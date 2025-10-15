SNSで当たる！「やよい軒」公式X・Instagramで実施　鶏皮餃子と鶏竜田揚げの定食発売記念キャンペーン

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、日本国内にて2025年9月末現在361店舗展開しております。「やよい軒」では公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)

このたび日本国内の「やよい軒」では、やよい軒公式X・公式Instagramにおいて、『鶏皮餃子と鶏竜田揚げの定食』発売を記念して、Xでは「やよい軒お食事券」、Instagramでは「Toffy ミニスロージューサー」が当たる！キャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン概要

[X]

１.やよい軒公式アカウント(@yayoiken_com)をフォロー

２.やよい軒公式アカウントからのキャンペーン投稿を「リポスト」

※その場で当選が分かるキャンペーンです。

賞品：やよい軒お食事券3,000円分

当選人数：10名様

キャンペーン期間：2025.10.16(木)10:00～10.31(金)23:59

※期間中、毎日10:00にキャンペーンの投稿がされますので、何度でもご応募可能です。

[Instagram]

１.やよい軒公式アカウント(＠yayoiken.official)をフォロー

２.やよい軒公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」

※後日当選者の方にのみ、やよい軒公式アカウントからDMをお送りします。

賞品：Toffy ミニスロージューサー

当選人数： 2名様

キャンペーン期間：2025.10.16(木)10:00～10.31(金)23:59

■本キャンペーンに関するお問い合わせ先

やよい軒お客様センター

https://www.yayoiken.com/contact/

電話対応時間 10:00～17:30

■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ！

新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や UberEats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。

詳細はこちらからご覧ください。

https://www.yayoiken.com/mobile_apps/

アプリのダウンロードはこちらから