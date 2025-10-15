【フジテレビ】「全日本ノービス」、「全日本選手権大会」への切符をかけた「西日本・東日本選手権大会」の全選手・全演技をFODプレミアムでLIVE配信決定！

「2025全日本ノービス選手権大会」
10月18日（土）～10月19日（日）開催
https://fod.fujitv.co.jp/title/8484　（配信ページ）

「2025東日本選手権大会」/「全日本選手権大会ペア予選会」
10月24日（金）～10月26日（日）開催
https://fod.fujitv.co.jp/title/8486　（配信ページ）

「2025西日本選手権大会」/「全日本選手権大会アイスダンス予選会」
11月１日（土）～11月３日（月・祝）開催
https://fod.fujitv.co.jp/title/8489　（配信ページ）


フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、フィギュアスケートノービス世代の日本一を決定する「全日本ノービス選手権大会」、全日本選手権への切符をかけた「東日本・西日本選手権大会」「ペア予選会」「アイスダンス予選会」の全選手・全演技をLIVE配信することが決定しました。






「2025全日本ノービス選手権大会」


29回目を迎えるノービス世代の日本一を決める大会。今年は神奈川県・KOSE新横浜スケートセンターで開催されます。羽生結弦、宇野昌磨、坂本花織ら世界で活躍するスケーターのほとんどが「全日本ノービス」の優勝経験者という、まさにトップスケーターへの“登竜門”。


今年は佐久間陸が大会連覇に挑みます。



「2025東日本選手権大会」 / 「全日本選手権大会ペア予選会」


「全日本選手権大会」、「全日本ジュニア選手権大会」の切符を賭けた東日本エリアの予選会です。今年は茨城県・山新スイミングアリーナで開催されます。


シニア女子では北京五輪代表の河辺愛菜に注目。ジュニアGPシリーズで活躍を見せる高木謠もエントリーしています。


ペアには、９月のミラノ・コルティナ五輪最終予選で日本にペア２枠目をもたらした長岡柚奈／森口澄士組が参戦します。



「2025西日本選手権大会」 / 「全日本選手権大会アイスダンス予選会」


「全日本選手権大会」、「全日本ジュニア選手権大会」の切符を賭けた西日本エリアの予選会です。今年は滋賀県・木下カンセーアイスアリーナで開催されます。


ハイレベルな戦いが予想されるシニア女子。世界選手権代表経験のある三原舞依、今季国際大会で活躍を見せた三宅咲綺、昨年の全日本選手権６位の山下真瑚と豪華な顔ぶれ。


アイスダンスも大注目。今季結成の“いくこう”こと櫛田育良／島田高志郎組。女子シングル全日本２度優勝の紀平梨花も西山真瑚とのカップルで予選会出場が決定しました。



◇　『2025全日本ノービス/東日本/西日本大会』LIVE配信　概要


■スケジュール：「2025全日本ノービス選手権大会」


　　　　　　　　10月18日（土）12時20分～20時５分　ノービスＡ女子、ノービスアイスダンス、ノービスＢ女子


　　　　　　　　10月19日（日）11時５分～17時35分　ノービスＢ男子、ノービスＡ男子


　　　　　　　　「2025東日本選手権大会」 / 「全日本選手権大会ペア予選会」


　　　　　　　　10月24日（金）11時35分～21時20分　シニア女子SP、シニアペアSP、


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ジュニア女子SP、シニア男子SP


　　　　　　　　10月25日（土）10時40分～21時35分　ジュニア男子SP、シニアペアFS、


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ジュニア女子FS、シニア女子FS


　　　　　　　　10月26日（日）９時～15時55分　ジュニア男子FS、シニア男子FS


　　　　　　　　「2025西日本選手権大会」 / 「全日本選手権大会アイスダンス予選会」


　　　　　　　　11月１日（土）11時35分～22時15分　ジュニア男子SP、シニア男子SP、


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 シニア女子SP、ジュニアアイスダンスRD、


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 シニアアイスダンスRD


　　　　　　　　　11月２日（日）11時15分～20時　ジュニア女子SP、シニア女子FS、


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジュニアアイスダンスFD、


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シニアアイスダンスFD


　　　　　　　　　11月３日（月・祝）９時45分～19時45分　ジュニア女子FS、


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジュニア男子FS、


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シニア男子FS


　　　　　　　　　※配信スケジュールは予告なく変更になる場合があります



■出場選手：全日本ノービス　　　　宮崎花凜、佐久間 陸


　　　　　　東日本選手権　　　　　河辺愛菜、江川マリア、三宅星南、吉岡 希、高木 謡、


　　　　　　　　　　　　　　　　　西野太翔、周藤 集、蛯原大弥、森 遼人


　　　　　　アイスダンス予選会　　櫛田育良／島田高志郎、紀平梨花／西山真瑚、山下珂歩／


　　　　　　　　　　　　　　　　　永田裕人、吉田 菫／小河原泉颯、柴山 歩／木村智貴


　　　　　　西日本選手権　　　　　三原舞依、山下真瑚、三宅咲綺、中村俊介、朝賀俊太朗、


　　　　　　　　　　　　　　　　　和田薫子、櫛田育良、岡田芽依、金沢純禾、村上遥奈、


　　　　　　　　　　　　　　　　　岡万佑子、上薗恋奈、高橋星名、植村 駿


　　　　　　ペア予選会　　　　　　長岡柚奈／森口澄士


　　　　　　※出場予定選手は予告なく変更になる可能性があります



■配　　信：FODプレミアム



■U　R　L：https://fod.fujitv.co.jp/title/8484　（全日本ノービス選手権大会）


　　　　　　https://fod.fujitv.co.jp/title/8486　（東日本選手権大会 / 全日本選手権大会ペア予選会）


　　　　　　https://fod.fujitv.co.jp/title/8489　（西日本選手権大会 / 全日本選手権大会アイスダンス予選会）



FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。


