健康志向の高まりから大好評のオリジナルリカバリーウエア　商品量を5倍に増やし「洋服の青山」全店展開

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は健康志向の高まりから大きな反響をいただいているオリジナルリカバリーウエアの商品量を約5倍に増やし、10月15日（水）より「洋服の青山」全店および、公式オンラインストアで発売します。

商品URL：https://tinyurl.com/nhpuykuy

昨今の健康志向への高まりから、市場ではさまざまなリカバリーウエアが登場しています。洋服の青山でも、2025年の春より限定350店舗と公式オンラインストアで、オリジナルリカバリーウエアの取り扱いを開始。上下で1万円以下と手ごろな価格帯から、口コミが広がり、お試しで購入する方やプレゼントで購入する方など、大きな反響がありました。そこで今回は各店舗、オリジナルリカバリーウエアが品薄状態になったことを受けて商品量を前回の約5倍に増やし、「洋服の青山」全店にて取り扱いを開始します。

本商品は、着用することで血行を促進し疲労を「軽減」「緩和」「回復」させる特徴があります。この仕組みは、生地（繊維）に鉱石が練り込まれており体から放出される遠赤外線を吸収、そして再び体に届けることで血行を改善。これにより、疲労回復や筋肉のハリ・コリを緩和するなどの効果が期待できます。デザインは、ゆったりとした設計で睡眠の寝返りに衣類がつっぱりにくくしている他、上着の脇下にはサイドポケットを設置するなど、ワンマイルウエアとしても活躍します。

＜主な効果＞血行促進、疲労回復、筋肉のハリ・コリの緩和、筋肉の疲れを軽減

※効果の感じ方には個人差があります。

【商品概要】

商品 １.リカバリークルーネックロングスリーブ ２.リカバリーロングパンツ

素材 ポリエステル49％、レーヨン44％、ポリウレタン7％

価格 １.税込5,390円 ２.税込4,290円

サイズ S～3L（全5サイズ）

カラー ブラック、ネイビー、グレージュ

販売店舗 洋服の青山全店、公式オンラインストア（※グレージュは限定店舗）

※リカバリーウエアとは、一般医療機器「家庭用遠赤外線血行促進衣」の届け出をした疲労回復ウエアのことです。

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。