[マリメッコ]Fall/Winter 2025 コレクションに新作キルティングバッグ「Joy Bag」シリーズが登場。新鮮な視点と親しみやすいアイコンのロゴバッグシリーズです。

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランド発のデザインハウス「マリメッコ」より、Fall/Winter 2025 コレクションに新作キルティングバッグシリーズが登場。



洗練されたブラックとダークグリーンの色合い、そして象徴的なマリメッコのロゴパターンが特徴です。



ロゴを全面にレイアウトした、クロスボディバッグのS・Mサイズ、 トートバッグのMサイズ、バックパックがラインナップします。

程よい収納力を備え、あらゆる場面に寄り添うデザインです。

Logo クロスボディバッグ S \29,700Logo クロスボディバッグ M \33,000Logo トートバッグ M \38,500Logo バックパック \45,100

販売開始日

2025年10月17日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。