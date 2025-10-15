こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』最新コレクションアイテムが10月21日(火)より販売開始！公式オンラインストアでは10月15日(水)から予約販売スタート
ジャックやゼロ、サリーなど人気キャラクターが登場。パーカーやニットなど全21アイテムを展開
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2025年10月21日(火)より、『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』とのコレクションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて販売いたします。
ティム・バートンが原案・製作を手がけたミュージカルアニメーション映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』。ハロウィン・タウンの“カボチャ王”ことジャック・スケリントンが、陽気で明るいクリスマス・タウンの世界に魅せられ、自分流のクリスマスを計画することから巻き起こる騒動を描いた物語です。ジャック、ゼロ、サリー、メイヤー、ウギー・ブギーなど人気キャラクターたちのアイテムが勢揃い。怖いけどかわいい『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の世界をぜひお楽しみください。
グラニフ公式オンラインストアでは、2025年10月15日(水)0:00から2025年10月20日(月)23:59までの期間、『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のグラニフコレクションアイテムの予約販売の受付を実施。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
©Disney
全21種類。
詳細は公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_00419
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
世界に向けてIPを発信するNo.1グラフィックカンパニーへ。「遊びゴコロで世界を彩る」をブランドミッションとして掲げ、ファン、クリエーター/アーティストなど、IPに関わるすべての人に選ばれ続ける企業を目指す。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：74店舗（国内73、海外1）
※2025年10月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
