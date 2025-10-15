スウェーデンのBORÅSTAPETER（ボラスタペーター）から新作壁紙3コレクション入荷 計33デザイン95点 10月15日より発売

『FAIRYLAND（フェアリーランド）』5デザイン16点 \23,430/本（53cm x 10.05m）

全てホルムアルデヒド等級：F☆☆☆☆ 防火性能：不燃・準不燃（1-6）

表示価格は2025 年10月現在税込価格となります。



株式会社トミタについて1923 年( 大正12 年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。取り扱いブランド数は40ブランドにのぼります。https://www.tominet.co.jp/