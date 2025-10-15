Google のVerified Peering Providerで推奨ISPとして最高評価を取得

株式会社JPIX（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鶴 昭博、以下JPIX）は2025年10月2日、Google の推奨ISP (インターネットサービスプロバイダー) の認定プログラムであるVerified Peering Provider (以下 VPP) において、推奨ISPとして最高評価のGold認定を取得しました。

VPPは、 Google に接続するネットワークサービスの接続性と信頼性を、 Google が独自に評価するプログラムです。評価レベルはGoldとSilverの2種類に分類され、JPIXが取得したGold認定は地域的な冗長性を確保していることを認めるものです。

JPIXがこれまで実施してきた、全世界における Google とのネットワークサービス接続構成の点検や確実な冗長経路の確保などを通じて、信頼性の高い接続構成を構築していることが評価されました。

お客さまは、Googleから認定されたJPIXの信頼性と品質の高い通信経路を通じて、Google CloudやGoogle WorkspaceなどGoogleの各種サービスを快適にご利用いただけます。

なお、JPIXが提供するIXサービスをご利用のお客さま向けに、Google とのトラフィック交換を可能にするPartial Transitサービスを開始しました。これにより、全国で多様なインターネット接続サービスを提供する事業者の通信品質向上に貢献いたします。

JPIXは、ますます高まるコネクティビティ向上の要求に応え、より安定したトラフィック交換の促進を実現し、インターコネクション環境のさらなる改善について、引き続き尽力してまいります。

【参考】

Google Cloud Blog : Verified Peering Provider simplifies enterprise connectivity | Google Cloud Blog(https://cloud.google.com/blog/products/networking/verified-peering-provider-simplifies-enterprise-connectivity?hl=en)

