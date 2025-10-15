新卒採用の勝ち筋を掴む！ 2025年10月22日(水)開催 Z世代に選ばれる採用ブランディング×AIドリブン新卒育成戦略セミナー

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：今堀健治、以下「当社」）は、Z世代の心を掴む採用ブランディング戦略と、AI時代に対応した新卒育成手法を学べる無料オンラインセミナーを2025年10月22日（水）に開催します。本セミナーでは、20年以上にわたり大学生のインサイトを調査、分析してきた株式会社ベースシーと、年間300社以上の社員研修を手がける当社で、採用から育成まで一貫した戦略立案について解説します。

セミナーでは、学生が「この会社で働きたい！」と感じる採用サイトの制作ノウハウ、AI搭載LMS（学習管理システム）を活用した新卒社員の「キャリア迷子」解消法など、自社の採用力・育成力を高める具体的な施策を解説します。

【本件のポイント】

・毎年100名以上の大学生にインタビューする制作会社が、Z世代に響く採用ブランディングを解説

・年間300社以上の新卒社員研修実績を持つ専門家が、AI活用による定着率向上の手法を紹介

・採用から育成まで一気通貫の戦略で、新卒社員の早期戦力化を実現

https://biz.athuman.com/seminar/20251022/

【本件の概要】

近年、採用戦線の激化により、「入社してほしい学生に選ばれない」「内定辞退が続出する」「せっかく入社した新卒社員が1年以内に辞めてしまう」といった課題が、多くの企業で顕在化しています。価値観の多様化や、AI技術の進展により、従来の採用・育成手法では対応しきれないケースも増えています。

当社は、このような社会背景を踏まえ、新卒採用や人材育成に課題を持つ企業の人事・採用担当者を対象に、本セミナーを開催いたします。Z世代に選ばれる採用戦略と、AIを活用した育成手法を提供することで、企業の持続的な成長に貢献してまいります。

【セミナー概要】

本セミナーでは、第1部で株式会社ベースシーが、毎年100名以上の大学生に直接インタビューすることで把握したZ世代のリアルな思考や行動をもとに、採用ブランディングの実践手法を解説します。企業の価値や魅力を再構築するブランディング手法から、学生の心を動かすメッセージ・ビジュアル開発法まで、採用サイト制作の具体的なノウハウを紹介します。

第2部では、当社が年間300社以上に実施している新卒研修で培った知見をもとに、AI搭載の最新LMS「assist for business」を活用した育成手法を解説します。新卒社員が抱えがちな「キャリア迷子」や早期離脱といった課題をどう解決できるのか、具体的な手法をお伝えします。

【セミナー詳細】

日程：2025年10月22日（水）14：00～14:50

開催形式：オンラインライブ配信

参加費用：無料

詳細・お申込みはこちら

【登壇者】

田中 周 氏

株式会社ベースシー 代表取締役

30年以上にわたり大手通販会社のプロモーション戦略やクリエイティブ制作に関わる。また、大学広報・募集戦略についても20年以上の経験を持つ。商品、サービスはもちろん、企業が持つ本質的な価値や魅力を見つけ出し、ビジュアル化、言語化することで人のキモチと行動を動かすクリエイティブを得意とする。

前田 学 氏

株式会社ベースシー ディレクター

多くの企業や大学のブランディング、プロモーション支援の経験を持つ。中でもZ世代にアプローチするトレンドを反映したコミュニケーション設計やビジュアル制作を得意にしている。今までの豊富な経験と実績を活かし、企業と学生をつなぐ採用コンテンツの支援を行っている。全日本DM大賞受賞歴あり。

高谷 知花

ヒューマンアカデミー株式会社 ビジネス教育事業部 戦略室 室長

法人研修事業の営業として、企業の人材育成課題解決を支援。特に、新入社員の早期離職対策やキャリア自律支援において豊富な経験と実績を持つ。現在は、新LMS「assist for business」の企画・開発にも携わり、データとAIを活用した次世代の育成手法を提案している。

■ヒューマンアカデミーの企業研修について https://biz.athuman.com/

ヒューマンアカデミーでは、最新のビジネス動向とテクノロジーに焦点を当て、従業員の能力向上と企業の競争力強化を支援する社員研修プログラムを提供しています。

■ヒューマンアカデミーについて https://manabu.athuman.com/

ヒューマンアカデミーは、学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、美容、スポーツ、ITと多岐にわたる事業を展開しています。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、各事業の強みを生かし、連携しながらシナジーを最大限に発揮する独自のビジネスモデルにより、国内340拠点以上、海外4カ国5法人のネットワークでお客様に質の高いサービスを提供しています。

ヒューマンホールディングスは、日本リスキリングコンソーシアムの後援パートナーです。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンアカデミー株式会社

●代表者：代表取締役 今堀 健治

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：1,000 万円

●URL ：https://manabu.athuman.com/