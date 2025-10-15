アミューズメント エキスポ 2025　バンダイナムコエクスペリエンス出展情報のご案内　2025年11月14日(金)・15日(土)　東京ビッグサイト

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス(本社：東京都港区／社長：川崎寛)は、東京ビッグサイト(東京都江東区)で2025年11月14日(金)・15日(土)に開催される「アミューズメント エキスポ2025」(以下AM EXPO)にブース出展します。

テレビアニメ『ONE PIECE』のメダルゲーム「ONE PIECE 幻の秘石と運命の歯車」を初披露するほか、新作ドライブゲーム「湾岸ミッドナイト スピードイグニッション」コーナーでは、ゲームの象徴とも言える「NISSAN GT-R」の実車(NISSAN GT-R NISMO Special Edition 2024年モデル)を展示します。

そのほか、パンチングゲーム「ONE PIECE ドーンストライク」、新作リズムゲーム「PENLALIVE(ペンラライブ)」、キッズ向け料理体験ゲーム「テキパキキッチン」など、幅広い年齢層のユーザーにむけた個性豊かなラインアップで出展します。

【開催概要】

日時：ビジネスデー 2025年11月14日(金) 10時～17時

ユーザーデー 2025年11月15日(土) 9時～17時

場所：東京ビッグサイト 東4・5ホール

主催：一般社団法人 日本アミューズメント産業協会(JAIA)

【主な出展タイトル】

■ONE PIECE 幻の秘石と運命の歯車

『ONE PIECE』初のメダルプッシャーゲームがついに登場！

フィールド上のボールを落とすと、冒険やバトルなど多彩なイベントが発生。

麦わらの一味と共に幻の秘石を集め、中央の「ギガントリール」でドキドキのジャックポットチャンスに挑戦しよう！

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C)Bandai Namco Experience Inc.

■ONE PIECE ドーンストライク

TVアニメ『ONE PIECE』に登場するキャラクターたちとパンチで戦う大海賊時代没入型パンチングゲーム！「ドンキホーテ・ドフラミンゴ」と「カイドウ」に挑もう！

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C)Bandai Namco Experience Inc.

■湾岸ミッドナイト スピードイグニッション

20周年を迎えた「湾岸ミッドナイト」シリーズの新プロジェクトとして、新作ドライブゲーム「湾岸ミッドナイト スピードイグニッション」が登場！

これまでの「湾岸ミッドナイト」シリーズ同様にハイスピードバトルを楽しめるだけでなく、スポーツカーの操作感にこだわって新規設計された新型筐体により、さらに臨場感も向上。進化したハイスピードバトルがここにある！

(C)Michiharu Kusunoki/Kodansha Ltd. All rights reserved.

GAME (C)Bandai Namco Experience Inc.

All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, vehicles, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.

■PENLALIVE

キラめくノリノリ！ペンライトリズムゲーム。

初めての人も簡単操作でノリノリ！

思わずペンライトを振りたくなる人気曲で、2人一緒に盛り上がろう！

■テキパキキッチン

切って！焼いて！まぜて！こどもの「やってみたい！」をかなえる料理体験ゲーム。包丁やフライ返しなどの調理道具を使って、小さなお子さまでも本格的なお料理体験が楽しめます。

【サステナブルコーナー】

空カプセルは年間どれくらいアミューズメント施設で回収されていて、その後はどうなるのか？「ガシャポンの空カプセル回収からはじまるサステナブル活動」をわかりやすく紹介します。クイズに参加者するとSDGsメッセージ入りのエコバッグをプレゼントします。

【接客マイスターによるブース接客】

株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する全国の店舗から接客オーディションを勝ち抜いた従業員など、36名が「接客マイスター」としてゲームの説明や運営を行い、接客から生まれるゲームの体験価値を提案します。

【出展タイトル一覧】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/147_1_487d41d524a37d503ea5f47330d186e1.jpg?v=202510151258 ]

【バンダイナムコグループからの出展】

株式会社BANDAI SPIRITS

BANDAI SPIRITSは、AM EXPO2025にプライズフェア加盟7社で合同出展します。

14日(金)のビジネスデーでは来春登場予定のアミューズメント景品を展示します。15日(土)のユーザーデーでは、今春以降に登場予定のアミューズメント景品を展示するほか、プライズフェア7社合同でクレーンゲームのフリープレイも実施します。

株式会社バンダイナムコテクニカ

バンダイナムコテクニカは、テクニカらしいお子さまから大人グループまで、みんなでワイワイ盛りあがれるガンゲーム、プライズゲーム、体感ゲームなど、豊富な新作ラインアップの出展を予定しています。ステキな空間でみなさまのご来場をお待ちしていますので、ぜひバンダイナムコテクニカブースにお立ち寄りください！

※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※一部のゲーム機は開発中のデザインです。

(C)Bandai Namco Experience Inc.