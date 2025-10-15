【10/22・23・24】AvePoint Japan、国内最大級のDX展示会「Japan DX WEEK 【秋】 ～社内業務 DX EXPO～」に出展！

AvePoint Japan株式会社

AvePoint Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：塩光 献、以下「AvePoint Japan」「当社」）は、2025年10月22日(水)から24日(金)の3日間、幕張メッセで開催される「Japan DX Week 【秋】-社内業務DX EXPO-」（主催：RX Japan株式会社）に出展いたします。

業務効率の向上や働き方改革の促進のため、民間企業・自治体を問わずに導入が進むクラウドサービス。特にMicrosoft 365 を導入を検討する企業・自治体は右肩上がりに増加しており、同時に運用面での課題も顕在化しています。AvePoint Japanは、Microsoft 365を導入・利用するにあたり直面しがちな運用課題を解決する包括的なソリューションを提供しています。

本展示会では、導入実績や問い合わせを急速に伸ばしている「AvePoint Online Services」、Microsoft 365ユーザーのファイル共有の可能性を最大限に引き出す「DenshoBako」など、生成AI時代に求められる最適なクラウド環境の移行・管理やリスク対策を支援するプロダクトや導入事例をご紹介するとともに、デモンストレーションで実際に触れていただく機会を提供いたします。

ブースイメージ

AvePoint Japanは、Microsoft 365 をはじめとしたクラウドサービスのデータ管理を実現する最先端プラットフォームを提供しています。データの移行・バックアップ・管理ソリューションを通してクラウド運用の最適化と安全なコラボレーション環境を実現します。国内では約220万人以上のクラウドユーザーが、生産性の向上、コンプライアンスの遵守、安全性の確保のために当社の総合的ソリューションを利用しています。

出展概要

展示会名: Japan DX WEEK【秋】～社内業務DX EXPO～

会期: 2025年10月22日(水)～24日(金) 10:00～17:00

会場: 幕張メッセ 1～8ホール(千葉市美浜区中瀬2-1)

AvePointブース番号: A27-48

会場レイアウト

イベント詳細

https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/dxweek.html

ご来場登録はこちらから（事前登録制・入場無料)

https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1479264138671862-SIU

主な展示製品の紹介

「AvePoint Online Services」(ISMAPクラウドサービスリストに登録済)

Microsoft 365の運用管理・セキュリティ課題を解決するソリューションスイート

・AvePoint FLY：クラウド上でのデータ移行

・Cloud Backup：クラウド上のデータのバックアップ

・Cloud Governance ：Teams管理の自動化

※その他、幅広いソリューションを取り揃えております。

「DenshoBako」

容量無制限のセキュアなファイル共有ツール

Microsoft 365と連携し、社外へのファイル共有における課題を解決します。複数ファイルの一括共有、パスワード付きリンクの作成、閲覧状況のリアルタイム可視化、未閲覧者への自動フォローアップ機能により、セキュアなファイル共有と業務プロセスの効率化を実現します。

DenshoBako画面

製品詳細: https://www.avepoint.co.jp/functions/denshobako/

「rakumo for Microsoft 365」（新製品）

Microsoft 365 の可能性を引き出す日本企業向けツール

2025年9月に発売開始した新製品。誰もが使いやすい操作性と日本企業向けの工夫を凝らしたソリューションです。AvePointの開発力とrakumoのブランド・UIノウハウが融合し、Microsoft 365を利用する企業の生産性を革新します。

rakumo for Microsoft 365画面



・rakumo カレンダー for Microsoft 365: 役職・部門をまたぐスムーズなスケジュール共有

・rakumo コンタクト for Microsoft 365: クラウドで安全・簡単に連絡先を一元管理

製品詳細: https://pages.avepoint.co.jp/rakumo.html

主な導入事例

・TDK株式会社様

「AvePoint Cloud Backupで世界各地域の規制にスムーズに対応しビジネスの成長を加速」

https://www.avepoint.co.jp/case-studies/tdk/

・福井県庁様

「複雑化したゲストユーザーの管理とセキュリティ担保の実現を通じて、Teams活用とイノベーションプロジェクトが加速」

https://www.avepoint.co.jp/case-studies/fukui-prefectur(https://www.avepoint.co.jp/case-studies/fukui-prefecture/)e/

・佐賀銀行様

「佐賀銀行が推進するDX戦略、AvePoint製品でさらなる安心安全な体制へ。Microsoft Teamsのガバナンス強化とIT部門の負担軽減を実現」

https://www.avepoint.co.jp/case-studies/the-bank-of-saga/

AvePointについて

AvePointは、Microsoft 365をはじめとするクラウド環境におけるデータ移行、運用管理、バックアップ、ガバナンスを包括的に支援するクラウドデータ管理のグローバル企業です。2001年に米国で創設され、現在は世界11カ国で事業を展開し、25,000社以上・900万人超のユーザーにサービスを提供しています。米国本社は2021年にNASDAQへ上場しました。

日本法人であるAvePoint Japanは2008年に設立。Microsoft 365の活用を軸に、企業・自治体・教育機関が安全で持続可能なデジタルワークプレイスを実現できるよう支援しています。2025年5月現在、日本国内の導入企業は900社超で成長しており、多くの官公庁や様々な規模の企業に対して、製品ラインナップを通じてデジタライゼーションの推進に貢献しています。「Microsoft Japan Partner of the Year」を3年連続で受賞。

社名：AvePoint Japan株式会社

所在地：東京都港区高輪 4-10-18京急第一ビル 11F

代表取締役CEO：塩光 献

設立日：2008年6月3日

URL：https://www.avepoint.co.jp