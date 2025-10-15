[LANEIGE]唇が乾燥しやすい寒い季節には夜ココア＆朝チョコでリップに甘いケア習慣を

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区)が展開する韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE (ラネージュ)」は、世界で2秒に1個売れている*¹リップスリーピングマスクの限定品ホットココア、ドーナツリップの愛称で知られるグレイズ ティントリップセラムから新フレーバー、チョコレートフロスティングをQoo10公式オンラインストアで2025年11月15日、PLAZAおよび公式オンラインストアにて2025年12月1日に先行発売。12月15日以降、全国バラエティショップ、ドラッグストアにて順次発売します。

▼寝ている間の夜のリップケアと日中のリップケアで夜朝リップ習慣

乾燥が気になる季節。寝ている間は、実は頬よりも唇の方が乾燥しがち。そんな時期に徹底したいのが、夜寝る前に使用するリップスリーピングマスク。この冬は、温もりが欲しくなるホットココアの香りの限定フレーバーが登場します。そして日中用には、“ドーナツリップ”の愛称で知られる「グレイズ ティントリップセラム」から、チョコレートフロスティングがレギュラーに仲間入り。唇にうるおいを与えながら、トレンドのモカリップのようなブラウンがかった温かみのあるツヤ感と色合いをプラスしてくれます。

夜と昼のケアをラネージュの新しいリップシリーズで揃えれば、ココア×チョコの甘い組み合わせに。寒い季節に心まで溶けていきそうな甘いリップケア習慣で、毎日のルーティンが華やぎます。

冬のイベントのクリスマスやバレンタインといった季節のギフトにもおすすめです。甘いリップケアで大切な人とのシェアコスメにもしてみて(ハート)

▼リップスリーピングマスク ホットココア

１．マイルドに角質へアプローチして翌朝、ふっくらつるんとした唇へ

保湿成分のBerryFruitComplex (ベリーフルーツコンプレックス)*²を配合。寝ている間に気になる乾燥や角質にうるおいを与え、翌朝つやのあるふっくらとした唇に仕上げます。

２．睡眠中の水分蒸発を防ぐココナッツオイルを配合

保湿効果や肌荒れ予防成分である「ココナッツオイル」（ヤシ油）を配合。もっとも水分蒸発しやすい睡眠中に集中ケアし、うるおいを与えながらキープします。

・商品名：「リップスリーピングマスク ホットココア」

・発売日：2025 年11月15日にQoo10、

12月1日にPLAZAおよび公式オンラインストアにて先行発売し、12月15日以降、全国バラエティショップ、ドラッグストアにて順次発売

・価格/容量：2,150円（税込2,365円）/20g

※お取り扱いは店舗により異なります。一部店舗のみの取り扱いとなります

※数量限定のためなくなり次第終了となります

▼グレイズ ティントリップセラム チョコレートフロスティング

１．95％スキンケア成分配合で、唇にうるおいをチャージ

「グレイズ ティントリップセラム」は、整肌成分「ダイズポリペプチド、ザクロ種子油」と保湿成分「セラミドNP、ポリグルタミン酸」などの95%スキンケア成分を配合。濃密な保湿力が、乾燥による唇の荒れを防ぎ、ふっくらとした潤いある唇へと導きます。



２．重ねるたびに鮮やかに輝く。ぷるんと弾むボリューミー*³な仕上がり

なめらかでべたつかず、快適に塗布できるテクスチャー。シアーな発色が唇にナチュラルな血色感をプラスし、重ねるほどに深みと鮮やかさを引き立てます。ずみずしくふっくらと艶やかな仕上がりで、どんなシーンやムードにもマッチする、あなただけのリップルックをお楽しみいただけます。

3．ひと塗りでムラなくフィットするドーナツ型アプリケーション

クッション性のある可愛らしいドーナツ型アプリケーターが、唇にスムーズにフィット。ひと塗りでムラなく美しい仕上がりを叶え、オーバーリップとレイヤングが思いのまま。思わず手に取りたくなるような甘いドーナツの香りとともにあなただけのユニークなリップスタイルを演出します。

・商品名：「グレイズ ティントリップセラム チョコレートフロスティング」

・発売日：2025 年11月15日にQoo10、

12月1日にPLAZA，公式オンラインストアにて先行発売し、

12月15日以降、全国バラエティショップおよびドラッグストアにて順次発売

・価格/容量： 2,000円（税込2,200円） / 12g

※お取り扱いは店舗により異なります。一部店舗のみの取り扱いとなります

*¹ 2024年グローバル販売実績 *² ザクロ果汁、ブドウ果汁、キイチゴ果汁 *³ メイクアップ効果による

▼LANEIGE（ラネージュ）とは

LANEIGEは、世界44か国に進出しグローバルで愛されているスキンケアビューティーブランドであり、「innisfree（イニスフリー）」と「ETUDE (エチュード)」などのブランドを有する韓国化粧品会社「アモーレパシフィック」の代表ブランド。

‘‘La Neige‘‘はフランス語の「雪」を意味し、「雪の結晶のように輝く美しさ」をコンセプトに掲げ、本来の肌の潤い、輝き、美しさを追求しています。

ブランドスローガンの「OPEN TO WONDER.」には、ラネージュの製品開発のルーツになっている「好奇心を開こう」そして「ラネージュの箱を開けると驚きとわくわくがいっぱい」というダブルミーニングになっています。

▽ブランド公式サイト：https://www.laneige.com/jp/ja/index.html

▽公式Instagram：https://www.instagram.com/laneige_jp/

▽公式X：https://x.com/Laneige_japan

▽公式TikTok：https://www.tiktok.com/@laneige_japan

▽Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/laneige-q

▽楽天：https://www.rakuten.ne.jp/gold/laneige-r/

▽Amazon：https://www.amazon.co.jp/Laneige

▼アモーレパシフィック社について

1945年の創業以来、韓国を代表するカンパニーとしてアモーレパシフィック社は、自然と人間に対する深い理解をもとに、内面と外面の美しさの調和を追求しています。20以上の化粧品、パーソナルケア、ヘルスケアブランドを持ち、世界中のグローバルな消費者の様々なライフスタイルやニーズに応えてきました。革新的な方法で世界のビューティートレンドを変えていくことで高い評価を得ています。