間中、ムアツ、桐らくねを税込49,500円以上お買い上げの方には、下記地域への配送を無料で承ります。
※対象地域：東京都（離島を除く）、埼玉県、千葉県








【昭和西川　特選寝具フェア開催概要】


■まるひろ 川越店
・開催期間：2025年10月16日(木)～10月20日(月)


・開催場所：〒350-8511 埼玉県川越市新富町2-6-1　 まるひろ川越店 6F＝ギャラリー


・電話　　：049-224-1111(大代表)


・営業時間：午前10時～午後7時
※最終日は午後5時まで




【会社概要】


会社名：昭和西川株式会社


本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15


代表者：西川 惠


URL：https://www.showanishikawa.co.jp/