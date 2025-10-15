【美容室Ash】ブルガリ最大規模展覧会でヘアメイクを担当

株式会社アルテジェネシス写真：Ashのヘアメイクチーム

美容室チェーンを約360店舗展開する株式会社アルテジェネシス（横浜市中区/代表取締役社長 吉村 栄義）のグループ会社である株式会社アッシュ（横浜市中区/代表取締役社長 大澤 祐二朗）は、国立新美術館で開催中のブルガリ史上最大規模の展覧会「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」に関連するイベントにおいて、ヘアメイクを担当しました。

アッシュは、化粧品ブランド「MAKE UP FOR EVER」を取り扱うLVMHコスメティック株式会社とコラボレーション。美容室 AshのスタッフがMAKE UP FOR EVERのチームと連携し、2025年9月16日に開催されたオープニングイベントをはじめ、ブルガリの海外ゲストや本部スタッフへのヘアメイクを担当しました。

■背景

今回の取り組みは、ブルガリと同じくLVMHモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトングループに属するMAKE UP FOR EVERが、同展覧会関連イベントのメイクアップを手掛けることとなったことから実現しました。Ashでは2022年より、MAKE UP FOR EVER専属アーティストのAKIKO氏による指導を受け、定期的なメイク講習を通じて技術を磨いてきました。その成果として、スタッフのモチベーションは高まり、コンテストでの受賞など実績も積み上げています。こうした継続的な取り組みや人材育成の成果が高く評価され、今回の国際的な舞台でのヘアメイク参加につながりました。

アルテジェネシスでは、美容師やメイクアップアーティストにサロンワークを超えた挑戦の機会を提供することを重視。これまでにもK-POPライブやミスコンテストなど多彩な現場を経験しており、今回のブルガリ展覧会関連イベントは、スタッフにとってさらなる成長と飛躍の場となっています。

■参加スタッフ一覧

【9月16日（火）】

江崎 和歌子 NAOKI HAIR DRESSING 銀座店

海津 僚太郎 Ash 武蔵小金井店

田口 敬正 Ash 池上店

田島 智美 Ash 池上店

中嶋 悠 Ash いずみ中央店

室井 瑞葵 Ash 鶴ヶ峰2号店

室岡 咲希 Ash 高幡不動店

【9月17日（水）】

江崎 和歌子 NAOKI HAIR DRESSING 銀座店

海津 僚太郎 Ash 武蔵小金井店

【9月24日（水）】

江崎 和歌子 NAOKI HAIR DRESSING 銀座店

海津 僚太郎 Ash 武蔵小金井店

竹口 はるか Ash 武蔵新城店

田島 智美 Ash 池上店

田中 宏明 Ash 仙川店

野澤 茉理 Ash 新子安店

室岡 咲希 Ash 高幡不動店

写真：Ashのヘアメイクチーム【株式会社アッシュについて】

本社：〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町1-2-12 VORT横浜関内III 8F

創業会長：吉原 直樹

代表取締役社長：大澤祐二朗

設立：2006年7月1日

Tel：045-663-6120

URL：https://ash-hair.com/

事業内容：美容業、美容室フランチャイズチェーンの運営

【株式会社アルテジェネシスについて】

本社：〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-4-1 アルテマリンウェーブビル 5F

代表取締役会長：吉原 直樹

代表取締役社長：吉村 栄義

設立：2022年1月11日

創業：1986年8月7日

資本金：１億円

Tel：045-663-6123

URL：https://artegenesis.com/

事業内容：美容室チェーン等を展開する持株会社

スタイルデザイナー事業部

https://www.styledesigner.net/



グループ会社

株式会社 アッシュ

https://ash-hair.com/

株式会社 ニューヨーク・ニューヨーク

https://www.nyny.co.jp/

株式会社 C＆P

https://www.chokipeta.com/

株式会社 ダイヤモンドアイズ

https://www.diamond-eyes.net/

株式会社 東京美髪芸術学院