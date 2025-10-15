【ウェビナー】11/5（水）見落とされがちな連携の重要性：5つの事例から見る、ERP導入成功のカギ

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2025年11月5日（水）『見落とされがちな連携の重要性：5つの事例から見る、ERP導入成功のカギ』セミナーを開催します。




https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/erp-linkage2


日　時：2025年11月5日（水）　15：00～15：30


会　場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）


主　催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社


参加費：無料


定　員：50名


対　象：・1～3年後にERP更改を控えており、何から準備すべきか情報収集中の方


　　　　・ERP更改のプロジェクトリスクを事前に把握しておきたい方


　　　　・予算やスケジュールの制約がある中で、効率的にERP更改を成功させたいとお考えの方




＜内容＞


ERP導入の際にしばしば起こるのが「周辺システムとの連携が後回しになる」という問題です。プロジェクト推進や社内調整に追われて検討がおざなりになりがちな連携部分ですが、インターフェースの仕様が決まる頃にはもう時間がない…ということが少なくありません。しかし、事業環境の変化・企業成長に対応できる最適なERPを作り上げるにはシステム連携が非常に重要です。
本セミナーでは、ERP導入と周辺システム連携を20年以上サポートしてきた経験をもとに、3つのERP周辺システム連携事例と成功のポイントをご紹介します。



