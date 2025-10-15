世界の半導体製造装置市場はAI、EV、5Gブームにより2032年までに2,032億ドル規模に急拡大
世界の半導体製造装置市場は前例のない成長を遂げており、市場規模は2023年の842億米ドルから2032年には2,032億米ドルに急増すると予測されています。2024年から2032年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は10.28%で拡大する見込みです。この急成長は、人工知能（AI）、5Gの導入、電気自動車（EV）、そしてモノのインターネット（IoT）技術の積極的な進歩によって推進されており、これらは世界のエレクトロニクス需要を変革しています。
AIと先進コンピューティングが装置需要を刺激
次世代の高性能コンピューティング・アプリケーションは、チップの複雑さと小型化の限界を押し広げています。装置メーカーは、EUVリソグラフィ、エッチングシステム、ウェーハ検査ツールを活用し、3nmノードおよび3nmノード以下の製造をサポートするために、急速な革新を進めています。生成型AI、機械学習、クラウドベースのプラットフォームがより高い処理能力を要求する中、バックエンドおよびフロントエンドの半導体装置セグメントへの投資が加速しています。
5GとEVの普及がファウンドリ拡張を促進
5Gネットワークの世界的な展開は、特にRFコンポーネント、パワーアンプ、低遅延コンピューティングチップにおいて、半導体需要の新たな波を引き起こしています。同時に、EVから自動運転車に至るまで、モビリティの電動化は、先進パッケージング、パワー半導体、アナログ/ミックスドシグナルICの需要を刺激しており、アジア太平洋地域、北米、欧州における大規模なファウンドリ拡張の必要性を生み出しています。
アジア太平洋地域が牽引、しかしグローバル化は加速
アジア太平洋地域は、台湾、韓国、中国、日本が牽引し、依然として半導体製造の中心地となっています。しかし、グローバル企業は、米国、ドイツ、インド、イスラエルのファブへの投資を通じて、サプライチェーンの多様化と生産リスクの軽減を図っています。現在施行中のCHIPS・サイエンス法（米国）、欧州チップス法（欧州チップス法）、そして様々な国の政策により、国内の半導体インフラに数十億ドル規模の資金が投入され、これが半導体装置市場の成長を牽引しています。
成長を牽引する装置カテゴリー
この市場拡大に貢献する主要セグメントは以下のとおりです。
ウェーハ製造装置（WFE）：フォトリソグラフィー、エッチング、成膜、洗浄システムへの高い需要により、市場の大部分を占めています。
試験・計測装置：特にAIやHPCチップにおける高度なプロセス制御に不可欠です。
組立・パッケージング装置：チップレットアーキテクチャの革新や2.5D/3D ICなどの高度なパッケージングフォーマットにより、堅調な需要が見込まれています。
戦略的提携と研究開発
ASML、アプライド マテリアルズ、東京エレクトロン、ラムリサーチ、KLAコーポレーションなどの主要装置メーカーは、超複雑なプロセスノードと歩留まり向上ツールのサポートに向けて、研究開発を強化しています。ファウンドリやIDMとの戦略的提携により、次世代チップセットの市場投入期間が短縮されています。さらに、AI統合型プロセス制御ソフトウェア、予知保全ソリューション、デジタルツインは、ファブオペレーションの標準となりつつあります。
