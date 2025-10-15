名古屋市部活動サポート事業にて、管理システムとして「hacomono」を採用

株式会社hacomono

株式会社hacomono（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：蓮田健一）が提供するウェルネス／運動施設向けオールインワン・マネジメントシステム「hacomono」は、名古屋市が推進する「部活動サポート事業」において、使用されました。本事業の一環である、NPO法人A&Cスポーツが携わっている「土日クラブ」の運営において、NPO法人A＆Cスポーツが管理システムとして活用しています。

背景

名古屋市では、中学校部活動の縮小・地域移行が進展しています。これに伴い、子どもたちのスポーツ機会の減少が課題とされ、地域クラブと連携した新しい活動形態が求められています。本事業は、スポーツを通じて子どもたちの社会性を育み、安心・安全に参加できる仕組みを提供することを目的としています。

土日クラブ概要

活動日：土日（月2回）

実施種目：サッカー

会場：名古屋市内中学校グラウンド等

定員：1コマ25名

hacomono導入期間：2025年10月～

活動内容：有資格指導者による練習・試合、仲間と共に楽しむルールづくり

これらの運営において、参加者管理や回数券購入、保護者との情報共有などにhacomonoが活用されます。

今後もhacomonoとNPO法人A＆Cスポーツは、サッカーを中心とした本事業を皮切りに、他のスポーツや文化クラブにもこのフォーマットを広げていきます。運営者の負担を軽減し、子どもたちや参加者が気軽に活動に参加できる仕組みと環境づくりを推進することで、地域における新しい部活動のかたちを共に実現してまいります。

A＆Cスポーツについて

https://sports-trust.com/aandc_sports

「hacomono」について

リアル店舗における予約・決済や入会手続きがお客さま自身のPCやスマートフォンからオンラインで完結し、店舗での事務手続きや支払い手続きの煩わしさを大きく削減できるクラウドサービスです。店舗側では、月謝の引き落としや未払い徴収に関するオペレーションも自動化され、スタッフ業務の大幅な省力化を図ることができます。

2019年3月にサービスをリリースし、これまでに10,000店舗以上が導入しています。

会社概要

詳細を見る :https://www.hacomono.jp/

会社名：株式会社hacomono

所在地：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル5F

代表者：代表取締役CEO 蓮田 健一

創業：2013年7月

資本金：100百万円

事業概要：ウェルネス/運動施設向けオールインワン・マネジメントシステム「hacomono」の開発・提供

詳細を見る :https://www.hacomono.co.jp/