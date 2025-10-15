こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「令和6年度茂原市民間提案制度」採択案件の複合型ドッグリゾート、名称『Ruff-Laugh（ラフラフ）』を発表～2026年5月予定のプレオープンに向け、公式HPで施設情報を順次公開～
大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：髙智 亮大朗）は、千葉県茂原市と契約締結に至った事業である、複合型ドッグリゾートの名称を、『Ruff-Laugh（ラフラフ）』に決定したことをお知らせします。本施設は、イヌもヒトも自由に過ごせる居場所を目指して「ライフスタイル・ドッグパーク」をコンセプトとして掲げています。さらに、公式HPもオープンし、2026年４月下旬予定のプレオープンに向けて最新情報を順次公開していきます。
『Ruff-Laugh』公式HP：https://lp.cigr.co.jp/ruff-laugh/
千葉県茂原市では、「茂原市民間提案制度」を実施しており、市が所有する財産や提供する公共サービスに対し、民間事業者がアイデアやノウハウを生かした新たな価値を生み出す提案を行い、事業化を図っています。令和6年度茂原市民間提案制度において、当社は2020年に閉園したドッグラン併設の施設「ひめはるの里」を利活用したアウトドアドッグリゾート事業を提案し、採用に至りました。2025年8月6日（水）には、本事業に関して、茂原市と契約締結式を行いました。
✓過去リリース：https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2025/08/dogresort/
「茂原市民間提案制度」採択案件の事業化に向けて千葉県茂原市と株式会社コスモスイニシアが
アウトドアドッグリゾート事業に関する契約を締結
■「ライフスタイル・ドッグパーク」│ヒトとイヌ＝家族の全員が主役として、自由なライフスタイルを過ごせるオープンな居場所
『Ruff-Laugh Chiba（ラフラフチバ） 』 完成イメージ
近年、「愛犬は家族」という価値観が浸透し、ペット関連市場が拡大するとともに、コロナ禍以降における旅行意欲の高まりを背景として、愛犬と旅行する「ペットツーリズム」の需要も増加しています。こうした中、愛犬と一緒に楽しい時間を過ごせる場所へのニーズが一層高まる一方で、これまでの施設は、愛犬が楽しんでいる姿を眺めるドッグランや、人間が楽しむための体験が中心の施設が主流でした。そこで、公園というオープンな空間で、ヒトもイヌもそれぞれが主役となり、自由なライフスタイルを叶えられる居場所を目指し、従来の枠を超えたコンセプト「ライフスタイル・ドッグパーク」を掲げた施設の開業に至りました。本施設では、日帰りでその日を思いっきり楽しむことも、宿泊してゆっくりと飲食を楽しむことも可能な立地で、イヌもヒトも一緒に楽しい時間を過ごし、思い出を共有できるような、さまざまな施設や体験、コンテンツを展開します。
■ “Ruff-Laugh”｜イヌもヒトも、みんなが心から楽しめる場所を提案
施設の名称は、英語でイヌの喜ぶ声のワンワンを表す“ruff-ruff”と、ヒトの笑い声を表した“Laugh”を組み合わせた”Ruff-Laugh（ラフラフ）“に決定しました。さらに、ヒトの顔とイヌの顔を最小単位に表現した円と三角形を組み合わせたロゴも策定し、姿かたちの違いにかかわらず家族として対等な関係であり、重なり合えばそこに新しい笑顔が生まれることを示しています。イヌもヒトも同じ家族ではありながらも、それぞれの過ごし方を心から楽しめるからこそ、鳴き声や笑い声が心地よく響きあう場所にしたい。そのような思いを込めた名称とロゴとともに、“Ruff-Laugh”はイヌとヒトが自由に過ごせる、理想のライフスタイルを提案していきます。
■ “Ruff-Laugh”公式HPオープン｜さまざまな施設情報を順次公開
このたび、“Ruff-Laugh”の公式HPがオープンしました。イヌとノーリードで走り回ることも、ゆったりとくつろぐことも可能なエリアや、ヒトはもちろんイヌも一緒に楽しめるカフェ、イヌとヒトが同じ目線でくつろげる宿泊用キャビンなど、公式HP上で施設の情報を公開していきます。
公式HP：https://lp.cigr.co.jp/ruff-laugh/
『Ruff-Laugh Chiba（ラフラフチバ） 』 完成イメージ
〈公開予定情報〉
PLAY
ヒトは飲食を楽しみながら家具でくつろぐ一方、イヌは遊んだり走ったり、一緒にくつろいだりすることができる、自由に過ごすことが目的のエリア。
EAT＆DRINK
一緒に入れるカフェでは、さまざまな種類のドリンクやテイクアウトフードのほか、一緒に楽しめるメニューも用意。
STAY
イヌとヒトが目線の合う空間設計と、大きな窓から望む緑がポイントのキャビンで宿泊。また、プライベートサウナや森の中での焚火も宿泊者限定で体験可能。
■ 2025年10月18日（土）、19日（日）、駒沢わんこ祭り2025に出店！
当社が展開する、愛犬と小学校に泊まれるグランピング施設『ETOWA KISARAZU（エトワ木更津）』と共同で、駒沢わんこ祭り2025に出店します。駒沢わんこ祭りとは、「犬の聖地」とも呼ばれる駒沢オリンピック公園を会場とし、人と愛犬とのより良い共存生活推進を目的として開催されています。本イベントでは、さまざまなイベントや関連企業の出店を通じて、愛犬家のモラル向上のための情報発信を推進しています。当日は、『Ruff-Laugh Chiba』の無料宿泊券が当たる抽選などのイベント限定企画を実施します。
＜駒沢わんこ祭り2025概要＞
https://digitalpr.jp/table_img/2493/120125/120125_web_1.png
■ 今後の事業予定
https://digitalpr.jp/table_img/2493/120125/120125_web_2.png
■ 『Ruff-Laugh Chiba』 施設概要
https://digitalpr.jp/table_img/2493/120125/120125_web_3.png
・アクセス
東京23区や横浜から車で約１時間のアクセス。首都圏から長時間運転をしたくないヒトたちや、乗り物が苦手なイヌたちの負担が少ない場所に位置しています。
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。
コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
