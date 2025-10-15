スウェーデンのBORÅSTAPETER（ボラスタペーター）から新作壁紙3コレクション入荷 計33デザイン95点 10月15日より発売

心地よいパターンとあたたかな色彩の『ADORN（アドーン）』11デザイン35点
北欧のアンティークテイストの『ANNO II（アンノ II）』17デザイン44点
ノスタルジックな絵本のような世界『FAIRYLAND（フェアリーランド）』5デザイン16点

壁紙、インテリアファブリックス、インテリアアイテムの貿易および販売事業を展開する株式会社トミタ(本社：東京都品川区、代表取締役社長：富田亙正) はスウェーデンでもっとも歴史のある壁紙ブランドBORÅSTAPETER（ボラスタペーター）が発表した、不織布壁紙3コレクション計33デザイン95点の取り扱いを10月15日より開始いたします。








『ADORN（アドーン）』11デザイン35点　\23,430/本（53cm x 10.05m）
緑の葉と花々、そして小さな美しい物語や幾何学的な要素で構成された、柔らかで心地よいコレクションです。
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/bor%C3%85stapeter/adorn/


『ANNO II（アンノ II）』17デザイン44点　\34,320/本（53cm x 10.05m）
1750 年代のスウェーデン最古のプリント壁紙からロココ時代の色彩、民芸のステンシル模様、ユーゲントシュティール期の花柄など、豊富なアーカイブから現代を彩るために生まれた北欧壁紙の歴史を巡る魅惑のコレクションです。
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/bor%C3%85stapeter/anno%20ii/





『FAIRYLAND（フェアリーランド）』5デザイン16点　\23,430/本（53cm x 10.05m）

海、宇宙、森、そしておとぎ話の魅惑的な生き物たちが描かれた、物語の舞台のような空間を演出するコレクションです。
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/bor%C3%85stapeter/fairyland/

全てホルムアルデヒド等級：F☆☆☆☆　防火性能：不燃・準不燃（1-6）


北欧の豊かなデザインと色彩の壁紙は、tomita TOKYO と大阪ショールームでご覧いただけます。











左/FLOWER BUDS（フラワー バッズ）全2色
by『ADORN（アドーン）』\23,430/本

あたたかみのあるホワイトの背景に、中間色の波打つラインと繊細な赤いつぼみの花が、どこか懐かしさを感じさせます。
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/bor%C3%85stapeter/adorn/0000015425














右/FLORAL TREE（フローラル ツリー）全5色
by『ADORN（アドーン）』\23,430/本

あたたかさ表現する背景色の上に軽やかなラインの植物が描かれています。落ち着きのある空間を演出する壁紙です。
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/bor%C3%85stapeter/adorn/0000015420











左/VALLMO（ヴァルモ）全4色
by『ANNO II（アンノ II）』\34,320/本

20世紀初頭に同様の色調で印刷されていたデザインをもとにした、アール・ヌーヴォー調の優美なポピーのデザインです。
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/bor%C3%85stapeter/anno%20ii/0000015601














右/MAGIC WOODS（マジック ウッズ）全3色
by『FAIRYLAND（フェアリーランド）』
\23,430/ 本

ねじれた枝や不思議なキノコ、そして動物たちが住まう幻想的な森の風景が描かれており、物語のある空間づくりができます。
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/bor%C3%85stapeter/fairyland/0000015604



全てホルムアルデヒド等級：F☆☆☆☆　防火性能：不燃・準不燃（1-6）


表示価格は2025 年10月現在税込価格となります。








ショールームのご案内　　tomita TOKYO　大阪ショールーム

日本の伝統素材と技を駆使したトミタオリジナル壁紙、39ブランドに及ぶ海外の壁紙、ファブリックス、モールディング、家具、ラグを、実際に見て触れて本物の質感をご体感いただけます。
https://www.tominet.co.jp/showroom/

【営業について】
営業時間：10:00 ～ 18:00　※予約制　
ご来店予約・お問い合わせ先　東京 tomita TOKYO　 TEL : 03-3273-7500
　　　　　　　　　　　　　 大阪 大阪ショールーム　TEL : 06-6281-8481
ショールーム予約フォーム 　https://reserva.be/tomita_showroom
定休日　土曜・日曜・祝日・年末年始










https://reserva.be/tomita_showroom




株式会社トミタについて
1923 年( 大正12 年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。
「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。
現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。
取り扱いブランド数は40ブランドにのぼります。
https://www.tominet.co.jp/



本件に関するお問合わせ先
株式会社トミタ　広報担当：宮本・師井
所在地：東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6 階 A・B
TEL：03-5798-7483　FAX：03-5798-7486
MAIL：miyamoto-k0305@tominet.co.jp

