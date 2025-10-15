こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
泉大津市に初出店 全国初“住まいの体感ミュージアム”で、断熱・気密・構造を体感できる拠点に
注文住宅を手がけるハウスメーカーのヤマト住建株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：河本 佳樹、以下「ヤマト住建」）は、全国48店舗目の「住まいのギャラリー泉大津店」を新たにオープンしました。
ヤマト住建は、大阪府泉大津市に新たな店舗「住まいのギャラリー泉大津店」をオープンしました。 全国で48店舗目となる同店には、断熱・気密・構造・設備などを“見て・触れて・体感する”ための「住まいの体感ミュージアム」が開設。ご家族の“これからの暮らし”に直結する性能差を、その場で実感いただけます。
（店舗詳細：https://www.yamatojk.co.jp/office/izumiotsu )
■低温環境で“今の家”と“ヤマト住建の家”を同時比較
ミュージアムの核は、巨大冷蔵庫内に設置した2つの超小型モデルハウス。大阪府の2月の夜間の気温を想定し約5℃に設定された冷蔵庫内に、「今の家」想定の断熱（UA値=0.76）・気密性能と「ヤマト住建の家」仕様の断熱（UA値=0.42）・気密性能を比べていただけるよう、同じ大きさや間取りで建築された建物で、体感温度の比較や暮らしの想像をしていただけます。部屋ごとの温度ムラまで分かり、性能の差が暮らしに与える実感を言葉や理論だけではなく“体験”していただけます。さらにヤマト住建が採用している真壁工法と、多くのメーカーで採用されている大壁工法の違いをその場で比較できる、日本で初めての実験装置を設置(※)。構造の耐久性・繰り返す地震に耐えられるかの比較など、“見えない部分”の品質を直感的に学べます。その他にも窓まわりのサッシやガラス仕様の違いによる断熱・遮音・結露の差を実演で確認でき、地震時の揺れを低減する制振ダンパーは体感装置で“効き方”を直感的に理解いただけます。断熱・気密・構造・設備をバラバラではなく“暮らしの実感”として横断的に体験できるため、図面やカタログだけでは見えにくいポイントが具体化し、 “納得しながら家づくり”を進めていくことができます。
■高性能を「体感」から「自分ごと」へ
ヤマト住建は「日本の住宅を世界基準レベルに引き上げる」というミッションを掲げ、高気密・高断熱や構造・地震対策など見えない品質にこだわってきました。泉大津店では、性能値や図面だけでは伝わりにくい部分を体感のストーリーとして提示し、ご家族の健康・快適・省エネにつながる住まいづくりを、土地探しから建築までトータルで行うことができます。
(※当社調べ)
＜店舗概要＞
住まいのギャラリー泉大津店/住まいの体感ミュージアム
〒595-0072
大阪府泉大津市松之浜町2丁目1-8
フリーダイヤル：0120-710-810
電話：0725-58-6981
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp
■全国48店舗目、大阪府泉大津市に初出店
ヤマト住建は、大阪府泉大津市に新たな店舗「住まいのギャラリー泉大津店」をオープンしました。 全国で48店舗目となる同店には、断熱・気密・構造・設備などを“見て・触れて・体感する”ための「住まいの体感ミュージアム」が開設。ご家族の“これからの暮らし”に直結する性能差を、その場で実感いただけます。
（店舗詳細：https://www.yamatojk.co.jp/office/izumiotsu )
■低温環境で“今の家”と“ヤマト住建の家”を同時比較
ミュージアムの核は、巨大冷蔵庫内に設置した2つの超小型モデルハウス。大阪府の2月の夜間の気温を想定し約5℃に設定された冷蔵庫内に、「今の家」想定の断熱（UA値=0.76）・気密性能と「ヤマト住建の家」仕様の断熱（UA値=0.42）・気密性能を比べていただけるよう、同じ大きさや間取りで建築された建物で、体感温度の比較や暮らしの想像をしていただけます。部屋ごとの温度ムラまで分かり、性能の差が暮らしに与える実感を言葉や理論だけではなく“体験”していただけます。さらにヤマト住建が採用している真壁工法と、多くのメーカーで採用されている大壁工法の違いをその場で比較できる、日本で初めての実験装置を設置(※)。構造の耐久性・繰り返す地震に耐えられるかの比較など、“見えない部分”の品質を直感的に学べます。その他にも窓まわりのサッシやガラス仕様の違いによる断熱・遮音・結露の差を実演で確認でき、地震時の揺れを低減する制振ダンパーは体感装置で“効き方”を直感的に理解いただけます。断熱・気密・構造・設備をバラバラではなく“暮らしの実感”として横断的に体験できるため、図面やカタログだけでは見えにくいポイントが具体化し、 “納得しながら家づくり”を進めていくことができます。
■高性能を「体感」から「自分ごと」へ
ヤマト住建は「日本の住宅を世界基準レベルに引き上げる」というミッションを掲げ、高気密・高断熱や構造・地震対策など見えない品質にこだわってきました。泉大津店では、性能値や図面だけでは伝わりにくい部分を体感のストーリーとして提示し、ご家族の健康・快適・省エネにつながる住まいづくりを、土地探しから建築までトータルで行うことができます。
(※当社調べ)
＜店舗概要＞
住まいのギャラリー泉大津店/住まいの体感ミュージアム
〒595-0072
大阪府泉大津市松之浜町2丁目1-8
フリーダイヤル：0120-710-810
電話：0725-58-6981
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp