MA+SFA一体型ツール「Kairos3」、「ITreview Grid Award 2025 Fall」MAツール部門にて最高位「Leader」を３年連続受賞

カイロスマーケティング株式会社

カイロスマーケティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐宗 大介、以下「当社」）が提供する、“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツール「Kairos3（カイロススリー）」は、「ITreview Grid Award 2025 Fall」において、最高位である「Leader」を４部門にて受賞し、MAツール部門では３年連続「Leader」を受賞したことをお知らせいたします。

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、投稿されたレビューをもとに、四半期に一度、顧客満足度や認知度の高い製品を表彰する「ITreview Grid Award」を発表しています。

この度、当社が提供するMA+SFA一体型ツール「Kairos3」は、2025年10月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Fall」において、ITreviewに集まった約14.6万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品に贈られる「Leader」を４部門にて受賞しました。

特にMAツール部門では、ユーザーさまの声を反映した改善を重ね、継続して高い評価をいただいた結果、「３年連続Leader」に選出されました。

「Kairos3」受賞内容

・MAツール部門「Leader」３年連続受賞

https://www.itreview.jp/categories/ma

・SFAツール（営業支援システム）部門「Leader」受賞

https://www.itreview.jp/categories/sfa

・イベント管理システム部門 「Leader」受賞

https://www.itreview.jp/categories/event-management

・フォーム作成ツール部門 「Leader」受賞

https://www.itreview.jp/categories/form-builder

「ITreview Grid Award 2025 Fall」は下記よりご覧いただけます。

URL：https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html

今後も、「マーケティングを、もっと身近に。」という当社のミッションのもと、お客さまのご意見に向き合い、サービス開発を進めてまいります。

■「Kairos3」について

「Kairos3」は、“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツールです。見込み客の獲得・管理から営業商談の進捗管理・クロージングまで、マーケティングと営業活動のデータを集約し、部門を横断した施策の実行を促進します。高度な専門知識がなくともデータを活用できるツール設計により、データに基づく意思決定を支援し、企業の売上アップを実現します。

URL：https://www.kairosmarketing.net/kairos3

■カイロスマーケティングについて

「マーケティングを、もっと身近に。」をミッションに掲げ、“次の一手“がデータでわかるMA+SFA一体型ツール「Kairos3」を開発・提供しています。また、マーケティング・営業の実行方法がわかるメディア「マケフリ」を運営。「ものづくり大国ニッポン」のさらなる発展を支援すべく、業界や従業員数に関わらずあらゆる企業・組織のみなさんがマーケティングを活用した営業活動ができる社会を創造します。

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル 17F

代表者 ：佐宗 大介

設立 ：2012年9月

URL ：https://www.kairosmarketing.net